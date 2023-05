Flor Almón: "Tenemos que trabajar para conseguir un Motril más limpio, amable, seguro y accesible"

Desde pequeña tenía claro que quería ser la máxima responsable del Ayuntamiento de Motril para ayudar a todos los vecinos y vecinas de la localidad, de familia socialista, estudió Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, y tras pasar por distintos cargos dentro del partido, consiguió el bastón de mando de la ciudad de 2015 a 2019 gracias al pacto alcanzado con el extinto Partido Andalucista y un voto de IU -que no entró en el gobierno- arrebatándole la alcaldía al Partido Popular. Se define como "muy motrileña", amante de la playa, de su familia y de los barrios de la ciudad. Aunque le encanta la calle Ancha, donde pasó gran parte de su juventud, siente devoción por el centro, donde vive actualmente, porque le permite ir a todos sitios en tacones.

Hablamos con Flor Almón, candidata del PSOE a la alcaldía de Motril para conocer las principales propuestas de la formación, la dirección en la que se encamina la ciudad o la solución a una serie de problemas del municipio .

-Una primera impresión de Motril como ciudadana.

Tengo que reconocer, como vecina, que Motril está muy sucio y descuidado. Es cierto que es una ciudad difícil, durante mi mandato fue también una asignatura pendiente, aunque la gente me reconoce que no estaba todo tan sucio como ahora. Es necesario invertir dinero para solucionar el problema, que a los vecinos le entren ganas de salir a la calle y disfrutar de ella, de invitar a gente de otras localidades a que vengan a disfrutar del ambiente y nos sintamos orgullosos, eso pasa por no ir por la calle esquivando 'caquitas' de perro. También se echa en falta una oferta lúdica para los niños y adolescentes; además, seguimos siendo la eterna potencialidad, hace falta elaborar un itinerario consensuado que este avalado por el tejido económico para saber como mejorar el crecimiento económico de la ciudad y hacia donde tiene que ir realmente dirigido.

-¿En qué hay margen de mejora?

En materia económica está bien atraer franquicias y crear pequeños centros comerciales como el Decathlon, Alcampo o Mercadona porque nos ayuda a seguir siendo la capital comercial de la Costa Tropical y al mismo tiempo no estás alimentando un monstruo que se traga nuestro comercio tradicional; hay que potenciar los negocios locales, pero no solo los del centro, en los barrios hay muy buenos comercios. A la calle Ancha le tengo especial cariño, la he vivido y transitado, sigo teniendo familia y sigo transitándola. De hecho, invertimos casi 2,5 millones de los fondos Edusi para la mejora de las infraestructuras y había una segunda fase que por desgracia no se ha continuado, consistía en potenciar su vida económica. La calle Ancha tiene que ser como el Zaidín de Granada, un barrio que cuenta con muchísimas familias y hay que potenciar sus negocios para que la gente salga, consuma en los barrios y se genere economía circular.

-¿Cómo ve la ciudad dentro de una década?

Espero que sea una ciudad limpia, amable, segura y accesible. No podemos olvidar que hay muchas personas que, por distintas circunstancias tiene una diversidad funcional distinta, tienen derecho a disfrutar de la vida y salir a la calle, por eso veo una ciudad que dentro de 10 años cumpla con todos esos requisitos. Un municipio que ya tiene las canalizaciones de Rules, el espigón, que está muy organizada y que sabe donde hay que invertir para seguir favoreciendo sus desarrollos de una forma lógica. Arquitectónicamente también habrá mejoras. Es necesario hacer un esfuerzo para recuperar rincones que puedan ser un atractivo, hay un montón de rinconcitos coquetos que se pueden convertir en un atractivo turístico para que vengan a hacerse la foto, y eso hay que potenciarlo, aunque sin olvidar que hay un Motril tradicional y cultural.

- ¿Cuáles son sus objetivos en estas elecciones?

Trabajar por y para Motril. Creo que estamos preparados para hacerlo, contamos con la experiencia que nos brindó gobernar durante cuatro años, también hemos trabajado desde la oposición, sabemos como funciona la estructura interna, tenemos las relaciones adecuadas y buena sintonía con el partido a todos los niveles. Además de una lista renovada y repleta de gente de muchos ámbitos de la sociedad con muchas ganas e ilusión de trabajar por el progreso de la ciudad. Tenemos ganas de hacer Motril capital de la Costa Tropical.

-Son sus cuartas elecciones encabezando una lista. ¿Qué diferencia ve entre ellas?

Principalmente el nivel de conocimiento de Motril. Mi forma de ser positiva siempre me ha acompañado y me ha servido para encarar todo en la vida, mi carácter es de mirar hacia delante y seguir remando. A nivel de ciudad si que veo la evolución a lo largo de los años, todo el mundo intenta hacer, bajo su criterio, lo mejor para Motril, pero es cierto que las cosas de Palacio van despacio, y en nuestro caso, por alguna razón, siempre todo cuesta un poco más. Ahora creo que la cosa está cambiando y puede ir todo un poco más rápido, tenemos un gran futuro por delante cuando las canalizaciones de Rules estén en funcionamiento, son muy necesarias, no solo para nuestra agricultura, todos los sectores se van a ver beneficiados. Todos trabajamos para conseguir lo mejor, por ejemplo, sacamos un proyecto que no se pudo realizar y con el nuevo gobierno, el actual teniente de Desarrollo del Litoral, José Lemos, ha trabajado para conseguir la subvención y dar los primeros pasos, está claro que ese proyecto no se puede abandonar y hay que seguir potenciándolo.

- ¿Cuáles son las líneas básicas del proyecto del PSOE de Motril?

Lo fundamental es construir una ciudad amable, que sea atractiva para todos los vecinos e invite a salir, disfrutar de ella, invitar a un amigo, venir de vacaciones o quedarse en ella. De forma paralela hay que fijar estrategias, como por ejemplo, está claro que hay que dotar y reforzar la playa, hacerla competitiva y accesible. También hay que tener claro que los desarrollos tienen que ir de la mano con el tejido empresarial. Es importante confeccionar un desarrollo urbano a la altura de la ciudad, Motril tiene que mirar al mar, la ampliación del suelo industrial también es de vital importancia para atraer inversiones; tenemos que aprovechar nuestro potencial turístico pero también cuidar de nuestros mayores y no olvidar a los más jóvenes.

-Hay tres grandes áreas que preocupan a la ciudadanía, una de ellas es Limpieza.

Hay cosas que evidentemente hacen que esta ciudad sea más sucia, somos personas de estar en la calle más que en otro sitio, el clima nos acompaña y por muy curiosos que seamos, pero si además no tienes ni las herramientas suficientes ni el personal necesario el resultado es que Motril está sucio, nos hemos acostumbrado a que sea así. Es necesario hacer una labor pedagógica, y es algo que gobierne quien gobierne tiene que recorrer ese camino de forma consensuada, es de vital importancia concienciar a la gente de que hay que tener la ciudad limpia y eso pasa por no tirar cosas al suelo, por ejemplo, y lo mismo hay que empezar a multar para que la gente se conciencie. Por otra parte, es necesario realizar una inversión, algo que no se ha hecho durante estos cuatro años, para adquirir barredoras, necesitamos nuevas herramientas mecánicas pero también personal. Proponemos crear un concejal de barrio que este a disposición de los vecinos y se pueda encargar de solucionar los problemas de forma más sencillas, además un teléfono limpio donde la gente llame y con mucha celeridad se le atienda, se le dé respuesta a problemas concretos que surgen en los barrio.

-Otra de las áreas es la de Seguridad. Es evidente que actualmente hay un conflicto tanto con los Bomberos como con la Policía Local.

Los problemas no son nuevos, es cierto que se han enquistado ahora más con Luisa García Chamorro, pero la vida laboral y más en un ayuntamiento, está viva y son muchas áreas las que exponen sus problemas y se quejan. Tanto bomberos como la policía han tenido muchos problemas sobre todo por el Plan de Ajuste, pero el problema se ha enquistado porque no puede ser que les prometas una cosa, y me refiero a la actual alcaldesa, no puedes reunirte con ellos estando en la oposición para prometerles una serie de cosas y luego no te vuelvas a reunir con ellos, no le des respuesta y encima los dejes a los pies de los caballos con tus declaraciones y si faltaba poco, los denuncian. No es comprensible, es una situación que afecta también a todos los vecinos porque la policía es la que vela por nuestra seguridad, y se merecen el mismo respeto que todos. Eres la jefa, te tienes que sentar con ellos porque es tu obligación, va en el cargo y en el sueldo, y no es lógico que empieces a hablar mal en los medios de comunicación de tus trabajadores y acabes denunciándolos.

Tengo claro que lo principal es sentarse para hablar las cosas, intentar buscar una solución que sea justa y esté dentro de la ley. Creo que todos somos adultos y comprometidos con la ciudad y tiene que haber alguna forma de llegar a un acuerdo, pero desde luego eso no pasa por ponerlos en el ojo del huracán cuando lo único que están pidiendo es que se respete sus derechos.

- El empleo también es una de las grandes inquietudes.

El Ayuntamiento no tiene herramientas propias para terminar con el paro por ejemplo, pero está claro que si trabajas en la dirección adecuada convirtiendo la ciudad en capital, en todo un motor económico y se llevan a cabo todos los desarrollos que hay en mente, traes progreso y trabajo. Creo que vienen tiempos buenos para el empleo, ahora en 2023 en el propio Ayuntamiento se levanta el Plan de Ajuste y eso significa que se puede contratar, desde técnicos superiores a peones.

-Hablemos un poco de algunos proyectos que están en standby o siguen siendo un sueño por cumplir, ¿Qué pasa con el Parque de la Caña?

Está el dinero y la voluntad, aunque es complicado porque hablamos de muchísimas hectáreas, creo que es el momento de empezar. Hablamos de un gran bulevar, con quioscos, mobiliario, un paseo atractivo hasta la playa que cuente con todo lo imaginable: ocio, deporte, comercio. Se puede convertir en otro motor de la locomotora del Motril de dentro de 10 años.

-¿Y el Parque Periurbano del Cerro del Toro?

Su situación es complicada. Durante mi mandato, intentamos traer un parque temático con tirolinas y un montón de servicios, pero tras un estudio vimos que no se podía realizar porque no contábamos con presupuesto. Durante estos cuatro años hemos pensado mucho las utilidades que podría tener y una de ellas es la creación de un centro BTT con el objetivo de convertir Motril en el kilómetro 0 de la bicicleta en la Costa Tropical. Desde la Administración realizaremos sendas y allanaremos el camino para que las empresas privadas vean sus atractivos e inviertan en él.

-¿Alguna propuesta para el ferial?

Seguimos con la misma idea que hace cuatro años. Es necesario traerse el ferial por detrás de la zona de la Alcoholera, contamos con terrenos municipales, y es un espacio lo suficientemente lejos como para que no moleste tanto a los vecinos, pero lo suficientemente cerca para ir andando. Además, creemos que no es necesario realizar ferias tan largas, hay que encontrar un equilibrio entre cercanía y lejanía y pensar también en esa gente que necesita descansar para ir a trabajar y no le importa que sea fiesta.