Los candidatos a la Alcaldía acudirán al decisivo Granada-Cádiz

Es día de elecciones, pero los candidatos lo tienen claro: lo primero es el fútbol. Y por eso, prácticamente todos los cabezas de lista de los partidos con aspiraciones a entrar en la Plaza del Carmen acudirán dentro de un rato al estadio de Los Cármenes para presenciar el partido entre Granada CF y Cádiz, el encuentro que puede devolver al equipo rojiblanco a Primera División después de dos temporadas de ausencia.

El primero que estará al frente del palco de autoridades del coliseo rojiblanco será el Alcalde en funciones de la capital, Francisco Cuenca, que aunque también está ejerciendo de apoderado del PSOE en los diferentes colegios electores, ha confirmado su presencia en el campo. Cuenca, además, lleva todo el día luciendo colores y acudió a votar esta mañana con la bufanda del Granada CF anudada a su muñeca.

Qué poquito queda. Hoy es el día en el que #Granada apuesta por su futuro y el @GranadaCdeF sube a Primera. #EternaLucha pic.twitter.com/Y3jC2GDv87 — Paco Cuenca (@PacoCuenca) May 26, 2019

También ha confirmado su presencia el líder del PP, Sebastián Pérez, quien además utilizó prácticamente toda su comparecencia de prensa matinal después de votar en Las Mercedarias a desear que la ciudad ascienda "a Primera" tanto en el "plano deportivo como en el político", y además recordó su granadinismo desde la cuna

En el palco de autoridades también estará presente el número 1 de Ciudadanos al bastón de mando municipal, Luis Salvador, según ha podido confirmar también este diario. Salvador es uno de los habituales en la zona preferente en los partidos del Granada durante la temporada.

Sí estará en el estadio, pero no en la zona noble, la candidata de Vamos Granada, Marta Gutiérrez. La cabeza de lista del partido local prefiere, siempre que va al estadio, acudir a la grada y así lo hará de nuevo para tan magna ocasión. Además, es práctica habitual en el grupo de Vamos declinar las ofertas del club para acudir al palco de autoridades.

También acudirá al estadio el número uno por Centrados en Granada, Juan García Montero. El candidato que no acudirá al partido es Onofre Miralles, de Vox, que estará a la hora del partido visitando a apoderados en los colegios, según ha informado la formación. Mantiene la duda de si acudirá o no al final el candidato de Podemos-IU-Adelante, Antonio Cambril, que en principio no tenía pensado ir a Los Cármenes para seguir el recuento de votos en la sede del partido.