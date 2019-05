Santa Fe, la 'isla socialista' bajo el acecho naranja

En las primeras elecciones municipales de la democracia, el PSOE sacó 12 concejales en Santa Fe por los cinco de la extinta UCD. En las siguientes, las de 1983, los socialistas ampliaron su fortaleza hasta los 13 concejales, la cifra que se acabaría convirtiendo en su tope en un municipio que siempre ha sido gobernada por los socialistas pese a que su marca se ha ido desgastando hasta su mínimo de 6 concejales que registraron en las pasadas elecciones.

El puño y la rosa ha resistido en su 'isla santaferina', incluso llegando a superar el mandato convulso de 2011 a 2015 que no evitó que el PSOE siguiera mandando otros cuatro años con Manuel Gil, el alcalde que se presenta ahora a la reeleción con más garantías que en los pasados comicios locales aunque con el voto a la derecha muy potenciado con la inclusión de Vox en la ecuación y con Ciudadanos dispuesto a dar la sorpresa en uno de sus ayuntamientos que ha marcado entre sus objetivos.

El reto de las cinco candidaturas que se presentan a las elecciones es muy claro, recuperar relevancia metropolitana para un pueblo que ha perdido no solamente peso poblacional sino que también se enfrenta al desafío de no seguir perdiendo poderío económico respecto a otras localidades del Cinturón más próximas a la capital. Que la tierra del pionono y las Capitulaciones suene política y económicamente en el mapa de una Granada cada vez más metropolitana y no sea simbólica únicamente su condición de capital de la Vega.

Manuel Gil_PSOE

El socialista Manuel Gil pone en juego sus cuatro años de gestión al frente del Ayuntamiento de Santa Fe. En esta ocasión llega en una situación muy diferente a la de hace cuatro años, cuando se vio obligado a coger el bastón de mando meses antes de la llamada a las urnas y llevar el timón socialista en las municipales. Finalmente, resistió con el resultado más bajo del PSOE por lo que no le quedó más remedio que gobernar en minoría con sus seis concejales.

Gil ya fue respaldado por la militancia socialista en unas primarias que le enfrentaron a José María Aponte, quien paradójicamente dimitió como alcalde a finales de 2014 pocos meses antes de que Gil cogiera el bastón de mando en funciones. Ahora, al regidor le toca revalidar su posición en las urnas y aspirar a subir el resultado hasta los nueve concejales para no tener que verse obligado a un pacto con IU, su aliado indiscutible de no alcanzar la mayoría.

El PSOE llega a la cita habiendo ganado las andaluzas, aunque más importante fue su victoria en las pasadas generales donde se reflejo una amplía diferencia respecto a las otras fuerzas políticas, un resultado que da esperanzas a los socialistas que probablemente ya han pasado su mayor castigo en el tramo electoral de 2011 a 2016.

Juan Cobo_PP

El PP de Santa Fe se enfrenta a una pregunta trascendental el próximo 26 de mayo: ¿El tren ya pasó y no vuelve o en la política siempre hay una segunda oportunidad? Desde luego, a ese momento de gracia como el que tuvo por ejemplo Juanma Moreno en Andalucía aspira el PP santaferino que ni en 2011, cuando empató a ocho concejales con el PSOE, ni en 2015, cuando se desfragmentó el voto, logró alcanzar la mayoría o algún para gobernar por primera vez en su historia el Ayuntamiento de Santa Fe.

Para ese tremendo examen y para no perder comba respecto a Ciudadanos, que pisa fuerte en Santa Fe, los populares se la juegan con Juan Cobo, un 'repetidor' en estas lides que vuelve al primer plano tras ser el número dos de la lista en 2015. Cobo intentará aportar la baza de la experiencia en una candidatura que puede derrocar al PSOE si la suma del bloque de derechas da nueve concejales. Aunque con la incógnita de qué formación llevaría la voz cantante.

Maribel Leyva_Cs

En el mapa de objetivos de Granada de que Cs ha marcado con chinchetas naranjas está Santa Fe. La formación liderada a nivel provincial por Luis Salvador se toma este 26-M como el momento decisivo para empezar a entrar y gobernar ayuntamientos. Ciudadanos quiere firmar sus particulares 'capitulaciones' en el corazón de la Vega y no es un farol su posición de partida como gran rival del PSOE, puesto que en las generales fue la segunda opción más votada aunque con muy poca diferencia respecto al PP. Además de que en las andaluzas ya subieron considerablemente su número de votos.

La apuesta de Cs por ganar al PSOE y encabezar un bloque de la derecha es grande. Tras lograr tres concejales en 2015, ahora aspira a como poco ser el partido más votado de la derecha y ver si hay posibilidad de formar gobierno junto a PP y quién sabe si Vox también acaba teniendo representación. Para este reto su número es María Isabel Leyva, una de las concejales de este último mandato y que es una las personas fuertes del partido en la provincia, que ha tenido que dar el paso adelante después de que Gustavo Rodríguez tuviera que dejar la portavocía para asumir el cargo de delegado de Justicia y Turismo en Granada.

Juan Andrés García_IU

La alternativa de la izquierda en Santa Fe se llama Juan Andrés García, quien bajo la marca de IU-Para la Gente repite en las municipales con el objetivo de llegar, al menos, a los dos concejales y poder ser importante como partido bisagra que aleje a la derecha del Ayuntamiento.

IU, que históricamente ha sido la tercera opción más votada del municipio, se vio ya relegada en 2015 a la cuarta posición en pleno auge de las nuevas fuerzas políticas. En un feudo tan del PSOE como Santa Fe su papel ha sido siempre residual, aunque en 2011 ya pudo desempatar la contienda a favor de los socialistas y su objetivo es volver a ser decisivos tras el 26-M como llave.

Silvia Enríquez_Vox

Las cuatro listas anteriores mirarán de reojo a Vox, que tiene que medir todavía cuál es su verdadera fuerza en municipalista así como qué opciones tiene en este tipo de localidades medianas. Para esta tarea cuenta con la candidata Silvia Clara Enríquez, quien desde luego no lo tendrá fácil para ser concejal en la próxima legislatura.

Vox se puede aferrar a esos más de 1.300 votos que sacó en las pasadas generales, a poca distancia de Ciudadanos y del PSOE, siendo además la cuarta fuerza por delante de Unidas Podemos. Pero, las municipales son otro cantar y habrá que ver su influencia real en la política local.