El PP recupera la Alcaldía de Granada con mayoría absoluta

EL PP ha conseguido el vuelco electoral y ha ganado las elecciones municipales en Granada capital con una mayoría absoluta holgada de 15 concejales que consiguió al 98% del escrutinio tras más de la mitad del recuento anclado en los 14 ediles. Finalmente arrebató uno más al PSOE en los últimos momentos del recuento y la foto final de estas elecciones municipales dejan un Ayuntamiento con tres fuerzas políticas frente a las seis que salieron de las elecciones de 2019.

Un resultado que supone un refuerzo claro al bipartidismo, siguiendo la tendencia nacional, al conseguir el PP 15 concejales (con más del 45% de los votos frente al 23% de 2019), el PSOE 10 (con un 33% del voto frente al 32 de 2019) y Vox 2 (con un 8,4, un punto menos que en 2019), dando además mayoría a la derecha también en cuanto a bloques.

Marifrán Carazo se convertirá con mayoría absoluta en la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Granada con el mejor resultado esperado en la sede de los populares, que tenían la tarea de hacer olvidar a sus votantes las crisis de 2016 de la Operación Nazarí (lo que ya penalizó al PP en 2019 al pasar de 11 a 7 concejales, su suelo electoral), además de los líos del 2+2 y el abandono del Gobierno en 2021.

El efecto Carazo, las listas renovadas y el tirón de la Junta de Juanma Moreno, con su ‘receta’ de moderación, lo han hecho posible, devolviendo al PP la mayoría absoluta en Granada (la última fue en 2011 con 16 concejales, su techo alcanzado por el entonces alcalde Torres Hurtado) y la Alcaldía perdida en 2019, cuando ganó el PSOE y un pacto nacional PP-Cs le dio la Alcaldía a los naranjas con solo cuatro ediles. Con la mayoría absoluta de 15 concejales, Carazo ya no necesita sumar apoyos, para lo que tenía a Vox en la recámara, que ha hecho sus deberes y ha mantenido grupo municipal, aunque perdiendo uno a favor del PP. Y lo primero que dijo ayer tras la victoria es que se abre un “nuevo tiempo” para Granada y que no va a “perder ni un solo minuto” para comenzar a trabajar por una “ciudad de Primera”.

Finalmente, el grupo de Vox ha perdido un concejal y de tres ha pasado a dos ediles, un resultado esperado aunque los sondeos a pie de urna le daban incluso cuatro ediles. Lo que sí han conseguido es mantener grupo y quedarse como único partido con representación de los de reciente creación al quedarse sin representación Podemos y Cs. Y es histórico también que IU se quede fuera del Salón de Plenos. Vox se queda como la tercera fuerza más votada en la capital aunque finalmente no será decisiva para el gobierno, como aspiraban.

El PSOE pierde las elecciones y mantiene 10 concejales

Una mayoría de derechas en detrimento del PSOE y del resto de fuerzas de izquierdas, a las que el experimento de ir separadas les ha salido mal perdiendo incluso su representación en el Ayuntamiento. Paco Cuenca ha perdido las elecciones y aunque ha conseguido mantener sus diez concejales (hasta el 98% escrutado tenía 11, pero perdió uno para subir el PP a los 15 finales), no ha sido suficiente por la desaparición de los otros partidos de izquierdas, lo que ha lastrado el bloque progresista en la ciudad. En cuanto a votos, se ha mantenido en los 35.000.

La victoria electoral de 2019 que consiguieron los socialistas no se ha repetido aunque consiguen 10 concejales. Un mal resultado contando con que partía del Gobierno y con la baza del doble ‘rescate’ a Granada que hizo Cuenca en 2016 y en 2021. Un resultado insuficiente con la mayoría aplastante del PP y al quedarse también sin posibles apoyos. Con todo, Cuenca reconoció ayer el trabajo hecho estos 18 meses por los socialistas, asegurando que el pulso nacional y regional “ha ganado a los intereses de Granada”, así como la ola de aumento del PP. “A nosotros nos mueve solo Granada y eso seguirá siendo a partir de ahora para intentar que no desmantelen todo lo que hemos hecho”, ha dicho, cargando también contra los partidos de la izquierda después de que los más de 8.000 votos conseguidos por ellos no hayan servido para conseguir representación por su dispersión.

Castigo al 'divorcio' de las confluencias de izquierdas y adiós a Cs

La gran derrota electoral ha sido para las dos confluencias de izquierdas. El electorado ha penalizado el ‘divorcio’ de los partidos a la izquierda del PSOE y mientras que en 2019 consiguieron grupo municipal con tres concejales al concurrir juntos Podemos e IU con independientes, este año, con dos confluencias, cada una liderada por uno de ellos (Podemos-AV y Granada Unida), han perdido representación y las dos se han quedado fuera del Ayuntamiento.

El electorado ha castigado esa operación política que no ha salido bien y que ha dado un baño de realidad a las dos principales formaciones políticas, Podemos e IU, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para repetir alianza y se arriesgaron a ir por separado por lo enquistado de sus posturas, un divorcio que incluso en la valoración política de este ‘desastre’ electoral mantenían culpándose mutuamente del resultado. Ahora tendrán que recapacitar y mirar la posición que toman para las generales y cómo se integran en el proyecto de Sumar, el siguiente reto. Los dos candidatos, Elisa Cabrerizo (Podemos-AV) y Paco Puentedura (Granada Unida), han reconocido el desastre y el hándicap que ha supuesto este divorcio pero ambos han culpado al otro partido de la situación.

El mal resultado ha dejado otra situación histórica, la ausencia de IU de la corporación municipal de Granada, un resultado que también obligará a reflexionar a la formación.

Cs no ha conseguido finalmente representación. No ha obtenido los votos suficientes para conseguir un concejal, por lo que queda fuera después del éxito de 2019, cuando repitió 4 concejales y consiguió la Alcaldía para Luis Salvador con el pacto PP-Cs, que terminó como terminó. En 2021 el grupo municipal desapareció y terminó el mandato sin concejales, todos no adscritos. Una realidad que llevó ayer a la candidata, Concha Insúa, a anunciar su retirada de la política tras unos resultados que esperaban.