Las 18 listas electorales para el Ayuntamiento de Granada

Casi medio millar de personas aspiran a ocupar uno de los 27 sillones de concejal en el Ayuntamiento de Granada durante los próximos 4 años. Están agrupadas en 18 listas electorales que hoy recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que lideran otros tantos candidatos a la Alcaldía.
Francisco Cuenca (PSOE), Sebastián Pérez (Partido Popular), Luis Salvador (Ciudadanos), Antonio Cambril (Adelante), Marta Gutiérrez (Vamos) u Onofre Miralles (Vox) son los que podrían tener más opciones, aunque aparecen otros nombres destacados a la cabeza de nuevas formaciones: el ex del Partido Popular Juan Garcia Montero (Centrados); Luis de Haro-Rossi (GRVD) y Pilar Rivas (Partido del Bienestar de la Gente), que obtuvieron sus actas de concejal en 2015 con Vamos Granada; o el expresidente de Vox Granada, recién destituido tras la polémica por una antigua condena, Julio Vao (Proyecto Liberal Español).
Éstas son todas las candidaturas oficiales:
Partido Popular
- SEBASTIAN JESÚS PÉREZ ORTIZ
- LUIS GONZÁLEZ RUIZ
- MARÍA EVA MARTÍN PÉREZ
- CESAR DÍAZ RUIZ
- JOSEFA RUBIA ASCASÍBAR
- FRANCISCO DOMINGO FUENTES JÓDAR
- CARLOS JESÚS RUIZ COSANO
- CARLOS GUILLERMO DÍAZ RODRÍGUEZ-VALDÉS (Independiente)
- INMACULADA PUCHE LÓPEZ
- CONCEPCIÓN DEL CARMELO MUÑOZ SÁNCHEZ
- FRANCISCO JOSÉ ALMOHALLA NOGUEROL
- MARÍA ESTELA GARCÍA GARRIDO
- MANUEL FRANCISCO GARCÍA DELGADO
- VIRGINIA ORTIZ GARCÍA
- INMACULADA MÉNDEZ CABEZUDO
- MARIAM ABDALLAH SÁNCHEZ
- JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO
- IVÁN JAVIER SALAS GUTIÉRREZ
- BELÉN ÁLAMO
- ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
- PABLO JOSÉ DE STEXHE NESTARES
- MARÍA DEL CARMEN PAREDES RECHE
- CARLOS OYONO NVE OYANA
- MARÍA PIEDAD CARDENETE MARTÍNEZ
- LUIS PONCE DE LEÓN DÍAZ
- MARÍA DEL CARMEN GÁMEZ MORENO
- JOSÉ MARÍA GUADALUPE GUERRERO (Independiente)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
- ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
- JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ
- MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
- MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID
- EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)
- EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
- MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
- FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
- NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
- LUIS JACOBO CALVO RAMOS
- SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)
- JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)
- MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ
- JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
- LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ
- FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ
- YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)
- DANIEL MARTÍNEZ CALONGE
- DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)
- ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ
- MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)
- JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)
- MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
- MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA
- RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE
- BALDOMERO OLIVER LEÓN
Ciudadanos
- LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA
- MANUEL JOSÉ OLIVARES HUERTAS
- MARÍA LUCIA GARRIDO GUARDIA (Independiente)
- JOSÉ ANTONIO HUERTAS ALARCÓN
- LORENA RODRÍGUEZ TORRES
- MARÍA JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA
- ANTONIO FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA
- ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ
- MARÍA PAZ TORRES CONTRERAS
- JUAN CARLOS AYBAR PULIDO
- CARMEN ROCÍO VILLAESCUSA VILLENA
- MARIO LIÑÁN RODRÍGUEZ
- BELÉN TALAVERA ROMÁN
- JAVIER DE PABLOS RAMOS
- EMILIO MEDINA FERNÁNDEZ
- MARÍA JOSÉ PIQUER GÁMEZ
- MERCEDES MORALES JIMÉNEZ
- CESAR ROBLES PÉREZ
- FRANCISCO MEDIALDEA LEYVA
- IGNACIO CARMONA MARTÍN
- ESTRELLA CONCEPCIÓN CORRO DELGADO
- RICARDO CAÑADAS FAJARDO
- ELISA MEDINA LUQUE
- ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ
- JOSÉ RUBIO BARBA
- ISABEL POMARES POZO
- RAMÓN MARÍA GARCÍA VIZCAÍNO
Vamos Granada
- Marta Gutiérrez Blasco
- Mayte Olalla Olmo
- Antonio Daponte Codina
- Leticia García Panal
- Cecilio Sánchez Hita
- Araceli Lores Torres
- Manuel Merino Fernández
- Nikolina Dimitrov
- Romualdo Benítez Rodríguez
- Lola Ruiz Doménech
- Rafa Fuentes-Guerra Soldevilla
- Raquel Hernández Benítez
- Álvaro Zapata Carlón
- Catalina María López Sako
- Fernando Belbel Laínez
- Antonia García Jiménez
- Rubén Cuevas Fernández
- Mabel García Casco
- Javier Pascual Granado
- Eva María García Baños
- Alberto Palma Valenzuela
- Lola Muñoz García
- David Sánchez Coronado
- María Sánchez Fernández
- Pablo García Pérez
- Isabel Toral López
- Cecilia Cristina Hita Alonso
Adelante (Podemos + IU)
- JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO
- ELISA Mª CABRERIZO MEDINA
- FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ
- Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ
- ALEJANDRA CHENOLL MOLINA
- MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ
- Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS
- ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ
- RAMÓN REYES REYES
- DELIA NIEVAS BALLESTEROS
- PABLO SIMÓN LORDA
- JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS
- CARLOS CARRASCO QUESADA
- GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ
- AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ
- ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES
- JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA
- Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO
- FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO
- Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ
- PABLO GARCÍA TÚNEZ
- Mª LUISA CASAS LÓPEZ
- RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO 24. SARA LÓPEZ OLVERA
- ÁNGELES MORA FRAGOSO
- IAN KEITH GIBSON RITCHIE
- KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES
Vox
- ONOFRE MIRALLES MARTÍN
- BEATRIZ SÁNCHEZ AGUSTINO
- MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GALLEGO
- PALOMA GÓMEZ ENRÍQUEZ
- IGNACIO POZO GARCÍA
- ANDRÉS GÁLVEZ GÁLVEZ
- MARÍA OSUNA HERRERO
- JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ-PIRE
- ANTONIO LUIS ÁLVAREZ-DE MORALES MERCADO (Independiente)
- MARÍA CRESCENCIA MORENO CORREA
- ALBERTO PEÑA LÓPEZ
- JOSÉ LUIS EVANGELISTA MARTÍN
- ESPERANZA MERCEDES LÓPEZ VARELA
- CONCEPCIÓN NÚÑEZ MESA
- ROSAURA AYLLÓN BLANCO
- ÁNGEL GARCÍA ARIAS
- MANUEL LUIS MAS ALBÉNIZ (Independiente)
- JOSEFA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ (Independiente)
- MARTHA MORA SABATEL
- LUIS ANTONIO ALCALÁ-GALIANO LINARES
- RAMÓN CRUZ GONZÁLEZ (Independiente)
- MANUEL CARLOS TITOS RUIZ (Independiente)
- ÁNGELES LÓPEZ MUÑOZ
- MARÍA FRANCISCA MOLINA LÓPEZ
- GEMMA GUTIÉRREZ MOLERO (Independiente)
- EDUARDO PÉREZ ARCO (Independiente)
- MACARENA OLONA CHOCLAN
Centrados en Granada (CEG)
- JUAN MANUEL GARCÍA MONTERO (CCD)
- CARLOS JAVIER SÁNCHEZ DE MEDINA ALCINA (Independiente)
- ANA MARÍA ROMÁN COSTELA (CCD)
- CRISTÓBAL JOSÉ RUSILLO RAMIRO (CCD)
- SUSANA MARTÍNEZ RUIZ (CCD)
- JORGE IGLESIAS PUERTA (CCD)
- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ REYES (CCD)
- NATIVIDAD ORTIZ FRANCO (CCD)
- FRANCISCO PÉREZ GARCÍA (CCD)
- MARÍA JESÚS PIMENTEL PEINADO (CCD)
- MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ ABELLÁN (CCD)
- CIRO ALEJANDRO SOTO CALVO (CCD)
- MANUEL RODRÍGUEZ ESTEBAN (CCD)
- MANUEL VARGAS LARIOS (CCD)
- JUANA ASENCIO SEPÚLVEDA (CCD)
- RAFAEL LORCA VALVERDE (CCD)
- ISIDORO IBÁÑEZ RODRÍGUEZ (CCD)
- LUIS GONZAGA LEÓN PÉREZ (CCD)
- PILAR GÓMEZ MARTÍN (CCD)
- ROSARIO GONZÁLEZ RESPETTO (CCD)
- GONZALO VÁZQUEZ ONIEVA (CCD)
- ROSA MARÍA FERNÁNDEZ PORTILLO (CCD)
- LORENZO VIDAL VIEDMA (CCD)
- JUANA LOURDES DANERI LOZANO (CCD)
- JOSÉ MIGUEL GARCÍA ALAMINOS (CCD)
- FRANCISCO MONTES TORRECILLAS (CCD)
- CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SORIANO (Independiente)
Granada Verdad y Democracia (GRVD)
- LUIS DE HARO-ROSSI GIMÉNEZ (Independiente)
- LUIS DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
- MARÍA DEL CARMEN ZARCO FERNÁNDEZ (Independiente)
- MARÍA ISABEL PALOMO LARIOS (Independiente)
- EMILIO GONZÁLEZ SANTIAGO (Independiente)
- JUAN DE DIOS VALVERDE CARRILLO (Independiente)
- EVA MARÍA MEGÍAS RODRÍGUEZ (Independiente)
- ANA DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
- EUGENIO FERNÁNDEZ MARTÍN (Independiente)
- JAVIER PARRA ROSALES (Independiente)
- INMACULADA BELTRÁN GARRIDO (Independiente)
- LEOVIGILDO MATAS HOCES (Independiente)
- MARCELA RAQUEL AROS FERNÁNDEZ (Independiente)
- RAFAEL FONSECA AGUILAR (Independiente)
- NICOLÁS HEREDIA GONZÁLEZ (Independiente)
- ANA MATAS HOCES (Independiente)
- GUSTAVO GARCÍA-VILLANOVA FERRÓN (Independiente)
- ANDREA MELANY GARCÍA INFANTES (Independiente)
- JOSÉ GUALDA CAMACHO (Independiente)
- CARLOS MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA (Independiente)
- MARÍA CONSOLACIÓN PEULA VÍLCHEZ (Independiente)
- ANTONIO MATAS ANAYA (Independiente)
- MARÍA ISABEL GARCÍA PALOMO (Independiente)
- ALONSO CARBONELL MARTÍN (Independiente)
- REYNALDO HUIZA REDOLFI (Independiente)
- ANTONIO CASTILLA LORENZO (Independiente)
- IRENE CASTILLA PEULA (Independiente)
Proyecto Liberal Español
- Julio Francisco Vao Escobar
- Esther María García Árbol
- Diego Jesús Martínez García
- María Teresa Salas García
- Alejandro Andrés Baena Fernández
- José Luis Rodríguez García
- Santiago Alonso García
- Alicia Fernández Salcedo
- Marcial Gusano González
- Jacqueline Zufri Barrilado
- César Nogueras Nogueras
- Encarnación García León
- Sergio Antonio García Mateos
- Piedad Estévez Martínez
- Jesús Moya Carmona
- Juan Miguel Ballesteros Díaz
- Natividad Morón Morón
- Juan Manuel Ruiz Martínez
- María Asunción Ruiz García
- Ramón Lechuga Olmo
- Manuel Salvador Cabrerizo
- María Eva Guerrero Quiles
- Francisco Maldonado Rodríguez
- María del Mar Bueno Madrid
- Juan Armenteros Álvarez
- Margarita Largacha Arriaza
- Juan Pedro López Montoya
MasGranada
- PABLO FERNÁNDEZ BACA
- REMEDIOS ROLDAN ÁVILA
- ANTONIO JESÚS HIGUERAS ARANDA
- MARÍA DEL CARMEN VALERO GALLEGO
- JESÚS GREGORIO FERNÁNDEZ-MONTESINOS MELLADO
- MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ DEL MÁRMOL ALBASINI
- JUAN MANUEL SEGURA BUENO
- LIDIA MARÍA MORENO ESPIGARES
- CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ PADIAL
- LAURA ESPERANZA MUÑOZ CANTÓN
- MANUEL SOLA GARCÍA
- MARÍA ELIA PERTÍÑEZ SORIA
- JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA
- RAFAELA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
- JOSÉ ÁNGEL CASTRO RUIZ
- SANDRA CORREA ADAIL
- ENRIQUE JAVIER NOGUERAS VALDIVIESO
- MANUELA RUIZ JIMÉNEZ
- ANTONIO GERARDO CHECA GONZÁLEZ
- ELISA ISABEL ROLDAN GUTIÉRREZ
- CARLOS BAÑOS MORENO
- ENCARNACIÓN GARRIDO MARTÍN
- GABRIEL ALEJANDRO PINEDA RICO
- ANA MARÍA PUGA GONZÁLEZ
- JOSÉ ANTONIO DELGADO MOLINA
- ROSER POL FA
- JUAN JOSÉ CORREA BERNARDO
Partido Socialista Libre Federación
- MARÍA SOCORRO MARTÍN ROMERO
- ELISA MARÍA ROLDAN PEÑA
- TASIA ARANDEZ SÁNCHEZ
- RAFAEL PAYAN BURGOS
- FRANCISCO BRITO MUSTELIER
- LORENA MANRIQUE VARGAS
- MÓNICA DE LA FLOR HEREDIA
- DIEGO BAYÓN FERNÁNDEZ
- PEDRO JOSÉ GEA GARCÍA
- ALEJANDRO HUELMA MOLINA
- CARLOS LUIS MUROS VIDAL
- MARÍA MARTÍN RUIZ
- GORA SARR
- ANA ESMERALDA GÓMEZ REYES
- ÁNGEL JOSÉ PUENTE RODRÍGUEZ
- PENÉLOPE ADELAIDA LUQUE SÁNCHEZ
- DAVID PERALTA VÁZQUEZ
- PAULA LIDIA OPRICA
- DAVID ARANDA MUROS
- MARÍA TERESA PORCEL REINOSO
- ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
- ANA ROMERO DOMINGO
- FRANCISCO DE ASÍS BURGOS MORENTE
- ESTHER SANTOS MARTÍN
- ASIER FRANCO VALENTÍN
- DUNIA REYES CASTRO
- ANTONIO TOMAS MORENO MIRÓN
Equo
- MARÍA DEL MAR OSUNA VARGAS (Independiente)
- SONIA DEL CARMEN AHLROTH PÉREZ
- LUIS DE MANUEL JEREZ
- ANDREA CRISTINA PRIETO GARCÍA
- JOSÉ GALINDO GÓMEZ (Independiente)
- MARÍA DEL MAR DE MANUEL JEREZ
- ANTONIO SALINAS CERVI
- EVANGELINA CHAMORRO CHAMORRO
- VÍCTOR FEDERICO LÓPEZ VELASCO (Independiente)
- VANESA BOSCH RUIZ
- FRANCISCO PRIETO TORO
- MARÍA SALOME ZURITA URBANO
- LUIS EDUARDO VILLANUEVA AHLROTH
- MARÍA DEL CARMEN BAJO CREMER
- JOSÉ MIGUEL MARIN ESCRIBANO (Independiente)
- ANTONIA BALLESTEROS OLMO
- JAVIER PRIETO GARCÍA
- GLORIA GARCÍA-LIGERO FUENSALIDA
- ISMAEL CARRILLO MARTÍNEZ
- IRENE GALINDO GÓMEZ
- JOSÉ ANTONIO ORTEGA HITOS
- MARÍA ESTHER CABA MOLINA
- SALVADOR MAINE LÓPEZ
- MARÍA DEL CARMEN CALVO DOMÍNGUEZ
- RAFAEL RUIZ PUENTE
- PATRICIA MUROS REJÓN
- ANTONIO JOSÉ PEREGRINA ESPADAS (Independiente)
Nación Andaluza
- AURORA GONZÁLEZ GÓMEZ
- FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
- ANNA BRUNET MEDINA
- JUAN CARLOS RÍOS MARTÍN
- JULIO CANTO AREVALO
- JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
- AURORA ROMERO GONZÁLEZ
- JOSÉ CARO ROMERO
- MERCEDES MARGARITA DE LA ROSA FOX
- ANTONIO GARCÍA MOLINA
- FRANCISCO CABRERIZO SALMERÓN
- MARGARITA CERDÁN SÁNCHEZ
- JUAN BATLLE PIE
- OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ
- FRANCISCO VALDIVIA MARTÍN
- PILAR ÚBEDA ORTEGA
- JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ
- LUIS PAHISSA NIETO
- INMACULADA CONCEPCIÓN LÓPEZ LÓPEZ
- JUAN BELMONTE JUNCO
- MARÍA DOLORES JUNCO GONZÁLEZ
- ALEJANDRO LLORIZ GARCÍA
- MARÍA AMPARO PORCEL EXPÓSITO
- JOSÉ ALBERTO ORTIZ MARTÍNEZ
- MARÍA VICTORIA COLOMINA MARTÍNEZ
- FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ MARTÍN
- MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO
Partido del Bienestar de la Gente
- PILAR RIVAS NAVARRO
- JOSÉ MANUEL MOTOS GALERA
- CARMEN REINA LÓPEZ
- JOSÉ ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ
- KEI FUNG TO FERNÁNDEZ
- ESTHER RAMALLO LÓPEZ
- MARÍA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
- R. BENITO ORTEGA HIDALGO
- ELENA FERNÁNDEZ MALDONADO
- FRANCISCO M. OSUNA OSORIO
- ANTONIO RAYA LÓPEZ
- HÉCTOR JIMÉNEZ JURADO
- MAYA ALICIA HUERTA RODRÍGUEZ
- MARISOL DÍAZ REYES
- LOLA GARCÍA CHICA
- JUAN CARLOS GALLEGO MARTÍN
- ANTONIO ORTEGA ARREBOLA
- JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
- ENCARNACIÓN CHICA CABRERA
- FRANCISCO J. VILLALBA MESA
- ALBA TOJA BASADRE
- FERNANDO CANO CALVENTE
- CELIA RIVAS NAVARRO
- MARTA MOTOS HENARES
- JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RIVAS
- M. TERESA PEDROSA GONZÁLEZ
- JOSÉ ANTONIO REINA MARTÍN
Partido Comunista del Pueblo Andaluz
- MANUEL FRANCISCO VARO LÓPEZ
- CARMEN DUARTE LAFUENTE
- FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR
- LAURA QUIRANTE VALDIVIESO
- IVÁN LÓPEZ ESPEJO
- MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO
- ERNESTO QUIRANTE VALDIVIESO
- MARÍA JOSEFA ARCO CENTENO
- MIGUEL ÁNGEL ROJAS MUÑOZ
- MARÍA DEL CARMEN LLADO BOLÍVAR
- EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN
- ANTONIA ROMÁN CORRAL
- RAFAEL CASTAÑEDA TORRES
- MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL BARCO GARCÍA ROJO
- FRANCISCO QUILES OTERO
- ALEJANDRA ARANGUREN ALCAIDE
- ALONSO REY SUÁREZ
- MARÍA TRINIDAD AYUSO GUERRERO
- SALVADOR LÓPEZ SEGURA
- MARÍA DEL CARMEN GALERA CORPAS
- PABLO LEOVIGILDO MATAS CAMPOS
- LIDIA LORENZO DUARTE
- JOSÉ ANTONIO MARTÍN PÉREZ
- EMILIA JESÚS MACHADO SANTIAGO
- MANUEL DUEÑAS PESO
- MARÍA TERESA VALVERDE SERRANO
- JULIO MÍNGUEZ GONZÁLEZ
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)
- Andrés Cardenete Montiel
- Elena Mayorga Pérez
- Leticia Villar Alonso
- Carlos Alba Raya
- Rosa María Rovira Lobato
- Rafael Vázquez García
- Carmelo Sánchez Sanjurjo
- María Carmen Castellano Carmona
- Raquel Beatriz Ontiveros Luzón
- Débora Godoy Izquierdo
- Luis Manuel Escribano Ortiz
- Rubén Cañadas Salas
- Nuria Esther Castillo Rivas
- Susana Correa Cabrera
- María Pilar Gil Jaldo
- Manuel Ortega Ruiz
- Miguel Medina Giménez
- Paloma Mesa Única
- Nieves López Berenguer
- Olga María Verano Mesa
- Francisco José Canales López
- José Luis Mesa Morente
- Purificación Reina Torres
- Ana Fernández Cortés
- Blanca María Ayora Pareja
- David Peña Rodríguez
- Blanca Sánchez Cabrera
Por un Mundo más Justo
- JUAN FÉLIX MUÑOZ SÁNCHEZ
- MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
- RICARDO RODRÍGUEZ TORTI
- PATRICIA GAVILÁN MAZANA
- MARIO PABLO SÁNCHEZ BARRON
- MARÍA ROSA MERCADO ALONSO
- AUGUSTIN MARIE NDOUR NDONG
- RAQUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
- FRANCISCO JAVIER GARCÍA ASENSIO
- MARTA CASTILLO FERNÁNDEZ
- RAFAEL TRALLERO CABIECES
- REMEDIOS GARCÍA ÁLVAREZ
- JOSÉ GABRIEL CASTILLO HIDALGO
- ANA ISABEL SÁNCHEZ TORRES
- RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO
- SUSANA MARÍA RODRÍGUEZ HUERTAS
- MARCELO MANUEL HERNÁNDEZ MASTROPASCUA
- MARÍA AMPARO HUERTAS MOGIO
- JOSÉ ANDRÉS COBOS FERNÁNDEZ
- RAQUEL CASTILLO FERNÁNDEZ
- RAÚL DÍAZ HUERTAS
- MARÍA DOLORES LINDE IZQUIERDO
- LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTAS
- MARÍA PAULINA RODRÍGUEZ HUERTAS
- ÁLVARO MACIAS FIGUEROA
- AMPARO GUADALUPE RODRÍGUEZ HUERTAS
- JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ
Partido de Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia
- MANUEL PÉREZ GARCÍA
- MARÍA DEL CARMEN ROJAS ROJAS
- FERNANDO MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ
- MARÍA ANGUSTIAS BUENDÍA RAYA
- IGNACIO PÉREZ BUENDÍA
- DIEGO ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
- MARÍA NIEVES MESA RODRÍGUEZ
- MANUEL SEGURA JIMÉNEZ
- ANTONIO MUROS FUENTES
- ISABEL JIMÉNEZ MARTÍN
- CARMEN LÓPEZ ESTAUSTE
- MARÍA PAZ COBO GONZÁLEZ
- JUAN MANUEL GARRIDO JIMÉNEZ
- JOSÉ JAVIER ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO
- CARMEN MOLEÓN ORTEGA
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