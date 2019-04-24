La lista del PSOE para el Ayuntamiento de Granada

- FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
- ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
- JOSÉ MARÍA CORPAS IBÁÑEZ
- MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
- MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MADRID
- EVA MARÍA GARDE RODRÍGUEZ (Independiente)
- EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
- MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
- FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
- NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
- LUIS JACOBO CALVO RAMOS
- SANDRA RODRÍGUEZ SALAS (Independiente)
- JOSÉ ANTONIO ABRIL CID (Independiente)
- MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ PÉREZ
- JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
- LAURA INÉS SÁNCHEZ GÓMEZ
- FRANCISCO JAVIER MARTÍN RUIZ
- YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ XIQUES (Independiente)
- DANIEL MARTÍNEZ CALONGE
- DOLORES ISABEL CANTERO CARA (Independiente)
- ROBERTO MARFIL FERNÁNDEZ
- MARÍA VANESA MONTORO BRAVO (Independiente)
- JOSÉ MANUEL AUGUSTIN IGLESIAS (Independiente)
- MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
- MANUEL RODRÍGUEZ ELVIRA
- RAFAELA VÍLCHEZ DE LA FUENTE
- BALDOMERO OLIVER LEÓN
Suplentes
- ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
- RAFAEL CÓRDOBA CARRILLO
- VIRGINIA CORREAL TRESCASTRO
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