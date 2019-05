El incierto resultado electoral del domingo 26-M en la capital de Granada ha dejado un escenario en el que a priori parecían quedar dos nombres con posibilidades de acceder a la Alcaldía: el socialista Paco Cuenca, vencedor de las elecciones, y Sebastián Pérez (PP), que a pesar de quedarse con sólo 7 concejales (la mayoría absoluta son 14), sería el más votado del hipotético bloque de derechas a completar por Ciudadanos y Vox. Pero este partido no se conforma con ser la llave de gobierno y, según fuentes internas, ya postula a su líder, Onofre Miralles, como regidor de la ciudad.

El partido que dirige Santiago Abascal ya ha anunciado un giro en su política de pactos, que ha tenido como detonante su exclusión de la constitución de la Mesa del Congreso. Hoy mismo ha declarado la intención de Vox de pisar moqueta en las instituciones y entrar a formar parte de los gobiernos. Granada, donde ha irrumpido con 3 concejales, no será una excepción. Pero en el arranque de lo que se prevé una dura negociación, el partido también planteará el nombre de Onofre Miralles como alcalde.

La justificación a esta propuesta, que de entrada parece extraña por el escaso número de ediles de los que dispone para gobernar, es que de las tres fuerzas de derechas que se plantean para ese posible pacto la liderada por Miralles es la única que salió reforzada el domingo por la noche y que tenía de verdad algo que celebrar. El Partido Popular, a pesar de tener más concejales que los otros dos partidos, ha sufrido un enorme descalabro electoral, al pasar de 11 a 7 sillones en el salón de plenos. Y Ciudadanos mantiene sus 4 ediles, pero con sabor a derrota, dadas las abiertas expectativas mostradas por Luis Salvador de ser la fuerza más votada y acceder a la Alcaldía.

Onofre Miralles ya ha expresado esta misma mañana por redes sociales: "Ahora toca esperar las indicaciones de la dirección nacional y de la dirección provincial para seguir sus consignas. Mientras tanto, no iniciaré contacto alguno con ningún partido político". Pero antes de esto, en su primera reacción de la noche del domingo electoral advirtió que "toca hablar de ideas, pero también de personas".

Esas palabras de Onofre Miralles no son baladíes y fue un primer aviso a navegantes a quienes ya se dan por investidos. No hay que olvidar que este candidato, bastante desconocido para los ciudadanos en general, sí tiene un pasado en la política. Y en particular, en el Partido Popular, del que se marchó de forma radical en 2005 cuando ya era presidente Sebastián Pérez, a raíz de una denuncia contra su esposa, que era interventora del Ayuntamiento de Ogíjares gobernado por el PP en aquel momento.

Según ha podido saber este periódico, a falta de indicaciones más claras de los dirigentes del partido, Vox Granada tendría abiertas en este momento todas las posibilidades y entre ellas está la de apoyar a un alcalde del PP que no tiene por qué ser Sebastián Pérez, un candidato con un largo historial en su partido y en el propio Ayuntamiento, que podría ser poco deseado para una formación (Vox) que ha hecho el mayor hincapié durante esta campaña en la necesidad de regenerar la política local.

En cuanto a Ciudadanos, cuyo líder Luis Salvador quiso dejar la quiniela de alcaldes abierta el domingo por la noche en su primera intervención pública, tiene un obstáculo para amagar con un posible pacto hacia la izquierda de Paco Cuenca. El resto de fuerzas de centroderecha asumen que la imputación judicial del socialista es una línea roja para el partido naranja, de modo que estaría forzado a inclinar la balanza hacia su lado.

En estos momentos ya ha quedado claro que el que tiene previsto tomar la iniciativa de forma clara para conseguir un pacto es Sebastián Pérez, dado que a diferencia de lo que ocurre en la política nacional, en los ayuntamientos, si no hay acuerdo claro y un apoyo explícito, el día 15 de junio el representante de la lista más votada se convertiría en el alcalde de la ciudad, aunque no sume una mayoría. En esa posición se encuentra Paco Cuenca.