La piscina del hotel Los Ángeles no la ha estrenado Ciudadanos. Su líder en Granada ha comparecido ahora mismo ante los medios, casi con el 100% escrutado y unos resultados que solo avalan caras de póker y una situación clara: ni frío ni calor, los mismos resultados que hace cuatro años. Cuatro concejales y la ola nacional que no rompió en Granada. Minutos antes de que saliera Salvador, el viento se confabuló con la noche electoral y tiró en varias ocasiones las enaras de propaganda del partido que aguardaban las palabras del candidato. Ciudadanos quería fiesta en la piscina pero nada salió como estimaban y el músculo político no ha engordado pese a los esfuerzos de su renovado alcaldable.

Luis Salvador, con cara seria aunque cálidamente arropado por los suyos, ha esperado a las comparecencias de Albert Rivera y Juan Marín para bajar hasta la piscina a hacer la valoración final de la noche. El candidato reconoce tener una "sensación agridulce" con estos resultados aunque mantiene la esperanza de conseguir el quinto concejal a falta de unos cuantos votos por escrutar y que podría decantarse a su favor. Este concejal sería Lorena Rodríguez, que por ahora se queda fuera del Ayuntamiento y que es, dice “muy importante” para ellos.

“Si queremos ver una parte positiva, que la tiene, Ciudadanos sigue siendo un partido clave para la gobernabilidad de Granada”, asegura Salvador que refuerza el rechazo de pactar con el PSOE de Cuenca ya que, recuerda, dijo que no iban a “permitir un pacto de Paco Cuenca con Podemos y hoy eso es posible porque con los 4 concejales, Ciudadanos vuelve a tener la llave y por tanto no vamos a permitir de ninguna manera ese pacto, además podemos decir que Ciudadanos estará en Gobierno”. Por otro lado, no asegura que su llave vaya a abrir la cerradura del PP de Sebastián Pérez.

Así asegura que, en todo caso, la decisión de acuerdo con el PSOE estará supeditada a la decisión del partido a nivel nacional o regional. Salvador lo tiene claro, “Ciudadanos es el que va a marcar el mapa político de Granada”, "será la llave" y además “estará en el próximo Gobierno”.

Por otro lado, apuntaba el daño que le ha hecho las 18 candidaturas a las grandes formaciones ya que partidos como el de García Montero “ha tirado más de 3.000 votos a la papelera” y Más Granada, “más de 1.000”.

El hotel Los Ángeles ha sido el enclave elegido por Ciudadanos para seguir la noche electoral, tal como hiciera en las pasadas elecciones municipales. El candidato a la alcaldía, Luis Salvador, acababa de llegar al lugar tras haber seguido el partido del Granada en Los Cármenes.

El candidato decía estar expectante tras el resultado del Granada aunque espera “vivir una noche emocionante y que empiecen a entrar datos provisionales”. Esos datos no se hicieron esperar pues con el escrutinio al 10%, Ciudadanos conseguía solamente 3 concejales. Aun así Salvador decía esperar “poder dar datos bonitos para Granada”.

La formación naranja ha querido esta noche hacer equipo y asistir al recuento de votos juntos y en privado en una de las estancias del hotel. Manuel Olivares, número 2 de la lista de Salvador, Lucía Garrido número 3 y José Antonio Huertas, el cuatro, han acompañado a Luis Salvador en lo que como ha dicho esta mañana, podía ser un día histórico para Granada.

Pese al entorno, una gran piscina preparada para sofocar la temperatura y los pequeños focos a media luz que reforzaban el ambiente ‘made in miami’ , la energía del lugar no es de fiesta. El equipo ‘fuerte’ de la formación local estaba encerrada a expensas de que mejoraran los resultados que en aquel momento, les dejaba tal y como estaban. Sin acelerón al modo nacional.

La cara de Luis Salvador al llegar sobre las 21 horas se podía adivinar cierto congojo aunque los datos que podría barajar el alcaldable eran de las encuestas a pie de urna. Quien sí se mostraba esperanzada, sobre todo por el proyecto era la bailaora Lucía Garrido, que esperaba en el hotel la llegada de el equipo mucho antes de las 21 horas.

El escrutinio se aceleraba y con el 70% de los votos contados, el hotel Los ángeles empezaba a llenarse con los apoderados y afines. Luis Salvador y su equipo más próximo continuaban encerrados sin hacer declaración a los medios y la expectación subía minuto a minuto. El bar y la terraza contaban ya unas 20 personas de la formación naranja, aunque el disimulo marcaba el tono de voz. Mutismo no, pero sí un encogimiento general acorde con los resultados y un “veremos a ver, aún es pronto” como tema de conversación horizontal que no se trasladaba a los gestos. Las ilusiones, fallidas en el mejor de los casos, se demostraban en las maneras: "Con la campaña qué hemos hecho...", decía un hombre que se paseaba por la piscina lamentándose para sí, y para todos sus compañeros.

Dentro, en el bar, con los más allegados siendo completamente sinceros amparados por el aura de intimidad, se desquitaban: autocrítica, confirmación de un resultado malo para formación...abrazos y muchos “bueno” sostenidos entre miradas de cansancio.