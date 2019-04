Francisco Cuenca: "No me fío, las derechas van a sumar si pueden para gobernar Granada"

"Ni me conformo, ni me fío". De esta manera ha valorado el alcalde de Granada y candidato por el PSOE a la Alcaldía, Francisco Cuenca, la carrera a las municipales que, ahora sí, ya ha empezado. El socialista, que ha mostrado su satisfacción por unos "resultados históricos" del PSOE en la capital durante las pasadas Elecciones Generales del 28-A después de 33 años, ha advertido que, pese al notorio apoyo de la ciudadanía, "hay que triplicar esfuerzos" porque "las dos derechas y la ultraderecha si les da, van a sumar. Los granadinos tiene que ver qué supone eso, frente a los avances que supone el PSOE".

"En tres años ha cambiado radicalmente la actitud, las formas y el modelo de esta ciudad que se ha basado especialmente en el respeto a los granadinos. Es destacable que hay un incremento de votos y de confianza de miles de granadinos en diferentes distritos. Eso indica que no es flor de un día, sino que hay un trabajo riguroso detrás. La gente valora el hecho de que Granada esté funcionando", ha asegurado el socialista, que mantiene que encaran la campaña municipal "con los deberes hechos y cargados de responsabilidad y rigor para seguir sacando adelante a la ciudad".

Con cautela, Cuenca ha indicado que pese a que el PSOE logró en la capital "unos resultados excelentes no hay que pecar de triunfalismo". "Tengo la confianza de que en toda Granada, aunque algunos distritos tienen un voto consolidado, la gente va a validar a quien se ha comprometido y ha cumplido", aseguró el regidor, que además instó a la ciudadanía a que "mire, busque y compare. Nosotros nos comprometimos a limpiar la ciudad y hay transparencia y un partido que defiende los intereses de Granada".

Pese a ello, el socialista ha reiterado que aunque la "fragmentación de la derecha y la utraderecha supone una bajada, si suman van a hacer todo lo posible para gobernar. Esa es la realidad". "La ventaja que tiene uno cuando viene con los deberes hechos es que otros tienen que proponer cosas, a partir de estas fechas lo vamos a hacer también pero ahora estamos confirmando día a día que estamos trasformando esta ciudad", ha afirmado Cuenca, que además ha destacado que "venimos con los deberes hechos y para colmo, no nos han intervenido y estamos ahorrando y dando estabilidad financiera a la ciudad".

Ante la posibilidad de tener que formar una coalición con otro partido para gobernar tras el 26-M, Cuenca ha asegurado que "todas formaciones me parecen bien. Cualquiera que esté dispuesto a trabajar por su ciudad me parece bien. Lo que quiero es una amplia mayoría para seguir trabajando por esta ciudad. Si tras las elecciones somos la más votada, nos sentaremos con todas más fuerzas políticas, nosotros no ponemos cordón sanitario".