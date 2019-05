En marcha el 'superdomingo' electoral 26-M: 711.572 electores están hoy llamados a las urnas en 559 colegios de la provincia de Granada, que abrieron sus puertas sin apenas incidencias. 3.303 ciudadanos componen las 1.101 mesas de los comicios municipales y europeos del 26-M, ya sea como titulares o suplentes.

Las eleciones municipales se juegan en Granada Hoy. Hace dos semanas arrancamos esta campaña electoral con los principales candidatos de la capital reunidos en... ¡El Estadio de Los Cármenes! Premonitorio este vídeo.

18.00. La participación se mantiene a las 18.00 h

La participación de los electores en esta jornada de municipales hasta las 18.00 horas indica una tendencia a mantener los índices de las últimas elecciones de 2015. En la provincia, alcanza el 49% (prácticamente igual que hace 4 años) y en la capital, el 46,48% aporta un ligero repunte respecto a la afluencia de aquellos comicios.

17.00 Los candidatos a la Alcaldía de Granada, al fútbol

Los principales candidatos a la Alcaldía de la capital pasan una doble tanda de nervios durante la tarde electoral. La mayoría se dirige al campo de Los Cármenes para asistir al trascendental encuentro entre el Granada CF y el Cádiz CF, que puede dar al equipo local el billete directo para la Primera División del fútbol español. Paco Cuenca, que ya votó esta mañana con la bufanda del equipo, Sebastián Pérez, Luis Salvador, Juan García Montero y Marta Gutiérrez estarán en el palco y en la grada en el momento del cierre de los colegios electorales. Nos lo cuenta Juan José Medina.

14.00 La participación

La participación en estas elecciones municipales en la provincia de Granada supera el 35,45% del censo de electores, lo que supone que más de un tercio ya ha acudido a las urnas esta mañana. En la capital, el índice se acerca al 34%. Las cifras indican un ligero repunte respecto a los comicios de 2015, cuando Granada estuvo por debajo de la media nacional.

13.00. La Moncloa informa sobre la forma de votar en estas elecciones dobles para los andaluces (municipales y europeas) y triples para otras Comunidades.

Hoy #EleccionesUE2019🔸Los colegios electorales abren de 9 de la mañana a 8 de la tarde🔸Para votar identifícate con DNI, permiso de conducir o pasaporte🔸Color de papeletas y sobresEuropeas, azul Locales, blancoAutonómicas, sepia#Elecciones26Mhttps://t.co/6YyetB0oXx pic.twitter.com/vmECumV7WK — La Moncloa (@desdelamoncloa) 26 de mayo de 2019

12.20. ¿Dónde irá mi voto? "No hay encuestas ni oficiales ni oficiosas. Ni siquiera el CIS de Tezanos, con su amplio margen de equivocación, ha arrojado algún punto de partida sobre el que especular. Este domingo electoral, probablemente sea Granada una de las plazas más inciertas de todo el país..." Magdalena Trillo aporta un análisis con las claves previas de este domingo electoral.

12.00. Voto nulo, blanco y la abstención. A pesar de que para estas elecciones municipales los ciudadanos cuentan con más opciones políticas que nunca, siempre quedan otros recursos alternativos a la no participación. Si no estás conforme con ninguno de los candidatos o no crees en el sistema electoral, las opciones son también variadas: votar en blanco, votar nulo o la abstención.

11.30. Repasamos la batalla electoral en la provincia. ¿Cómo votaron los principales municipios hace 4 años?

11.00. Intensa actividad de los candidatos a pie de urna.

Tras la jornada de descanso y reflexión del sábado, los candidatos a la alcaldía de Granada han afrontado el domingo electoral desde primera hora recorriendo los colegios electorales de los diferentes barrios, agradeciendo a sus apoderados la implicación con el proyecto y animando a los granadinos a votar.

El actual alcalde, el socialista Paco Cuenca, acude a votar con la bufanda del Granada CF: “Es un día maravilloso para votar y elegir la Granada que queremos”

Sebastián Pérez, cabeza de lista del Partido Popular, ha ejercido ya su derecho al voto en Las Mercedarias. Un voto hacia primera división.

El candidato de Ciudadanos, Luis Salvador, anima a votar por un proyecto que haga sonreír.

🍊 @LuisSalvador: "Animo a votar por un proyecto que les ilusione realmente y les despierte una sonrisa, porque es su futuro el que está en juego"¡Así ha ejercido su derecho al voto nuestro candidato a la alcaldía! 😊 #Elecciones26M #ApoderadosCs pic.twitter.com/dInq9LR3yA — Cs Granada (@CsGranada) 26 de mayo de 2019

Antonio Cambril, el candidato independiente de Podemos-IU-Adelante, espera una alta participación y alienta a un "futuro mejor para Granada". En sus declaraciones expresa su confianza en que la izquierda pueda alcanzar el gobierno de la capital.

Ya ha votado nuestro candidato a alcalde, @antoniocambril. Esperando una participación muy alta y un futuro mejor para Granada.#AlternativaCambril pic.twitter.com/VkV52fEAQW — Podemos-Izquierda Unida-Adelante Granada (@PodemosIUadelGR) 26 de mayo de 2019

La candidata de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, vota esta mañana y hace un alegato a favor de erradicar la corrupción en Granada.

Nuestro voto hoy es un voto comprometido con toda la gente de Granada que hace que esta ciudad, a pesar de todo, sea una de las ciudades más bonitas del mundo. Donde mucha gente quiere vivir y visitar. Nuestro voto está con ellos y a su servicio. #Elecciones26M #VamosGranada pic.twitter.com/qww8Wa5Ake — Vamos Granada (@VamosGranada15) 26 de mayo de 2019

Onofre Miralles, el candidato de Vox en Granada capital ha llamado a votar por "la limpieza de sus instituciones".

10.30. Incidencias en la apertura de varios colegios

El inicio de la jornada electoral en Granada ha registrado algunas incidencias leves en tres mesas electorales, que han provocado la apertura con retraso de las mismas y que, por tanto, demorará también el cierre de estas hasta media hora después del horario establecido, es decir, a las 20:30 horas. Una de las mesas afectadas es la del colegio donde vota el candidato de Ciudadanos, Luis Salvador. Grupo Escolar Alcazaba, Victoria Eugenia y Don Bosco son los lugares señalados por los retrasos debido a cuestiones como la falta de papeletas al inicio.

10.00. Los programas electorales para una nueva década

Esta campaña electoral tan disputada se ha caracterizado por la presentación de propuestas muy llamativas de cara al futuro de la ciudad y la provincia. En la capital se han planteado obras, infraestructuras e ideas de gran calado para arrancar la nueva década con este mandato.

Consulta todos los programas electorales para Granada de las principales formaciones políticas.

Los barrios. Granada Hoy se ha echado a la calle para conocer cómo palpitan los ciudadanos de la capital, cuáles son las preocupaciones más urgentes, lo que de verdad necesitan sus calles para ser más habitables y lo hemos analizado junto a los programas electorales de los partidos políticos.

Consulta toda la información electoral de cada distrito de la ciudad: Zaidín, Chana, Centro, Beiro, Genil, Norte, Albaicín, Ronda

Provincia. En los principales municipios los partidos han hecho sus propuestas. Si aún estás indeciso, consulta las promesas de cada partido.

9.30. Los candidatos

Granada, con 641 candidaturas para las elecciones en sus 174 municipios, es la provincia andaluza que más alternativas plantea para estos comicios, los más reñidos y divididos de la historia. Conoce a los candidatos de los principales municipios: Armilla, Maracena, Motril, Loja...

En Granada capital, los votantes podrán encontrar 18 papeletas diferentes junto a las urnas. La alcaldía también está más disputada que nunca, con tres candidatos que tienen opciones reales de llegar al gobierno de la ciudad. Otros partidos aspiran a ser la llave que permita la gobernabilidad.

Conoce cómo son y esos detalles que habitualmente no se cuentan de los principales candidatos a la alcaldía de Granada: Hemos tomado café con Sebastián Pérez, Paco Cuenca, Luis Salvador, Antonio Cambril, Marta Gutiérrez y Onofre Miralles.

9.00. Abren los colegios electorales

Las actas de constitución de las mesas culmina media hora antes de la apertura oficial de los colegios: 559 habilitados para las Elecciones Municipales de 2019 en Granada. Se mantendrán abiertos hasta a las 20.00 horas.