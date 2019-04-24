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Elecciones municipales del 26-M

Lista de Adelante (Podemos-IU) para el Ayuntamiento de Granada

  • El periodista Antonio Cambril aspira a ser decisivo en el próximo mandato acompañado en los puestos dos y tres por Elisa Cabrerizo y Francisco Puentedura

  • El hispanista Ian Gibson (25), la activista Kim Pérez (26), la poeta Ángeles Mora (24)  o la cantanta Amparonoia  (15), en la candidatura

Antonio Cambril (con los micros) es el cabeza de lista de la confluencia

Antonio Cambril (con los micros) es el cabeza de lista de la confluencia G. H.

Antonio Cambril, candidato a alcalde.

Antonio Cambril, candidato a alcalde.

Redacción

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  1. JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO 
  2. ELISA Mª CABRERIZO MEDINA 
  3. FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ 
  4. Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ 
  5. ALEJANDRA CHENOLL MOLINA
  6. MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ
  7. Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS 
  8. ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ 
  9. RAMÓN REYES REYES 
  10. DELIA NIEVAS BALLESTEROS
  11. PABLO SIMÓN LORDA 
  12. JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS
  13. CARLOS CARRASCO QUESADA
  14. GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ 
  15. AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ 
  16. ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES 
  17. JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA 
  18. Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO 
  19. FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO
  20. Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ 
  21. PABLO GARCÍA TÚNEZ 
  22. Mª LUISA CASAS LÓPEZ 
  23. RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO 24. SARA LÓPEZ OLVERA
  24. ÁNGELES MORA FRAGOSO
  25. IAN KEITH GIBSON RITCHIE
  26. KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES 

Suplentes

  1. FRANCISCA LÓPEZ TORRECILLAS
  2. ISABEL HUMBERT FERNÁNDEZ
  3. SALVADOR SOLER GARCÍA
  4. JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO

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