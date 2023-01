Capitalidad Cultural 2031: un proyecto aún por construir en Granada después de ocho años

Este año la Cabalgata de Reyes Magos de Granada la abría una carroza nueva, la dedicada a la capitalidad cultural de 2031, a la que aspira la ciudad. Una forma de rescatar este proyecto, del que se habla desde hace ya ocho años y en el que poco se ha avanzado y conoce. Qué mejor escenario para acercarlo a los granadinos que la mismísima cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Será 2023 el año de su impulso? ¿Se ha pedido a los Reyes Magos este título? ¿Qué supondrá para la ciudad?

Por el largo horizonte de su celebración, allá por 2031, no hay excesiva prisa en conformar la candidatura. Ninguna, se podría decir a tenor de los pasos dados hasta ahora y de que aunque hay una delegación expresa para llevarla, encomendada al exalcalde Luis Salvador, desde marzo de 2022 no ha hablado públicamente de lo que está haciendo. En aquel mes hizo una recopilación del trabajo realizado en anteriores gobiernos y marcó los plazos: no hay urgencia ya que hasta 2025 no se presentan las candidaturas y hasta 2027 no se conoce el resultado. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Teóricamente estos años son los que hay que asentar las bases culturales de la ciudad y poner en marcha acciones y pensar en equipamientos que nos den el impulso en este campo. Pero por ahora nada de nuevos museos, todo son proyectos y se van quedando descafeinados. La sala de exposiciones de Puerta Real, por ejemplo, se va a ceder como sede del acelerador de partículas y la Casa Agreda, espacio también que se dedicará a la cultura, todavía está sin intervenir y sin definir su uso. ¿Habrá en 2031 museo de la ciudad, nuevos festivales, museos, un calendario cultural enriquecido o proyectos de calado? Ahora lo que ofrece Granada es música (con el marchamo del Festival de Música y Danza o la programación anual de conciertos y festivales que la tienen catalogada como Ciudad del Rock, por ejemplo) y el legado patrimonial con la fortalezas de la Alhambra o el tirón que da Federico García Lorca y el centro de la Romanilla o el flamenco del Sacromonte, que se quiere proteger también en el marco de esta efemérides.

En año electoral, seguro que los proyectos culturales se incluyen ahora en los programas electorales de todos los partidos y la capitalidad cultural se sitúa como referencia. Hay que agarrarse a ella después de pérdidas tan importantes en 2022 como la Agencia de la Inteligencia Artificial. Por ahora han anunciado que querían optar también a este 'título' ciudades como Burgos, Jerez o Las Palmas.

¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Desde que en 2015 se anunció la intención de Granada de competir por esta capitalidad han pasado ya cuatro equipos de Gobierno por la Alcaldía de Granada. En estos años se han recibido apoyos políticos, realizado ponencias y activado una plataforma de TV dentro de la nueva área de proyectos estratégicos que dirige Salvador y con la que se quiere apoyar la candidatura. El año pasado se anunció una página web propia pero todavía no ha llegado.

En marzo de 2022, en una rueda de prensa para hablar de lo realizado sobre la candidatura, Salvador dijo que no había prisa para tener más cosas avanzadas de las que ya había. Hasta 2025 no se abre la convocatoria para la presentación formal de candidaturas, en 2026 será la preselección de finalistas y en 2027 la nominación de la ciudad candidata. "Por eso hay que seguir una línea de programación pero no tenemos que tener urgencia, hay mucho trabajo avanzado y los apoyos ya están, no pueden ir cambiando de apoyos", confiaba entonces Salvador en relación a las adhesiones políticas o sociales al resto de candidaturas. Algo que, a día de hoy, tampoco hay que tener tan seguro después del varapalo por la AESIA. No en vano, pasarán muchos años desde que se ofreció ese apoyo y si en política los días cuentan a un ritmo diferente, los años ya ni qué decir, por lo que no hay que estar tan seguros de seguir contando con esos apoyos si no se hacen bien los deberes.

En 2022 se tendrían que haber celebrado comisiones para analizar el proyecto y trabajar por consolidar lo existente. Pero por ahora nada de anunciar nuevos proyectos. Eso se reserva para un futuro. La intención es que "cerca de las fechas clave habrá que guardarse impactos que vuelvan a reverdecer lo hecho pero no vamos a gastar la salva ya, se han puesto los cimientos y son muy sólidos", decía Salvador hace un año.

Para el Ayuntamiento, el principal reto ahora es implicar a la ciudadanía ya que es un proyecto casi desconocido por los granadinos. ¿De ahí incluirla en una carroza en la Cabalgata, el momento del año con más personas en las calles y con más receptividad ante la ilusión de la Navidad?

Cronología de una aspiración

Todo arrancó en mayo de 2015 con un acuerdo de gobierno municipal en el que se incorporaba que Granada aspirara a la capitalidad en 2031, el año que había disponible. Se creó la comisión municipal por el equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos políticos, se constituyó la comisión institucional, con Diputación, Junta, UGR y Madoc y se empezó a trabajar. Las comisiones tienen carácter permanente hasta el desenlace de capitalidad.

En 2016 se recibió el espacio de Coimbra, con las universidades más antiguas de Europa, "y empezamos a recabar apoyos. También del resto de capitales de provincia andaluzas y del parlamento andaluz, que blindaba a Granada frente a cualquier otra candidatura andaluza", recuerda Granada, ante la aparición de Jerez en las quinielas. También se creó la comisión de infraestructuras culturales que preside la Junta de Andalucía y que es la que tiene que promover nuevos espacios culturales y ver lo que necesita Granada. Una comisión que tiene que volver a reunirse y que será la que determine lo que tendrá Granada para ese evento y lo que quedará.

En 2017 se creó la comisión para la agenda cultural de Granada y la del V Centenario de la UGR, muy ligada también al proyecto de capitalidad. Por cierto, que para 2031 el Granada CF tendrá su centenario, que también quieren que sirva de apoyo a la candidatura.

Se enviaron cartas a 47 ciudades españolas para recabar apoyos y en 2018 se firmó un manifiesto con personalidades y asociaciones de la cultura, que fueron nombrados embajadores de la candidatura de Granada. Ese año también se firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio para implicar a los empresarios y se realizó un trabajo con técnicos municipales sobre los 38 espacios museísticos de Granada, con 22 públicos y 16 privados, que sirve como base para mejorar la infraestructura. En diciembre de ese 2018 se presentó Burgos.

Ya en 2019 se consiguió el apoyo de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Ese año llegó el cambio de gobierno municipal y con PP-Cs se reactiva la comisión institucional, se busca apoyo de la Junta y se reactiva la comisión municipal. Ese proceso participativo comenzó con mesas de debate, reuniones con directores de todos los festivales de Granada y con la actualización en Fitur de la Junta al apoyo a Granada.

En enero de 2020 se presenta Jerez. Pero después vino el Covid y se suspendieron actividades previstas por el estado de alarma, por lo que se siguió trabajando de forma interna. Ese año se presentó la marca GRX31, siendo alcalde Salvador, la nueva sala de prensa municipal, dedicada a la capitalidad pero que curiosamente sustituyó el nuevo equipo de Paco Cuenca por el lema de Granada Respira, su gran proyecto para este mandato.

En junio de 2021 se presenta Las Palmas, "seis años y un mes después de la candidatura de Granada. Con el cambio de gobierno municipal en esa fecha, el PSOE recupera la Alcaldía y crea la delegación de proyectos estratégicos 2031, que da al exalcalde Luis Salvador, "para reforzar el área de Cultura y trabajar en la promoción de la capitalidad". Aunque es curioso que en este 2022, ante algunas preguntas en pleno de la oposición sobre la capitalidad cultural y las gestiones realizadas, la respuesta llegaba de la concejal de Cultura, María de Leyva, y no del propio Salvador. Desde la creación de esa oficina, que partidos de la oposición tachan de "chiringuito", se ha presentado el canal GRXTV, "la ventana de Granada al mundo, centrada en el proyecto de la capitalidad, cultura, patrimonio y turismo". Se dijo que en breve se presentaría una página web GR31 para divulgar noticias de Granada, su cultura y la capitalidad, algo que no ha llegado.

En 2022 poco se ha hablado de la capitalidad y tampoco se han presentado proyectos o iniciativas. La ciudad ha estado volcada con la AESIA y esto se ha dejado aparcado. Este 2023 parece que toca rescatarlo y reactivarse.