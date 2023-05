Marifrán Carazo promete cerrar las esquinas del Estadio de Los Cármenes y ampliar el aforo a 25.000 personas

La candidata del PP a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido este martes que el Estadio Municipal de Los Cármenes de la ciudad debe superar los 25.000 asientos con el cierre de las esquinas y con todas las gradas cubiertas, en el marco de su programa para el 28M, en el que el deporte tiene "una gran importancia en el modelo de ciudad".

En una nota de prensa, Carazo ha informado de que cree en una Granada "que sea ciudad del deporte, que cuide la base, mejore infraestructuras para el uso de los ciudadanos, disponga de atractivas y variadas actividades para la práctica deportiva para todas las personas y edades a través de la concejalía, atraiga grandes eventos y, también, ayude en todo lo posible a todos los clubs amateurs y a los equipos profesionales de la ciudad".

Así, la alcaldable popular ha considerado como "un despropósito que se haya licitado el convenio de Los Cármenes en dos ocasiones y haya quedado desierto.

"Me comprometo a llegar a un acuerdo satisfactorio para la ciudad y para los clubs profesionales que llevan el nombre de Granada por bandera, y a los que apoyaremos para que sigan logrando los mejores resultados posibles. Los equipos de fútbol y de baloncesto no solo nos representan, sino que aglutinan emociones y sentimientos que son parte intrínseca de nosotros", ha remarcado.

Por eso, ha asegurado que "con el Granada CF nos sentaremos para cerrar un pliego de uso de Los Cármenes satisfactorio para ambas partes. Defendemos un aumento de más de 25.000 asientos, cerrando las esquinas y rebajando unos metros el césped, y también techar los sectores B, C y D. Queremos un estadio acorde con el nivel del equipo y de la ciudad, el estadio moderno y rentable para el club y que Granada merece. Y les instaremos a seguir apoyando el deporte de base y el equipo femenino que tan buena temporada también está realizando".

Referente a la Fundación CB Granada, ha asegurado que no puede ser que "nuestro equipo de baloncesto se haya tenido que ir fuera de Granada a entrenar en varias ocasiones".

"Nos sentaremos con sus representantes para conocer de primera mano sus necesidades de cara a la próxima temporada, sobre todo, en lo referente al uso de instalaciones deportivas. Ya hemos hablado con la Junta de Andalucía para que se proponga un estudio que adapte el pabellón del Estadio de la Juventud a las necesidades no solo del Covirán, sino para todos los equipos que usen esa instalación y, de la misma manera, también le pediremos al club el máximo esfuerzo en el deporte de base como vienen haciendo hasta ahora".

Una ciudad que ama el deporte

Marifrán Carazo ha asegurado que Granada, y sobre todo sus equipos, "tienen un gran arraigo, tradición y provocan mucho sentimiento y pasión entre los miles de aficionados que los siguen". La ciudad, "por su historia, por su tradición", ha proseguido Carazo, "ama el deporte, formando "parte" de su forma de ser y de su identidad.

"Pero de nada sirve la tradición si no se cuida, si no se mima, si no se dota de equipamientos e infraestructuras para poder realizarlo. Esa va a ser una de nuestras prioridades. Creo en una Granada donde se pueda hacer deporte, vivas donde vivas, tengas lo que tengas, seas como seas. El deporte es vida, y Granada será una ciudad para vivir", ha añadido la candidata.

Además, Marifrán Carazo ha añadido que "el deporte es vida, y es socialización para nuestros niños y jóvenes, y es salud, y es desarrollo personal, y es bienestar social y es promoción de los valores que nos definen como sociedad. No vamos a mirar hacia otro lado mientras vemos languidecer nuestros equipamientos, nuestras pistas de baloncesto, campos de fútbol o instalaciones deportivas".

"Vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a hacerlo desde ya", ha aseverado la candidata popular, quien ha indicado que, como alcaldesa, quiere "potenciar el deporte de base respaldando" su modalidad escolar, pero también para mayores, personas con diversidad funcional y mujeres.

"Voy a mejorar los espacios deportivos, las instalaciones y las áreas de actividad, construir y renovar allí donde sea necesario para estar orgullosos de nuestro deporte, para aumentar los granadinos y granadinas que disfrutan de nuestra ciudad".

Uno de los baluartes en su línea estratégica para el deporte es "propiciar la celebración de eventos deportivos de carácter nacional e internacional", ha agregado incidiendo en que "Granada va a convertirse en una capital del deporte, haciendo no solo mejorar la salud y el orgullo para mostrar nuestra ciudad, sino también generando beneficios, empleos e inversiones, atrayendo turismo y obteniendo un retorno importante en pernoctaciones, hostelería, comercios e imagen de marca de la ciudad".

"Lograr hacer de Granada una capital del deporte no se consigue conformándonos con lo que tenemos, sino poniéndonos en marcha con proyectos e ideas, con mejoras constantes y con la colaboración de clubes y entidades, de escuelas e institutos, de la Universidad, de empresas y de administraciones".

Además, la candidata ha expresado su compromiso de ayudar en todo lo posible a los dos principales equipos profesionales de la ciudad, el Granada CF y el Fundación CB Granada, a los que ha querido "desear suerte en los importantes compromisos que tienen en los próximos días y que van a decidir su futuro".