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Elecciones Municipales 26-M

Las 18 listas electorales para el Ayuntamiento de Granada

  • El Boletín Oficial de la Provincia recoge hoy el medio millar de nombres que figuran en todas las listas que concurren a las elecciones para ocupar los 27 sillones del Ayuntamiento de Granada.

  • Cuenca, Pérez, Salvador, Cambril, Gutiérrez o Miralles son los cabezas de lista que podrían tener más opciones. 

Elecciones municipales 26-M

Elecciones municipales 26-M

Urnas en un colegio electoral.

Urnas en un colegio electoral. Pascual

L. Quero / G. Cappa

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Casi medio millar de personas aspiran a ocupar uno de los 27 sillones de concejal en el Ayuntamiento de Granada durante los próximos 4 años. Están agrupadas en 18 listas electorales que hoy recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que lideran otros tantos candidatos a la Alcaldía. 

Francisco Cuenca (PSOE), Sebastián Pérez (Partido Popular), Luis Salvador (Ciudadanos), Antonio Cambril (Adelante), Marta Gutiérrez (Vamos) u Onofre Miralles (Vox) son los que podrían tener más opciones, aunque aparecen otros nombres destacados a la cabeza de nuevas formaciones: el ex del Partido Popular Juan Garcia Montero (Centrados); Luis de Haro-Rossi (GRVD) y Pilar Rivas (Partido del Bienestar de la Gente), que obtuvieron sus actas de concejal en 2015 con Vamos Granada; o el expresidente de Vox Granada, recién destituido tras la polémica por una antigua condena, Julio Vao (Proyecto Liberal Español).

Éstas son todas las candidaturas oficiales: 

Partido Popular

Sebastián Pérez, en la presentación de la lista de los populares. Sebastián Pérez, en la presentación de la lista de los populares.

Sebastián Pérez, en la presentación de la lista de los populares. / Álex Cámara

  1. SEBASTIAN JESÚS PÉREZ ORTIZ
  2. LUIS GONZÁLEZ RUIZ
  3. MARÍA EVA MARTÍN PÉREZ
  4. CESAR DÍAZ RUIZ
  5. JOSEFA RUBIA ASCASÍBAR
  6. FRANCISCO DOMINGO FUENTES JÓDAR
  7. CARLOS JESÚS RUIZ COSANO
  8. CARLOS GUILLERMO DÍAZ RODRÍGUEZ-VALDÉS (Independiente)
  9. INMACULADA PUCHE LÓPEZ
  10. CONCEPCIÓN DEL CARMELO MUÑOZ SÁNCHEZ
  11. FRANCISCO JOSÉ ALMOHALLA NOGUEROL
  12. MARÍA ESTELA GARCÍA GARRIDO
  13. MANUEL FRANCISCO GARCÍA DELGADO
  14. VIRGINIA ORTIZ GARCÍA
  15. INMACULADA MÉNDEZ CABEZUDO
  16. MARIAM ABDALLAH SÁNCHEZ
  17. JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO
  18. IVÁN JAVIER SALAS GUTIÉRREZ
  19. BELÉN ÁLAMO
  20. ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
  21. PABLO JOSÉ DE STEXHE NESTARES
  22. MARÍA DEL CARMEN PAREDES RECHE
  23. CARLOS OYONO NVE OYANA
  24. MARÍA PIEDAD CARDENETE MARTÍNEZ
  25. LUIS PONCE DE LEÓN DÍAZ
  26. MARÍA DEL CARMEN GÁMEZ MORENO
  27. JOSÉ MARÍA GUADALUPE GUERRERO (Independiente) 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Francisco Cuenca, alcalde y candidato del PSOE. Francisco Cuenca, alcalde y candidato del PSOE.

Francisco Cuenca, alcalde y candidato del PSOE.

  1. FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
  2. ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
  3. JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ
  4. MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
  5. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID
  6. EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)
  7. EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
  8. MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
  9. FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
  10. NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
  11. LUIS JACOBO CALVO RAMOS
  12. SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)
  13. JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)
  14. MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ
  15. JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
  16. LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ
  17. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ
  18. YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)
  19. DANIEL MARTÍNEZ CALONGE
  20. DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)
  21. ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ
  22. MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)
  23. JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)
  24. MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
  25. MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA
  26. RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE
  27. BALDOMERO OLIVER LEÓN 

Ciudadanos

Luis Salvador, candidato de Cs. Luis Salvador, candidato de Cs.

Luis Salvador, candidato de Cs. / R. G.

  1. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA
  2. MANUEL JOSÉ OLIVARES HUERTAS
  3. MARÍA LUCIA GARRIDO GUARDIA (Independiente)
  4. JOSÉ ANTONIO HUERTAS ALARCÓN
  5. LORENA RODRÍGUEZ TORRES
  6. MARÍA JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA
  7. ANTONIO FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA
  8. ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ
  9. MARÍA PAZ TORRES CONTRERAS
  10. JUAN CARLOS AYBAR PULIDO
  11. CARMEN ROCÍO VILLAESCUSA VILLENA
  12. MARIO LIÑÁN RODRÍGUEZ
  13. BELÉN TALAVERA ROMÁN
  14. JAVIER DE PABLOS RAMOS
  15. EMILIO MEDINA FERNÁNDEZ
  16. MARÍA JOSÉ PIQUER GÁMEZ
  17. MERCEDES MORALES JIMÉNEZ
  18. CESAR ROBLES PÉREZ
  19. FRANCISCO MEDIALDEA LEYVA
  20. IGNACIO CARMONA MARTÍN
  21. ESTRELLA CONCEPCIÓN CORRO DELGADO
  22. RICARDO CAÑADAS FAJARDO
  23. ELISA MEDINA LUQUE
  24. ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ
  25. JOSÉ RUBIO BARBA
  26. ISABEL POMARES POZO
  27. RAMÓN MARÍA GARCÍA VIZCAÍNO

Vamos Granada

Marta Gutiérrez y Cecilio Sánchez en rueda de prensa. Marta Gutiérrez y Cecilio Sánchez en rueda de prensa.

Marta Gutiérrez y Cecilio Sánchez en rueda de prensa. / G. H.

  1. Marta Gutiérrez Blasco
  2. Mayte Olalla Olmo
  3. Antonio Daponte Codina
  4. Leticia García Panal
  5. Cecilio Sánchez Hita
  6. Araceli Lores Torres
  7. Manuel Merino Fernández
  8. Nikolina Dimitrov
  9. Romualdo Benítez Rodríguez
  10. Lola Ruiz Doménech
  11. Rafa Fuentes-Guerra Soldevilla
  12. Raquel Hernández Benítez
  13. Álvaro Zapata Carlón
  14. Catalina María López Sako
  15. Fernando Belbel Laínez
  16. Antonia García Jiménez
  17. Rubén Cuevas Fernández
  18. Mabel García Casco
  19. Javier Pascual Granado
  20. Eva María García Baños
  21. Alberto Palma Valenzuela
  22. Lola Muñoz García
  23. David Sánchez Coronado
  24. María Sánchez Fernández
  25. Pablo García Pérez
  26. Isabel Toral López
  27. Cecilia Cristina Hita Alonso

Adelante (Podemos + IU)

Antonio Cambril es candidato a la Alcaldía por Unidas Podemos-Adelante Granada Antonio Cambril es candidato a la Alcaldía por Unidas Podemos-Adelante Granada

Antonio Cambril es candidato a la Alcaldía por Unidas Podemos-Adelante Granada

  1. JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO 
  2. ELISA Mª CABRERIZO MEDINA 
  3. FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ 
  4. Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ 
  5. ALEJANDRA CHENOLL MOLINA
  6. MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ
  7. Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS 
  8. ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ 
  9. RAMÓN REYES REYES 
  10. DELIA NIEVAS BALLESTEROS
  11. PABLO SIMÓN LORDA 
  12. JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS
  13. CARLOS CARRASCO QUESADA
  14. GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ 
  15. AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ 
  16. ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES 
  17. JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA 
  18. Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO 
  19. FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO
  20. Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ 
  21. PABLO GARCÍA TÚNEZ 
  22. Mª LUISA CASAS LÓPEZ 
  23. RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO 24. SARA LÓPEZ OLVERA
  24. ÁNGELES MORA FRAGOSO
  25. IAN KEITH GIBSON RITCHIE
  26. KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES 

Vox

Onofre Miralles, Macarena Olona y Manuel Martín Montero. Onofre Miralles, Macarena Olona y Manuel Martín Montero.

Onofre Miralles, Macarena Olona y Manuel Martín Montero. / Twitter

  1. ONOFRE MIRALLES MARTÍN
  2. BEATRIZ SÁNCHEZ AGUSTINO
  3. MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GALLEGO
  4. PALOMA GÓMEZ ENRÍQUEZ
  5. IGNACIO POZO GARCÍA
  6. ANDRÉS GÁLVEZ GÁLVEZ
  7. MARÍA OSUNA HERRERO
  8. JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ-PIRE
  9. ANTONIO LUIS ÁLVAREZ-DE MORALES MERCADO (Independiente)
  10. MARÍA CRESCENCIA MORENO CORREA
  11. ALBERTO PEÑA LÓPEZ
  12. JOSÉ LUIS EVANGELISTA MARTÍN
  13. ESPERANZA MERCEDES LÓPEZ VARELA
  14. CONCEPCIÓN NÚÑEZ MESA
  15. ROSAURA AYLLÓN BLANCO
  16. ÁNGEL GARCÍA ARIAS
  17. MANUEL LUIS MAS ALBÉNIZ (Independiente)
  18. JOSEFA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ (Independiente)
  19. MARTHA MORA SABATEL
  20. LUIS ANTONIO ALCALÁ-GALIANO LINARES
  21. RAMÓN CRUZ GONZÁLEZ (Independiente)
  22. MANUEL CARLOS TITOS RUIZ (Independiente)
  23. ÁNGELES LÓPEZ MUÑOZ
  24. MARÍA FRANCISCA MOLINA LÓPEZ
  25. GEMMA GUTIÉRREZ MOLERO (Independiente)
  26. EDUARDO PÉREZ ARCO (Independiente)
  27. MACARENA OLONA CHOCLAN

Centrados en Granada (CEG)

Juan García Montero. Juan García Montero.

Juan García Montero. / Álex Cámara

  1. JUAN MANUEL GARCÍA MONTERO (CCD)
  2. CARLOS JAVIER SÁNCHEZ DE MEDINA ALCINA (Independiente)
  3. ANA MARÍA ROMÁN COSTELA (CCD)
  4. CRISTÓBAL JOSÉ RUSILLO RAMIRO (CCD)
  5. SUSANA MARTÍNEZ RUIZ (CCD)
  6. JORGE IGLESIAS PUERTA (CCD)
  7. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ REYES (CCD)
  8. NATIVIDAD ORTIZ FRANCO (CCD)
  9. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA (CCD)
  10. MARÍA JESÚS PIMENTEL PEINADO (CCD)
  11. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ ABELLÁN (CCD)
  12. CIRO ALEJANDRO SOTO CALVO (CCD)
  13. MANUEL RODRÍGUEZ ESTEBAN (CCD)
  14. MANUEL VARGAS LARIOS (CCD)
  15. JUANA ASENCIO SEPÚLVEDA (CCD)
  16. RAFAEL LORCA VALVERDE (CCD)
  17. ISIDORO IBÁÑEZ RODRÍGUEZ (CCD)
  18. LUIS GONZAGA LEÓN PÉREZ (CCD)
  19. PILAR GÓMEZ MARTÍN (CCD)
  20. ROSARIO GONZÁLEZ RESPETTO (CCD)
  21. GONZALO VÁZQUEZ ONIEVA (CCD)
  22. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ PORTILLO (CCD)
  23. LORENZO VIDAL VIEDMA (CCD)
  24. JUANA LOURDES DANERI LOZANO (CCD)
  25. JOSÉ MIGUEL GARCÍA ALAMINOS (CCD)
  26. FRANCISCO MONTES TORRECILLAS (CCD)
  27. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SORIANO (Independiente) 

Granada Verdad y Democracia (GRVD)

El excomisario Luis de Haro. El excomisario Luis de Haro.

El excomisario Luis de Haro. / R. G.

  1. LUIS DE HARO-ROSSI GIMÉNEZ (Independiente)
  2. LUIS DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
  3. MARÍA DEL CARMEN ZARCO FERNÁNDEZ (Independiente)
  4. MARÍA ISABEL PALOMO LARIOS (Independiente)
  5. EMILIO GONZÁLEZ SANTIAGO (Independiente)
  6. JUAN DE DIOS VALVERDE CARRILLO (Independiente)
  7. EVA MARÍA MEGÍAS RODRÍGUEZ (Independiente)
  8. ANA DE HARO-ROSSI MATAS (Independiente)
  9. EUGENIO FERNÁNDEZ MARTÍN (Independiente)
  10. JAVIER PARRA ROSALES (Independiente)
  11. INMACULADA BELTRÁN GARRIDO (Independiente)
  12. LEOVIGILDO MATAS HOCES (Independiente)
  13. MARCELA RAQUEL AROS FERNÁNDEZ (Independiente)
  14. RAFAEL FONSECA AGUILAR (Independiente)
  15. NICOLÁS HEREDIA GONZÁLEZ (Independiente)
  16. ANA MATAS HOCES (Independiente)
  17. GUSTAVO GARCÍA-VILLANOVA FERRÓN (Independiente)
  18. ANDREA MELANY GARCÍA INFANTES (Independiente)
  19. JOSÉ GUALDA CAMACHO (Independiente)
  20. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA (Independiente)
  21. MARÍA CONSOLACIÓN PEULA VÍLCHEZ (Independiente)
  22. ANTONIO MATAS ANAYA (Independiente)
  23. MARÍA ISABEL GARCÍA PALOMO (Independiente)
  24. ALONSO CARBONELL MARTÍN (Independiente)
  25. REYNALDO HUIZA REDOLFI (Independiente)
  26. ANTONIO CASTILLA LORENZO (Independiente)
  27. IRENE CASTILLA PEULA (Independiente)

Proyecto Liberal Español 

Julio Vao, expresidente de Vox. Julio Vao, expresidente de Vox.

Julio Vao, expresidente de Vox. / R. G.

  1. Julio Francisco Vao Escobar
  2. Esther María García Árbol
  3. Diego Jesús Martínez García
  4. María Teresa Salas García
  5. Alejandro Andrés Baena Fernández
  6. José Luis Rodríguez García
  7. Santiago Alonso García
  8. Alicia Fernández Salcedo
  9. Marcial Gusano González
  10. Jacqueline Zufri Barrilado
  11. César Nogueras Nogueras
  12. Encarnación García León
  13. Sergio Antonio García Mateos
  14. Piedad Estévez Martínez
  15. Jesús Moya Carmona
  16. Juan Miguel Ballesteros Díaz
  17. Natividad Morón Morón
  18. Juan Manuel Ruiz Martínez
  19. María Asunción Ruiz García
  20. Ramón Lechuga Olmo
  21. Manuel Salvador Cabrerizo
  22. María Eva Guerrero Quiles
  23. Francisco Maldonado Rodríguez
  24. María del Mar Bueno Madrid
  25. Juan Armenteros Álvarez
  26. Margarita Largacha Arriaza
  27.  Juan Pedro López Montoya

MasGranada

  1. PABLO FERNÁNDEZ BACA
  2. REMEDIOS ROLDAN ÁVILA
  3. ANTONIO JESÚS HIGUERAS ARANDA
  4. MARÍA DEL CARMEN VALERO GALLEGO
  5. JESÚS GREGORIO FERNÁNDEZ-MONTESINOS MELLADO
  6. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ DEL MÁRMOL ALBASINI
  7. JUAN MANUEL SEGURA BUENO
  8. LIDIA MARÍA MORENO ESPIGARES
  9. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ PADIAL
  10. LAURA ESPERANZA MUÑOZ CANTÓN
  11. MANUEL SOLA GARCÍA
  12. MARÍA ELIA PERTÍÑEZ SORIA
  13. JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA
  14. RAFAELA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
  15. JOSÉ ÁNGEL CASTRO RUIZ
  16. SANDRA CORREA ADAIL
  17. ENRIQUE JAVIER NOGUERAS VALDIVIESO
  18. MANUELA RUIZ JIMÉNEZ
  19. ANTONIO GERARDO CHECA GONZÁLEZ
  20. ELISA ISABEL ROLDAN GUTIÉRREZ
  21. CARLOS BAÑOS MORENO
  22. ENCARNACIÓN GARRIDO MARTÍN
  23. GABRIEL ALEJANDRO PINEDA RICO
  24. ANA MARÍA PUGA GONZÁLEZ
  25. JOSÉ ANTONIO DELGADO MOLINA
  26. ROSER POL FA
  27. JUAN JOSÉ CORREA BERNARDO

Partido Socialista Libre Federación

  1. MARÍA SOCORRO MARTÍN ROMERO
  2. ELISA MARÍA ROLDAN PEÑA
  3. TASIA ARANDEZ SÁNCHEZ
  4. RAFAEL PAYAN BURGOS
  5. FRANCISCO BRITO MUSTELIER
  6. LORENA MANRIQUE VARGAS
  7. MÓNICA DE LA FLOR HEREDIA
  8. DIEGO BAYÓN FERNÁNDEZ
  9. PEDRO JOSÉ GEA GARCÍA
  10. ALEJANDRO HUELMA MOLINA
  11. CARLOS LUIS MUROS VIDAL
  12. MARÍA MARTÍN RUIZ
  13. GORA SARR
  14. ANA ESMERALDA GÓMEZ REYES
  15. ÁNGEL JOSÉ PUENTE RODRÍGUEZ
  16. PENÉLOPE ADELAIDA LUQUE SÁNCHEZ
  17. DAVID PERALTA VÁZQUEZ
  18. PAULA LIDIA OPRICA
  19. DAVID ARANDA MUROS
  20. MARÍA TERESA PORCEL REINOSO
  21. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
  22. ANA ROMERO DOMINGO
  23. FRANCISCO DE ASÍS BURGOS MORENTE
  24. ESTHER SANTOS MARTÍN
  25. ASIER FRANCO VALENTÍN
  26. DUNIA REYES CASTRO
  27. ANTONIO TOMAS MORENO MIRÓN

Equo

  1. MARÍA DEL MAR OSUNA VARGAS (Independiente)
  2. SONIA DEL CARMEN AHLROTH PÉREZ
  3. LUIS DE MANUEL JEREZ
  4. ANDREA CRISTINA PRIETO GARCÍA
  5. JOSÉ GALINDO GÓMEZ (Independiente)
  6. MARÍA DEL MAR DE MANUEL JEREZ
  7. ANTONIO SALINAS CERVI
  8. EVANGELINA CHAMORRO CHAMORRO
  9. VÍCTOR FEDERICO LÓPEZ VELASCO (Independiente)
  10. VANESA BOSCH RUIZ
  11. FRANCISCO PRIETO TORO
  12. MARÍA SALOME ZURITA URBANO
  13. LUIS EDUARDO VILLANUEVA AHLROTH
  14. MARÍA DEL CARMEN BAJO CREMER
  15. JOSÉ MIGUEL MARIN ESCRIBANO (Independiente)
  16. ANTONIA BALLESTEROS OLMO
  17. JAVIER PRIETO GARCÍA
  18. GLORIA GARCÍA-LIGERO FUENSALIDA
  19. ISMAEL CARRILLO MARTÍNEZ
  20. IRENE GALINDO GÓMEZ
  21. JOSÉ ANTONIO ORTEGA HITOS
  22. MARÍA ESTHER CABA MOLINA
  23. SALVADOR MAINE LÓPEZ
  24. MARÍA DEL CARMEN CALVO DOMÍNGUEZ
  25. RAFAEL RUIZ PUENTE
  26. PATRICIA MUROS REJÓN
  27. ANTONIO JOSÉ PEREGRINA ESPADAS (Independiente)

Nación Andaluza

  1. AURORA GONZÁLEZ GÓMEZ
  2. FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
  3. ANNA BRUNET MEDINA
  4. JUAN CARLOS RÍOS MARTÍN
  5. JULIO CANTO AREVALO
  6. JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
  7. AURORA ROMERO GONZÁLEZ
  8. JOSÉ CARO ROMERO
  9. MERCEDES MARGARITA DE LA ROSA FOX
  10. ANTONIO GARCÍA MOLINA
  11. FRANCISCO CABRERIZO SALMERÓN
  12. MARGARITA CERDÁN SÁNCHEZ
  13. JUAN BATLLE PIE
  14. OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ
  15. FRANCISCO VALDIVIA MARTÍN
  16. PILAR ÚBEDA ORTEGA
  17. JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ
  18. LUIS PAHISSA NIETO
  19. INMACULADA CONCEPCIÓN LÓPEZ LÓPEZ
  20. JUAN BELMONTE JUNCO
  21. MARÍA DOLORES JUNCO GONZÁLEZ
  22. ALEJANDRO LLORIZ GARCÍA
  23. MARÍA AMPARO PORCEL EXPÓSITO
  24. JOSÉ ALBERTO ORTIZ MARTÍNEZ
  25. MARÍA VICTORIA COLOMINA MARTÍNEZ
  26. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ MARTÍN
  27. MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO

Partido del Bienestar de la Gente

  1. PILAR RIVAS NAVARRO
  2. JOSÉ MANUEL MOTOS GALERA
  3. CARMEN REINA LÓPEZ
  4. JOSÉ ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ
  5. KEI FUNG TO FERNÁNDEZ
  6. ESTHER RAMALLO LÓPEZ
  7. MARÍA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
  8. R. BENITO ORTEGA HIDALGO
  9. ELENA FERNÁNDEZ MALDONADO
  10. FRANCISCO M. OSUNA OSORIO
  11. ANTONIO RAYA LÓPEZ
  12. HÉCTOR JIMÉNEZ JURADO
  13. MAYA ALICIA HUERTA RODRÍGUEZ
  14. MARISOL DÍAZ REYES
  15. LOLA GARCÍA CHICA
  16. JUAN CARLOS GALLEGO MARTÍN
  17. ANTONIO ORTEGA ARREBOLA
  18. JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
  19. ENCARNACIÓN CHICA CABRERA
  20. FRANCISCO J. VILLALBA MESA
  21. ALBA TOJA BASADRE
  22. FERNANDO CANO CALVENTE
  23. CELIA RIVAS NAVARRO
  24. MARTA MOTOS HENARES
  25. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RIVAS
  26. M. TERESA PEDROSA GONZÁLEZ
  27. JOSÉ ANTONIO REINA MARTÍN

Partido Comunista del Pueblo Andaluz

  1. MANUEL FRANCISCO VARO LÓPEZ
  2. CARMEN DUARTE LAFUENTE
  3. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR
  4. LAURA QUIRANTE VALDIVIESO
  5. IVÁN LÓPEZ ESPEJO
  6. MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO
  7. ERNESTO QUIRANTE VALDIVIESO
  8. MARÍA JOSEFA ARCO CENTENO
  9. MIGUEL ÁNGEL ROJAS MUÑOZ
  10. MARÍA DEL CARMEN LLADO BOLÍVAR
  11. EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN
  12. ANTONIA ROMÁN CORRAL
  13. RAFAEL CASTAÑEDA TORRES
  14. MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL BARCO GARCÍA ROJO
  15. FRANCISCO QUILES OTERO
  16.  ALEJANDRA ARANGUREN ALCAIDE
  17. ALONSO REY SUÁREZ
  18. MARÍA TRINIDAD AYUSO GUERRERO
  19. SALVADOR LÓPEZ SEGURA
  20. MARÍA DEL CARMEN GALERA CORPAS
  21. PABLO LEOVIGILDO MATAS CAMPOS
  22. LIDIA LORENZO DUARTE
  23. JOSÉ ANTONIO MARTÍN PÉREZ
  24. EMILIA JESÚS MACHADO SANTIAGO
  25. MANUEL DUEÑAS PESO
  26. MARÍA TERESA VALVERDE SERRANO
  27. JULIO MÍNGUEZ GONZÁLEZ

Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)

  1. Andrés Cardenete Montiel
  2. Elena Mayorga Pérez
  3. Leticia Villar Alonso
  4. Carlos Alba Raya
  5. Rosa María Rovira Lobato
  6. Rafael Vázquez García
  7. Carmelo Sánchez Sanjurjo
  8. María Carmen Castellano Carmona
  9. Raquel Beatriz Ontiveros Luzón
  10. Débora Godoy Izquierdo
  11. Luis Manuel Escribano Ortiz
  12. Rubén Cañadas Salas
  13. Nuria Esther Castillo Rivas
  14. Susana Correa Cabrera
  15. María Pilar Gil Jaldo
  16. Manuel Ortega Ruiz
  17. Miguel Medina Giménez
  18. Paloma Mesa Única
  19. Nieves López Berenguer
  20. Olga María Verano Mesa
  21. Francisco José Canales López
  22. José Luis Mesa Morente
  23. Purificación Reina Torres
  24. Ana Fernández Cortés
  25. Blanca María Ayora Pareja
  26. David Peña Rodríguez
  27. Blanca Sánchez Cabrera

Por un Mundo más Justo

  1. JUAN FÉLIX MUÑOZ SÁNCHEZ
  2. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
  3. RICARDO RODRÍGUEZ TORTI
  4. PATRICIA GAVILÁN MAZANA
  5. MARIO PABLO SÁNCHEZ BARRON
  6. MARÍA ROSA MERCADO ALONSO
  7.  AUGUSTIN MARIE NDOUR NDONG
  8. RAQUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
  9. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ASENSIO
  10. MARTA CASTILLO FERNÁNDEZ
  11. RAFAEL TRALLERO CABIECES
  12. REMEDIOS GARCÍA ÁLVAREZ
  13.  JOSÉ GABRIEL CASTILLO HIDALGO
  14. ANA ISABEL SÁNCHEZ TORRES
  15.  RAFAEL MARTÍNEZ MERCADO
  16. SUSANA MARÍA RODRÍGUEZ HUERTAS
  17. MARCELO MANUEL HERNÁNDEZ MASTROPASCUA
  18. MARÍA AMPARO HUERTAS MOGIO
  19. JOSÉ ANDRÉS COBOS FERNÁNDEZ
  20.  RAQUEL CASTILLO FERNÁNDEZ
  21. RAÚL DÍAZ HUERTAS
  22. MARÍA DOLORES LINDE IZQUIERDO
  23. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTAS
  24. MARÍA PAULINA RODRÍGUEZ HUERTAS
  25. ÁLVARO MACIAS FIGUEROA
  26. AMPARO GUADALUPE RODRÍGUEZ HUERTAS
  27. JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ

Partido de Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia

  1. MANUEL PÉREZ GARCÍA
  2. MARÍA DEL CARMEN ROJAS ROJAS
  3. FERNANDO MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ
  4. MARÍA ANGUSTIAS BUENDÍA RAYA
  5. IGNACIO PÉREZ BUENDÍA
  6. DIEGO ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
  7. MARÍA NIEVES MESA RODRÍGUEZ
  8. MANUEL SEGURA JIMÉNEZ
  9. ANTONIO MUROS FUENTES
  10. ISABEL JIMÉNEZ MARTÍN
  11. CARMEN LÓPEZ ESTAUSTE
  12. MARÍA PAZ COBO GONZÁLEZ
  13. JUAN MANUEL GARRIDO JIMÉNEZ
  14. JOSÉ JAVIER ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO
  15. CARMEN MOLEÓN ORTEGA

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