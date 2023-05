Marifrán Carazo: la apuesta ganadora del PP en Granada

Marifrán Carazo ha conseguido su misión y será la primera alcaldesa de Granada. Ha ganado el apoyo suficiente para que el pp recupere la alcaldía, una encomienda expresa de Juanma Moreno tras las crisis repetidas de los populares granadinos primero con torres hurtado y la operación Nazarí y después con Sebastián Pérez y el 2+2. La limpia en las listas y el tirón de Carazo por el efecto Juanma Moreno han sido la receta de los populares. Y les ha salido.

Se culmina así un camino que inició el 3 de enero cuando anunció, confirmando lo que era un secreto a voces, que "elegía Granada" y que sería la candidata del PP a la alcaldía de Granada. Un gesto que se vendió como propio como si el partido y Noreno no hubieran señalado a la consejera como la encargada de reflotar a los populares granadinos con la locomotora de la Junta. No fue hasta el 28 de marzo, a las puertas del inicio de la campaña, cuando dejó el cargo de la consejería, pues esos dos meses y medio se encargó de estar visitando día sí y día también granada para anunciar proyectos y obras aprovechando el efecto junta y permitiendo aumentar su popularidad y su lista de logros para luego sacar pecho también en campaña.

Carazo vuelve al Ayuntamiento de Granada pero por la puerta grande para ocupar el sillón principal del salón de plenos, justo debajo del retrato del Rey, y lucir el collar y bastón de mando. Ya fue concejal del PP con Torres Hurtado hasta que Moreno la ascendió a la Junta, de donde vuelve para dirigir ahora el futuro de la ciudad de granada durante cuatro años.

La política popular -nacida en Valladolid en 1977 pero afincada desde hace años en la capital granadina, siendo una granadina más de corazón y adopción (de hecho le molesta que le digan que no nació en Granada como si con ello fuera a defender menos sus intereses)- demostró tras revalidar su posición en el ejecutivo andaluz ser del círculo de confianza de Moreno. Y ahora revalida su peso en el partido al recuperar una alcaldía histórica para los populares.

Ahora, tiene un largo camino por delante para lo que sin duda se rodeará de equipo. Porque es una mujer de equipo y tendrá que forjarlo. De número 2 le acompaña su escudero Jorge Saavedra pero el resto de lista es nueva, mucho también con su primera vez en política, por lo que el resto del equipo será vital para desarrollar las políticas a las que se ha comprometido.

De ella el propio Juanma Moreno ha destacado su labor "muy brillante" en la Junta y su capacidad de gestión. Una gestión que ahora tendrá que demostrar a nivel local. Carazo inició su carrera política en Granada en los años 90, casi al mismo tiempo que desarrollaba sus estudios universitarios en esta ciudad. Es diplomada en Óptica y Optometría, pero luego se licenció en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad Ciencias Políticas, por la Universidad de Granada. No era raro, en su casa siempre se había hablado de política aunque cuando dijo que quería dedicarse a ello, a sus padres les pilló de sorpresa. En su etapa universitaria es cuando coincidió con personas que luego han sido importantes en el PP, como su propio esposo, José Ramón Carmona, conocido como 'Jota', que es presidente de este partido en Antequera, parlamentario andaluz por Málaga y una de las personas más influyentes en su partido por su proximidad a Elías Bendodo- ahora al lado de Feijóo en Madrid- y al propio Juanma Moreno.

Carazo se afilió al Partido Popular en 1996 y fue secretaria general de Nuevas Generaciones de Granada desde el año 2000 hasta 2005. Desde 2007 formó parte como concejal del gobierno de la ciudad de Granada que encabezaba José Torres Hurtado. Luego comenzó su andadura en el Parlamento andaluz, donde ha trabajado en la oposición al PSOE durante muchos años. Fue notable su trabajo en el área de Educación. Hasta 2018 no encabezó la lista para las elecciones autonómicas en la provincia de Granada, y fue justo el momento en el que su partido protagonizó el cambio histórico de Gobierno en la Comunidad, en coalición con Ciudadanos. Moreno apostó por Carazo y le encomendó la cartera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, una de las más importantes.

A pesar de los años que ha estado trabajando en Sevilla ha mantenido su residencia y a su familia en Granada, algo que ha tenido que compatibilizar con viajes constantes y con buenas dosis de organización y también algo de ayuda. De hecho, en campaña se trajo a su madre para estar con sus hijos. A pesar de los viajes y el poco tiempo libre que le deja la política, siempre saca rato para estar con su familia, sus hijos y sus amigos. Y también para el deporte, pues como ella misma reconoce, intenta sacar hueco cada semana para jugar al pádel con sus amigas y para andar, dos actividades que le apasionan.

También le gusta la cocina y disfruta invitando a amigos a casa y preparando ella el menú. "Compro antes yo en el mercado y con eso invito a comer o a cenar. Me gusta disfrutar.", dijo en una entrevista a esta periódico, en la que se definió como una mujer "fuerte, con carácter, trabajadora, que creo en lo que hago y lo defiendo. Y pasional, me muevo mucho con el corazón, soy muy familiar y me gusta disfrutar la vida y vivirla, disfrutar".

Lo que más le gusta de la política es el contacto con la gente, y en eso se ha volcado, y lo que menos, los líos internos de los partidos, "la confrontación entre compañeros", algo que se ha vivido en el PP en los últimos años y que está llamada a eliminar: "Yo entiendo la política de otra manera, esa es la parte fea y la que no merece la pena. Merece más la pena pensar qué hacer y cómo cambiar tu ciudad más que las cuitas internas. Eso tenemos que cambiarlo poco a poco y poner concordia y conciliación. Los partidos tienen que estar unidos y fuertes, esto también fortalece nuestra democracia", dijo como aviso a navegantes.

A sus 45 años dice que no se ha arrepentido en ningún momento desde que el 3 de febrero se presentó como candidata a la Alcaldía de Granada porque "en la vida hay que tomar decisiones" y que lo hizo con el corazón.

Le encanta el Albaicín, su rincón favorito de Granada, y elige a Isabel la Católica al preguntarle qué personaje histórico le hubiera gustado ser porque "es una referencia, como mujer fuerte de principios, que sabía lo que quería, que defendió como nadie su país y lo protegió también". Le gusta el cine y las series, tiene que leer en el momento los libros que caen en sus manos y su música favorita es el pop, el rock y el indie. Es mucho de Los Planetas, Lory Meyer, la Bien Querida y esta campaña le ha acompañado mucho Soleá Morente.

Reconoce que no va a estar toda la vida en política pero que ahora tiene un reto importante por delante, por lo que no piensa por ahora en la retirada, aunque para después ya planea estar más tiempo con su familia y un reto: dar un paso más como voluntaria en alguna ONG.