Paco Puentedura (Granada Unida): "Esto debería hacer reflexionar a Podemos y a quienes no han estado en la coalición"

Paco Puentedura se queda fuera del Ayuntamiento de Granada y por ende la formación de la que ha sido cabeza visible tres mandatos, Izquierda Unida. La confluencia de seis partidos Granada Unida no ha obtenido ningún concejal dentro de una gran debacle de todo el ala izquierdista de la ciudad.

El edil ha sido crítico con Podemos-Alianza Verde-Independientes y ha pedido una "profunda reflexión" a los morados aunque les ha invitado a "unirse" al proyecto de cara a las próximas elecciones generales de finales de año.

"Hemos tenido un gran hándicap, y ha sido que no toda la izquierda no ha estado unida al presentarse", ha lamentado Puentedura, que ha valorado que se haya "reforzado" de esta manera "las posiciones de la derecha".

Puentedura engloba también este resultado a "una polarización del voto con la derecha al alza" a nivel nacional y se mostró triste porque la "izquierda no ha sido sensible" a este momento social. "Lamentamos que no hayan estado todas las fuerzas de izquierda", añadió.

"Este resultado debería hacer reflexionar en especial a lo que no han querido sumarse a este proyecto", ha proseguido el candidato de Granada Unida, aunque ha mirado al futuro: "El mundo no se acaba. Hay una coalición que está con los brazos abiertos a quien quiera unirse a Sumar, a Yolanda Díaz, para trabajar y buscar la unidad de las fuerzas de la izquierda". "Tenemos las elecciones generales y tenemos que vincularnos a Sumar y trabajar en la ciudad y la provincia para llegar al mayor número de personas", ha añadido.

Paco Puentedura se ha mostrado finalmente satisfecho con la campaña de Granada Unida en la capital, que ha calificado como "excelente". Hemos tenido presencia en toda la ciudad y los barrios y hemos sido capaces de plantear nuestra propuesta. Ha sido una campaña muy buena", ha concluido.