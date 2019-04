La hora de las municipales: el bloque de derechas sale con ventaja en la capital.

La fiesta que los socialistas viven en la provincia de Granada desde la noche electoral del 26-A requiere sosiego de cara a la próxima cita con las urnas en la capital: las elecciones municipales. El PSOE ha conseguido un triunfo histórico en esta ciudad, feudo de la derecha y del Partido Popular desde hace décadas. Y el PP ha perdido nada menos que un 20% de los votos respecto a las últimas generales de 2016. Pero ni todo es tan blanco ni todo es tan negro, como ya apuntaban algunas voces la misma madrugada del recuento. A un mes de las municipales, y con todas las cautelas de unos datos no del todo extrapolables, Sebastián Pérez estaría más cerca de la Alcaldía que cualquiera de sus adversarios.

En su reciente visita a Granada, el líder nacional del PP, Pablo Casado, vino a decir que quería meterse en el famoso chaleco de Juanma Moreno, emular su ascenso al poder mediante un pacto de derechas. Esto hoy ya no es posible, pero Sebastián Pérez sí podría aspirar a ese semitriunfo. Al igual que le ocurrió al presidente de la Junta, la nueva política de bloques puede generar la paradoja de que el cabeza de lista de los populares granadinos acabe aupado al sillón de la Mariana con los peores resultados de este partido en muchos años.

En este arranque oficial de la precampaña de las municipales (antes del 28-A todo iba a medio gas), la encuesta más realista con la que cuentan los partidos es la de unas elecciones tan recientes como las generales de este domingo. En la línea de salida hay un PSOE, liderado por Francisco Cuenca, crecido y con motivos, pues ha obtenido un 26% del voto en las urnas que se instalaron en la capital para las generales (5 puntos más que en 2016). Ha sido el partido más apoyado en 5 de los 8 distritos de la capital, recuperando incluso la mayoría perdida en antiguos barrios socialistas como Chana o Albaicín.

En definitiva, los socialistas de la capital han mejorado mucho su posición respecto a sus principales adversarios: el PP se hunde (literalmente), al pasar del 43% al 23% del voto y Ciudadanos sólo consigue un repunte, muy positivo pero insuficiente para aspirar a gobernar (pasa del 14 al 18% del voto).

El gran elemento distorsionador en estos resultados ha sido la irrupción en la capital granadina de Vox, que salta desde la insignificancia al 14,6% de los votos (20.413 personas metieron en las urnas la papeleta del partido de derechas). Este invitado ha pasado una factura de pasmo a los populares y puede que haya frenado un ascenso mayor de Ciudadanos.

Pero la buena noticia del domingo para estos tres partidos que se han podido 'robar' votos es que juntos suman un 56,5% de los sufragios en la capital, frente al 41,26% del posible bloque de izquierdas. Hay que tener en cuenta que el ascenso de los socialistas también ha ido aparejado de otra caída, en este caso de la unión entre Podemos e IU, que han bajado de casi el 18% al 14,2% del electorado en Granada.

Aunque todos piden prudencia y desprecian en parte la posibilidad de comparar estos resultados de las generales con los que se puedan producir en las elecciones municipales, a las pocas horas del recuento del domingo, los análisis sobre la traslación de esta foto al salón de plenos del Ayuntamiento de Granada ya estaban sobre la mesa.

PSOE: 7 concejales, PP: 7, Ciudadanos: 5, Unidas Podemos: 4 y Vox....4!!! Según este reparto, los socialistas y la confluencia de izquierdas sumarían 11 ediles, uno menos que los que actualmente aglutinan todas las fuerzas de ese lado del arco ideológico que ahora mismo hay en el Ayuntamiento. PP y Cs alcanzan 12, una mayoría que les obligaría a contar con Vox para acuerdos que requieran más de la mitad de los 27 sillones municipales, como es el caso de la investidura del alcalde. A falta de la posible entrada de otros partidos minoritarios, los de Abascal (Onofre Miralles en Granada) pueden ser llave de gobierno.

No obstante, éste es un reparto irreal, porque (entre otras cosas) en las municipales concurren más partidos y tanto si sacan representación como si no, pueden fragmentar aún más el voto y restar apoyos a los primeros. Por la izquierda, junto a la confluencia de Podemos e IU (Adelante) que lidera Antonio Cambril, se presenta Vamos Granada con intención de mantener representación municipal. Por la derecha, el ex del PP Juan García Montero y la excisión de Vox liderada por su presidente hasta hace escasos días (Julio Vao), pueden reordenar el puzzle político.

La introducción de estas variables en el hipotético reparto de sillones que sale de las generales es aún más interesante porque, con la aplicación de la ley electoral, los dos últimos concejales serían para Unidas Podemos (con 4.977 votos) y el Partido Popular (con 4.694 votos). Son estas dos fuerzas las que se encuentran en una posición más débil, con un edil cada una en el aire, según los datos de votación de los comicios del domingo.

El día después de las elecciones, los principales candidatos han difundido mensajes optimistas, porque, como suele ocurrir en el pos-recuento, todos ganan. Todos encuentran algo positivo a lo que agarrarse. Casi todos se ven de alcaldes o en posición de condicionarlo. Y más si vuelven a estar en campaña al día siguiente.