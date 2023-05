Más Costa Tropical presenta una candidatura "ilusionante" a la alcaldía de Motril encabezada por Antonio Escámez

'Cómo tú lo ves todo, no lo ve nadie más. Porque miras cada cosa de una forma especial. Y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera. Me gusta que le des ese punto a la realidad', al más puro ritmo de La forma de mirar de Los Aslándticos, Antonio Escámez, el candidato a la alcaldía de Motril por Más Costa Tropical fue arropado y ovacionado por un Teatro Calderón lleno hasta la bandera, como muestra de uno de sus grandes mantras: lo importante no es la izquierda o la derecha, solo las personas.

Escámez, que es uno de los que más tiempo llevan en la política municipal -23 años-, es un político de calle, de los que la gente para o llama para que le solucione sus problemas, se mueve entre la cafetería de la Plaza del Ayuntamiento, donde ha montado su primer despacho oficioso para atender a los vecinos mientras toma café; la propia oficia del Consistorio donde trata temas más farragosos o institucionales; y su Calle Ancha, donde escucha a todo el que lo necesita por las tardes. Por que sí, la Calle Ancha "está crema", parafrasea durante su presentación a un meme que surgió en la ciudad hace algún tiempo tras la remodelación de esta.

"Desde muy joven he tenido claro que la política es una extensión más de nuestras vidas, y así se lo hago ver a la gente que me acompaña, la política somos las personas y nos debemos a ellas. Es la única forma de transformar la sociedad en la que vivimos, de hacerla mejor y es la única herramienta que conocemos para cambiar el rumbo de nuestra ciudad, algo que creo que llevamos tiempo haciendo. Hemos conocido a dos alcaldesas -Flor Almón (PSOE) y Luisa García Chamorro (PP)-, trabajado con dos alcaldesas de distintos signo político y hemos sido siempre fieles a lo que pactamos, siempre pensando en Motril, y las dos nos quieren", explicó Escámez, quien aseguró que le ha pedido a las dos candidatas hacer una campaña limpia y sin guerras para después poder sentarse frente a frente sin problemas y trabajar por el desarrollo de la ciudad.

Y no llega sólo. Ha formado una candidatura "ilusionante" y "llena de motrileños de pro", porque quieren que "se enfoquen en los problemas locales y que tenga como objetivo solucionarlos, sin dejarse influir por ningún otro interés", añadió el cabeza de lista. Al hilo, recordó algunos de los logros conseguidos durante estos cuatro años, como la obtención del mayor plan de mejora y asfaltado de calles y barrios de la ciudad, o el apoyo municipal al sector agrícola con la mejora y accesibilidad de muchos caminos rurales que han sido históricamente abandonados durante décadas, o la próxima finalización de la Circunvalación de la Ronda Sur. En esta línea, planteó la necesidad de iniciar en un corto periodo de tiempo, gobierne quien gobierne, una de las grandes demandas de la ciudadanía en los últimos tiempos: la remodelación integral de la Calle Nueva. Esta vía principal de la ciudad soporta cada día una gran densidad de tráfico rodado, por lo que remarcó la necesidad de meter las máquinas cuanto antes.

"Hemos puesto la cultura, el deporte, la seguridad, la formación de nuestros jóvenes en un lugar que nunca habían estado pese a que se lo merecían, gracias al trabajo de grandes compañeros como Mª Ángeles Escámez, Daniel Ortega o Miguel Ángel Muñoz, con grandes logros como la nueva comisaría de Policía, devolver los Patios Flamencos a su esencia, las calles, o el parque de skate Pedro Puertas", añadió.

Por su parte, Mª Ángeles Escámez, indicó que "si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina con el equipo", en referencia al grupo humano que hay detrás de la siglas del partido. "Somos conscientes de que esta es una ciudad llena de historia, de tradiciones y de cultura, y que tiene muchos retos por delante, hemos demostrado ser un partido con una capacidad de gestión sin precedentes, que impulsa el desarrollo económico de la ciudad, sin dejar de implementar las medidas para todos, de solucionar problemas sin importar la hora o el día. Somos un partido hormiguita, porque somos incansables, perseverantes y firmes con nuestras metas, cada día un paso, hasta conseguir el objetivo".

La número dos del partido, y actual concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Motril, añadió que "Antonio lo único que quieres es solucionar los problemas de su ciudad, de los motrileños, mejorar la vida de todos sin importar ni de donde vengan ni las siglas; después de muchos años seguimos sin conformarnos con lo logrado, queremos hacer más por la ciudad, por Motril, sin tener que pensar en Granada, ni Sevilla, nosotros queremos solucionar los problemas que nos afectan a los de aquí".

El tercer candidato y actual concejal de Deportes, Daniel Ortega, dio las gracias por el buen recibimiento que tuvo desde el principio en "este equipo de trabajadores y amantes de Motril", además de mencionar el gran método de trabajo que tiene este partido que encabeza Antonio Escámez, sacar la política de los despachos y estar con el ciudadano y sus problemas.

Por último, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino subrayó la esencia del PMAS, "a nosotros no nos marcan el camino desde arriba, desde Granada, Sevilla o Madrid, sino desde abajo, desde la casa de cada motrileño".

La candidatura de Más Costa Tropical está formada por Antonio Escámez, Mª Ángeles Escámez, Daniel Ortega, Miguel Ángel Muñoz, Raquel Escámez, Juan Rodríguez, Carmen López Principal, Isabel Estévez, José Fernando Moreno, Laura Hernández, Javier Mercado, Mª Ángeles Esparrell, Rubén Gil Salmerón, Alma María Pascual, Margarita Camacho, Mª Ángeles Videras, Ismael Tamayo, Felipe José Fernández, Lucía Cortés, Manuel Leyva, Noelia Castillo, Noemi Bueno de las Heras, Borja Ruiz, Antonio Soto, Ana María García; y de suplentes, Mª José Lorenzo, Tania Sánchez, Joaquín Martín, Gerardo Escudero, Nayara Jiménez y Francisco Fernández.