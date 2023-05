La capitalidad cultural y los museos pasan a ser los puntos de fricción de los programas culturales

Granada Ciudad del Rock, Ciudad de la Literatura Unesco, de la Poesía, la capitalidad cultural de 2031... La cultura es una de las señas de identidad de Granada de la misma manera que el turismo, el patrimonio o la Universidad. Con Lorca y la Alhambra por banderas, bien sea como valor en sí misma o como acicate para esos otros puntos clave, los programas de todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales la tienen muy presente. Sobre algunos de estos proyectos se habla desde hace ya varias legislaturas, aunque poco se ha avanzado y conoce. Otros se han vendido en Fitur a bombo y platillo, y algunos como el Museo de la Ciudad han peregrinado imaginativamente por diferentes edificios del casco histórico o las afueras desde hace años, sin llegar a recalar realmente en ninguno.

Capitalidad Cultural

Este año la Cabalgata de Reyes Magos de Granada la abría una carroza nueva, la dedicada a la capitalidad cultural de 2031, a la que aspira la ciudad. Por el largo horizonte para su celebración, no se han hecho públicos los pasos dados para la candidatura, si se han dado algunos. Hay una delegación expresa para llevarla, encomendada al exalcalde Luis Salvador, desde marzo de 2022. En aquel mes hizo una recopilación del trabajo realizado en anteriores gobiernos y se marcaron los plazos: no hay urgencia ya que hasta 2025 no se presentan las candidaturas y hasta 2027 no se conoce el resultado.

Esta falta de noticias ha hecho que el tema se convierta en el centro de la diana de las cuestiones culturales para los partidos políticos. El PSOE anuncia ahora que “elaborará el Plan Director de la candidatura de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 atendiendo de manera fundamental a puntos como la puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y documental de la ciudad, que recogerá además todo el capital material e inmaterial que ofrece la ciudad de Lorca, Falla o Guillén”.

Con la vista puesta en la candidatura, Cuenca tienen como objetivo “sumar e impulsar nuevos espacios culturales y escénicos como el Museo del Flamenco y del Albaicín en la Iglesia de San Luis, la apertura como Museo de la Casa Ágreda tras recuperarla para la ciudad, o la colaboración público privada para la apertura del futuro museo de arte contemporáneo en Santa Ana, entre otros.

PP, Ciudadanos, VOX, Podemos-AV-Independientes y Granada Unida coinciden en solicitar la reactivación de la propuesta, que consideran estancada.

Ciudadanos habla de “recuperar el empujé que se inició en 2015, creando una Comisión Institucional y otras Técnicas; por desgracia ambas actualmente abandonadas”, a la vez que piden “acordar con la Junta de Andalucía crear una partida presupuestaria conjunta para impulsar una candidatura”. Vox habla de “reforzar la oferta cultural de Granada, fijando como objetivo la Capitalidad Cultural Europea, un proyecto que ha sido abandonado”.

En ese mismo sentido se ha manifestado el PP. Los populares dudan que si la oferta cultural de la ciudad es suficiente para optar a la capitalidad Cultural. Ante esa situación, plantean “recuperar la ambición que nuestra ciudad se merece y aprovechar cada oportunidad”. También manifiestan su intención de aprobar un Plan Granada 2031, con todas las instituciones para el desarrollo de todas las acciones encaminadas a la consecución de este objetivo.

El equipo de Marifrán Carazo anuncia que “en los primeros tres meses de gobierno, se aprobará este Plan Granada 2031 para empezar a trabajar de verdad para ser capital cultural europea”. Aunque se muestran parcos a la hora de enumerar otras propuestas en materia cultural, sí coinciden con otros grupos en señalar la importancia de las infraestructuras museísticas para alcanzar ese logro. “Queremos una Granada capital de la cultura. Por historia, por patrimonio, por arte, por tradición. Queremos una ciudad que tenga más museos, más espacios expositivos y una programación estable de calidad tomando como referencia a Federico García Lorca y el flamenco”.

El resto de los partidos políticos que optan a la alcaldía de Granada se muestran más explícitos en cuanto a otro tipo de propuestas culturales, como el Museo de la Ciudad. Ciudadanos opta por situar el “espacio museístico de la ciudad en el Convento de la Merced”. Reconvertir el inmueble para albergar colecciones y que acoja el Museo de Bellas Artes que existe en el Palacio de Carlos V, para la apertura de un Museo dedicado a la Histórica, Costumbre y Tradiciones de Granada. Para ello proponen financiar la inversión a través del Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.

Vox habla de “contar con un museo municipal dotándolo de un carácter divulgativo destinado a dar a conocer la historia y cultura de la ciudad”, aunque no detalla el lugar. Algo similar ocurre con Granada Unida, que habla de revisar la oferta museística de la ciudad para articularla en un proyecto común.Mientras que Podemos-AV-independientes está a favor de la creación, a medio-largo plazo, de un Museo de la Ciudad de Granada donde se explique tanto a los granadinos como a las visitantes, “la evolución y características de la ciudad de Granada, su patrimonio material e inmaterial, desde el surgimiento de la ciudad hasta el momento actual, con una posible ubicación en Casa Ágreda”. También se muestran partidarios de “exigir a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la revisión completa del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, pues no satisface los estándares de calidad museística que se merece la ciudad y además no ha permitido recuperar el patrimonio arquitectónico de la Casa de Castril y de los edificios de los alrededores susceptibles de formar parte del museo.

Aunque todos tratan cuestiones como la capitalidad cultural o las necesidades museísticas, el resto de las propuestas puede ser muy diferentes, o limitarse a estas dos.

PSOE

Una de las novedades que propone el actual alcalde si consigue mantenerse los próximos cuatro años de legislatura es la apertura inmediata del Wizink Center Granada tras la decisión de instalarse en la ciudad, “un acuerdo publico-privado que permitirá dotar el Zaidín de un nuevo contenedor cultural y musical de primer nivel, similar al de la capital de España”. Por otro lado, se seguirá apostando por programas musicales como Distrito Sonoro o grandes eventos musicales como Granada Sound o el Festival Granada Latina.

Para los socialistas, la ciudad cuenta con una de las ofertas culturales más importantes del país, entre las que se incluye el Festival de Música y Danza o la Feria del Libro, por los que seguirán apostando en los próximos años. También confirman su apoyo a otros muchos festivales que acogen la ciudad y “que se han convertido en el ADN de la cultura local”.

También elaborarán un Plan Director Estratégico de la Industrial Cultural de Granada en colaboración con la iniciativa privada que marque las líneas de futuro para reforzar el tejido cultural de la ciudad. “En este sentido seguiremos trabajando de la mano de uno de los sectores culturales en auge de la capital como es el Audiovisual que además formará parte del Consejo Municipal que se encargará de los preparativos de la celebración de los Premios Goya 2025”, anuncian.

Además informan que mantendrán su apuesta por los centenarios y adelantan que trabajarán para una programación que conmemore oficialmente el de la Generación del 27, que se convertirá en la antesala de la Capital Cultural en 3031. Otro de sus objetivos es el Museo CajaGranada como la sede del Espacio Sonoro, el gran centro cultural y social para desarrollar proyectos sociales, en torno a la música urbana y a la figura de Miguel Ríos.

Ciudadanos

Para Ciudadanos, “Granada tiene que apostar por la cultura de manera estratégica. Y los granadinos deben ser parte de esa solución”. Como novedad, mientras que otras formaciones piden mayor apoyo a los festivales, ciudadanos defiende “reorganizar el presupuesto municipal para cultura, actualmente hipotecado a festivales”. “Los festivales deben procurar su propia viabilidad económica. Las subvenciones tienen que ir reduciéndose a medida que el proyecto va cobrando éxito”, refieren. En ese sentido, también piden una ordenanza de actividades culturales, “que se paguen sueldos o gastos, y no actividades ni sociedades que luego se convierten en chiringuitos”.

La formación naranja apuesta más por actividades que incluyan “iniciativas de promoción del conocimiento científico”; un Servicio de Guías Mayores para los espacios culturales o lograr la plena accesibilidad para las personas con discapacidad a los entornos, bienes, servicios y productos culturales.

Especial atención presta el equipo de Concha Insúa a la Semana Santa. En ese sentido propone un aumento de las subvenciones a hermandades y cofradías o la cesión de un espacio adecuado para Museo de la Semana Santa y sede de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, así como un “plan de protección para las bandas de música, de cornetas y tambores y las agrupaciones musicales granadinas”.

También dedican un extenso apartado a la gestión de la Alhambra, para la que piden “un único Plan Director para toda la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para Ciudadanos, esto pasa por adoptar nuevas medidas como “replantear la figura jurídica que gestione el monumento, pasando de una Agencia Administrativa dependiente de la Comunidad Autonómica a un Consorcio donde el ayuntamiento tenga más peso y estén representados empresarios del sector de la hostelería y la restauración”. “Se procedería a disolver tanto el Patronato como la Agencia Municipal Albaicín, las competencias sería nasumidas por la nueva entidad”. También optan por “profesionalizar el nombramiento de su dirección, buscando perfiles con marcadas dotes en gestor del patrimonio cultural y crear una Comisión de Expertos que asesoren a la hora de diseñar y ejecutar actuaciones en conservación patrimonial” o confeccionar un nuevo y único “Plan Director del Espacio Patrimonial Alhambra-Albaicín”.

VOx

Por su parte, VOX señala que Granada no puede permitirse “el descenso en tres posiciones en el ranking de calidad e innovación realizado por el Observatorio de la Cultura, como ha sucedido este año”. “Esta situación responde a una deficiente gestión cultural por parte de los gobiernos de PP y PSOE en los últimos años, ya que descuidaron un sector tan relevante y del que dependen económicamente miles de familias granadinas, por lo que hay que revertir el fracaso de sus políticas fallidas”.

Para la formación es necesario poner a punto infraestructuras culturales como el Teatro municipal Isabel la Católica, acabar con la dispersión patrimonial, apoyar al flamenco y a los artesanos granadinos, proteger el patrimonio y fiestas como la Toma de Granada, el Día de la Cruz, la Ofrenda a la Virgen de las Angustias o el Corpus. También el patrimonio artístico, religioso e histórico con propuestas como una ruta de conventos o una ruta de artesanía. Y un punto en el coinciden con Ciudadanos, “aumentar los recursos destinados a las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa”.

Granada Unida

Por su parte, Granada Unida busca “democratizar la Cultura”. “Nuestra prioridad será garantizar el acceso de toda la población a programas culturales integradores y de calidad, desde el impulso público y contando con la complicidad del tejido sociocultural”.

Para ello proponen, aumentar el presupuesto destinado al área de Cultura o “redactar la ordenanza que regule las actuaciones en directo junto a la vecindad y profesionales, respetando horarios, convivencia vecinal, control de ruidos y dando continuidad a una programación cultural estable”. También habla de consolidar a todas las personas trabajadoras del sector cultural municipal para que puedan trabajar “en condiciones dignas de trabajo, y no en precario”.Además de “garantizar la financiación de la OCG”, quieren que se cree una Escuela Municipal de Música.

Entre otras medidas a favor de los creadores locales piden que el apoyo al Festival del Rock del Zaidín para que sea declarado (BIC); habilitar espacios municipales sin uso para salas de ensayo; o apoyar el Proyecto Revivir la Azucarera de San Isidro, como un gran espacio cultural, histórico, agro-ecológico y de ocio de la ciudad de Granada, en colaboración con la Universidad de Granada.

Revitalización de los Teatros Municipales piden elaborar un plan de cultura descentralizada por barrios, a través de centro cívicos, colegios públicos, así como de sus calles y plazas, abriendo estos equipamientos los fines de semana y dotar de espacios culturales a la ciudadanía. Un descentralización que afectaría también a la Feria del Libro, que piden que vaya por distintos barrios de la ciudad. Todo ello apoyado por la realización de un inventario público de los bienes patrimoniales de Granada.

Podemos

Similares son las propuestas de Podemos, que propone desarrollar un Plan Estratégico para la cultura granadina e impulsar la descentralización por lo que apuestan por programar “eventos culturales importantes” fuera del “centro histórico y llevándolos a la periferia”.

Coinciden con Ciudadanos a la hora de proponer que director general del Patronato de la Alhambra sea elegido por un concurso internacional público y sorprenden con su propuesta de trasladar un espacio como un nuevo Atrio de la Alhambra a la zona de la estación de tren para que sea “punto de partida de microbuses eléctricos”.

Por otro lado, coinciden con Granada Unida en su interés por la protección del patrimonio industrial azucarero de Granada y su puesta en valor para la cultura y la participación ciudadana. Y en cuanto a música, además de garantizar la viabilidad de la OCG, insisten con el apoyo a las actuaciones en directo tanto en los locales como en la calle.

Con VOX coinciden en su preocupación por la situación del Teatro Municipal Isabel la Católica, por lo que piden la “revisión de la concesión” a la empresa que lo gestiona para explorar una posible intervención del Ayuntamiento en la programación de espectáculos, solicitan impulsar la cultura científica. Especial atención prestan a artes plásticas como el grafiti, “ampliando el mapa municipal de muros pintables”, creando un museo al aire libre en La Chana o señalizando rutas de los principales artistas.