Paco Cuenca (PSOE): El cisne que salió del cascarón de barrio

Hay políticos de izquierdas que le han afeado alguna vez su afición y seguimiento de las costumbres y tradiciones de arraigo en la ciudad. Cuenca me explica que al poco tiempo de estar en la vida municipal descubrió el que a su juicio es el verdadero motivo por el que esas personas renuncian a intervenir en procesiones, romerías u otros actos, la mayoría religiosos. Porque siempre coinciden en fin de semana o en momentos de su tiempo libre y “no les viene bien”.

Ahora demanda más apoyo de los votantes, para incrementar esa representación y conseguir ser alcalde como la fuerza mayoritaria . Está claro que en su cabeza no hay opciones de pacto con “todos los revueltos estos de Podemos , Vamos, fuimos y estamos”.

Así lo ha hecho durante estos últimos tres años, en los que sólo contaba con 8 concejales de los 27. No ha habido acuerdos para presupuestos o grandes proyectos, como la reforma de la movilidad.

En casa, en la Plaza del Carmen, la situación ha sido diferente. En el salón de plenos no ha encontrado apoyos por parte del resto de grupos políticos para sacar adelante iniciativas importantes que requerían mayoría absoluta.

Pero admite que a veces le ha tocado ceder y conciliar , como en el caso de Iberia para mantener el vuelo a Madrid. Y además “con unas formas de no sacarnos los ojos”.

“Me he ido a Madrid, al extranjero…” Para invertir lo que a su juicio ha sido una estrategia histórica del PP, basada en la confrontación y el choque con todo lo de fuera.

Al hilo de esto me hace una reflexión muy particular, porque piensa que para dedicarse al servicio público es muy importante estar en buena forma física. En “estado óptimo” añade. Porque el día a día de un cargo como el suyo “es muy intenso”. Ahí pretende marcar diferencias con alguno de los contrincantes en la carrera a la Alcaldía.

Aunque ya no practica deporte con la misma intensidad de su juventud (llegó a estar federado en cuatro disciplinas a la vez ), en su día a día siempre hay algo de ejercicio. Ahora, que tiene menos tiempo, ha instalado una bicicleta estática en el cuarto de su hijo mayor y cada día se machaca media hora por la mañana.

No le gustan los bares , ni siquiera las cafeterías. Admite que por su formación de docente, se ha convertido en una persona con pautas férreas y que impone esa disciplina de orden y horarios en su entorno doméstico.

Y me acuerdo de ese animal del cuento cuando descubrió, no solo que podía ser bello, sino que había un mundo exterior, más allá de los polluelos de su granja.

Me explica que el deporte lo cambió todo , su físico, su autoestima… Queda implícita su transformación en el cisne de hoy, en coherencia con el clásico de Christian Andersen que el alcalde trae a colación.

Paco Cuenca, de pie junto a la barra de la cafetería donde rememora cosas de su vida, hace una pausa en este punto y me recuerda algo que ya le había escuchado alguna vez: “Yo de niño pasé una época complicada , llena de complejos, porque era gordito, con aparato en los dientes y botas ortopédicas. Era el patito feo”.

El ‘fuenteovejuna’ de La Chana que hoy sería un problema para el alcalde

Un recuerdo de niñez de esos que están entre la realidad vivida y la leyenda de la memoria es la historia con la que Paco Cuenca describe el modo en que La Chana fue creciendo en los 70. Cuenta que la unión de los vecinos era tan fuerte que éstos fueron capaces de frenar la construcción de un edificio de viviendas en una placeta del barrio. Además del habitual repertorio de protestas diurnas, hubo otros métodos de presión. Su propio padre, junto a otros hombres, entraban por la noche a la obra y se llevaban los materiales de construcción. El promotor desistió y el niño, a punto de cumplir 50 años este verano, lo recuerda como la gran victoria de su gente. Hoy es alcalde y tiene que admitirme que ya no sería posible algo así. Él mismo tendría que mandar a la Policía para garantizar los derechos legales del propietario del terreno. La verdad es que casi me arrepiento de aguarle la historia con mi pregunta, porque de repente se aleja del fuenteovejuna chanero para aterrizar en la Plaza del Carmen. “El urbanismo era diferente, no había pegous y hacíamos los equipamientos deportivos a nuestra manera”. Con Miguel el practicante a la cabeza, un grupo de niños limpiaron un descampado y montaron un campo de fútbol que con el tiempo se ha convertido en un equipamiento deportivo pintado en los planos.