Lista de Adelante (Podemos-IU) para el Ayuntamiento de Granada

- JOSÉ ANTONIO CAMBRIL BUSTO
- ELISA Mª CABRERIZO MEDINA
- FRANCISCO PUENTEDURA ANLLÓ
- Mª DOLORES SÁNCHEZ ORTIZ
- ALEJANDRA CHENOLL MOLINA
- MIGUEL MARTÍN VELAZQUEZ
- Mª JOSÉ MOLINERO SANTOS
- ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ
- RAMÓN REYES REYES
- DELIA NIEVAS BALLESTEROS
- PABLO SIMÓN LORDA
- JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS
- CARLOS CARRASCO QUESADA
- GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ
- AMPARO MERCEDES SÁNCHEZ PÉREZ
- ELESBAAM ÁLVAREZ ROSALES
- JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA
- Mª DEL CARMEN CABALLOS PIÑERO
- FEDERICO VELAZQUEZ DE CASTRO
- Mª AMARANTA CANO SÁNCHEZ
- PABLO GARCÍA TÚNEZ
- Mª LUISA CASAS LÓPEZ
- RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO 24. SARA LÓPEZ OLVERA
- ÁNGELES MORA FRAGOSO
- IAN KEITH GIBSON RITCHIE
- KIM PÉREZ FERNÁNDEZ DE FIGARES
Suplentes
- FRANCISCA LÓPEZ TORRECILLAS
- ISABEL HUMBERT FERNÁNDEZ
- SALVADOR SOLER GARCÍA
- JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO
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