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Elecciones municipales del 26-M

La lista del PSOE para el Ayuntamiento de Granada

  • El alcalde Francisco Cuenca aspira a prolongar cuatro años su mandato con un equipo en el que repiten como núcleo duro Ana Muñoz, Raquel Ruz y Fernández Madrid

  • José María Corpas, Eva Garde y Francisco Herrera, las novedades en los nueve primeros puestos

Francisco Cuenca, alcalde y candidato del PSOE.

Francisco Cuenca, alcalde y candidato del PSOE.

Paco Cuenca presentando a los integrantes de su lista

Paco Cuenca presentando a los integrantes de su lista G. H.

Redacción

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  1. FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
  2. ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
  3. JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ
  4. MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
  5. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID
  6. EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)
  7. EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
  8. MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
  9. FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
  10. NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
  11. LUIS JACOBO CALVO RAMOS
  12. SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)
  13. JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)
  14. MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ
  15. JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
  16. LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ
  17. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ
  18. YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)
  19. DANIEL MARTÍNEZ CALONGE
  20. DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)
  21. ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ
  22. MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)
  23. JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)
  24. MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
  25. MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA
  26. RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE
  27. BALDOMERO OLIVER LEÓN 

Suplentes

  1. ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
  2. RAFAEL CÓRDOBA CARRILLO
  3. VIRGINIA CORREAL TRESCASTRO

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