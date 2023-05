Todo lo que no se puede ver en la foto de los candidatos a las elecciones municipales de Granada

La intrahistoria del reportaje realizado por Granada Hoy con los candidatos a la Alcaldía de la capital tiene mucho que contar, aunque no todo se pueda reproducir en estas letras. Deja detalles que hacen creer que la política no lo es todo, aunque a veces parezca mentira si se tiene en cuenta que acabamos de entrar en unas semanas en las que los comicios del 28M van a copar casi todas las informaciones.

El lugar elegido por este medio para la cita tenía mucho simbolismo: el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Uno de los principales nodos de desarrollo de la ciudad y que será de especial importancia en un futuro que ya es presente. Por sus caminos y aceras caminaban estudiantes de las facultades sanitarias (Medicina o Enfermería) que son la cantera de un futuro que deberá ser mimado y cuidado por quien gobierne en la Plaza del Carmen una vez se conozca quien obtiene más votaciones. Ese futuro, sin embargo, no parece especialmente interesado en quiénes serán sus representantes políticos en la escena local. Durante la realización del reportaje, solo unos pocos parecían saber quienes eran los allí reunidos. Cuchicheaban con sus compañeros, y alguno incluso sacó el móvil para inmortalizar el momento. La gran mayoría, sin embargo, siguió su camino centrado en sus preocupaciones y quehaceres diarios. Desapego de la política que demuestra que esta no lo es todo.

La foto estaba prevista para las 17:45 horas, pero no hubo cuórum hasta unos 15 minutos más tarde. El primero en llegar, junto a su equipo de comunicación, fue Paco Puentedura, de Granada Unida. Con gesto serio y el cambio de imagen experimentado en estas elecciones, chaqueta y camisa incluida, deja atrás a ese político ya conocido en el Ayuntamiento. Esperó estoicamente a los otros candidatos mientras atendía alguna llamada telefónica alejado de los demás. A lo largo del reportaje se fue relajando e hizo gala del sentido del humor que le ha caracterizado siempre.

Tras él, acudieron a la cita con este periódico Elisa Cabrerizo, de Podemos-AV-Independientes, y Beatriz Sánchez Agustino, de Vox. Llegaron juntas, pero no revueltas, cada una con su equipo de comunicación. Ambas se llevan bien, han compartido mandato en el Ayuntamiento, y es habitual verlas en conexión y complicidad. Da gusto ver cómo el pensamiento político no lo es todo en esta vida, y que se puede entender al compañero aunque no se compartan los ideales. No se separaron en ningún momento, solo para hacerse las fotos.

Pasada la hora de la citación, a los 10 minutos apareció el resto de candidatos. Los cabezas de lista de los grandes partidos, Paco Cuenca y Marifrán Carazo, PSOE y PP respectivamente, fueron los siguientes. El actual alcalde, que tuvo acudir a una urgencia médica justo antes, se excusó al llegar. Marifrán se unió rápidamente, y tras saludar a todos, se puso un poco de maquillaje y se dispuso para la primera instantánea.

Todavía hubo que esperar unos minutos a Concha Insúa, de Ciudadanos, que era llevada en silla de ruedas, su inseparable compañera durante esta campaña tras el accidente que sufrió en la rodilla, una lesión más propia de un jugador de baloncesto que de un político. El resto de candidatos se interesaron por su evolución y comentó que había comenzado la rehabilitación, pero que aún quedaba mucho por delante.

Focos preparados, ángulo perfecto, todo listo. Sólo faltaba posicionar a los candidatos. No hubo intención de colocarlos por signo político, de izquierdas a derechas o al revés, sino que ellos solos se pusieron así. La única que cambió su posición fue Carazo, lo que rompió el inicial y espontáneo equilibrio de bloques. Cabrerizo y Puentedura se posicionaron juntos a la izquierda de la imagen, en el único momento que estuvieron tan cerca en toda la tarde, pese a ser compañeros de la misma coalición política durante cuatro años. La ruptura de Unidas Podemos se hizo evidente.

Y cuando todo estaba listo, apareció el enemigo inesperado e incontrolable: el viento. Soplaba de espaldas, lo que hacía que a las candidatas (cuatro de los seis cabezas de lista para la Alcaldía), se les moviera el pelo y les tapara la cara. Entre risas y bromas sobre ese viento machista, trataron de arreglarse lo mejor que pudieron. Concha Insúa se agarró de Cuenca y Sánchez Agustino para no perder el equilibrio, pues decidió hacer las fotos de pie, y hubo que esperar hasta que la climatología permitiera una instantánea perfecta.

Con la primera parte lista, tocaba andar hasta la siguiente ubicación. Ahí el ambiente se relajó un poco más. Cuenca ayudó a Toni Juárez, el fotógrafo de Granada Hoy, al coger uno de los flashes, y se puso a liderar la marcha. “Le ha cogido el gusto a las procesiones” bromeaban a su lado los contrincantes políticos, mientras que él y Juanjo Medina, nuestro jefe de Local, hablaban sobre la Media Maratón y de cómo fue narrada por él desde dentro. Cabrerizo y Sánchez Agustino volvieron a unirse para el trayecto, Insúa y Carazo hablaban con sus equipos de comunicación durante el trayecto, y Puentedura miraba la escena y caminaba junto a quien escribe estas letras.

Tocaba la segunda foto. Allí no había viento, así que se pudo realizar la instantánea rápidamente. Misma disposición que en la anterior, de izquierda a derecha Cabrerizo, Puentedura, Carazo, Cuenca, Insúa y Sánchez Agustino. Y entonces una broma sobrevoló el ambiente. "¿Os habéis puesto según con quien queréis pactar?". Risas disimuladas, que ni confirman ni desmienten, pero alguien hizo ver que el cambio de posición de Marifrán alteraba esas posibles cábalas.

Nuevo paseo por el PTS para los posados individuales. Y ahora sí, por fin se rompió la seriedad. Puentedura e Insúa se hicieron bromas a consecuencia de la lesión de la de Ciudadanos, a lo que se sumó Beatriz Sánchez recordando viejas declaraciones realizadas en los plenos. Carazo era ahora quien felicitaba a Medina por su artículo de la media maratón, mientras que Cuenca hablaba con Susana Vallejo, nuestra compañera que sigue habitualmente las informaciones en la Plaza del Carmen. Los equipos de comunicación rompieron filas y comenzaron a mezclarse entre ellos. Todos han sido compañeros de ruedas de prensa, canutazos o eventos durante su trayectoria en Granada y se conocen.

Llegó el momento posado. Ahora tocaba ponerse ante los flashes de forma individual. El primero en pasar fue Paco Cuenca, que se dispuso en la marca preparada y sonrió. Casi como un profesional, un par de retratos y listo. Comprobó que estaban bien y tras ello, se despidió de los presentes y se marchó, pues tenía prisa. La vida de alcalde, que es muy ajetreada.

Tras él llegó el turno de Marifrán Carazo. La primera instantánea fue revisada por su acompañante del equipo de comunicación y excompañero de este periódico, Román Callejón, que no estaba muy conforme con la fotografía. La candidata acudió a verla y tampoco le gustó. El segundo intento sí fue el definitivo.

Concha Insúa fue la siguiente. Hubo que calcular bien los movimientos para que la candidata se pusiera en pie, retirar la silla de ruedas para que no saliera en el plano, sacar la foto, y rápidamente volver a acercársela para que descansara. Tras una primera imagen que no gustó, en el segundo intento se encontró la instantánea que fue la elegida.

Momento ahora de Paco Puentedura, quien antes de posar le dijo a Toni “como me saques feo no te invito a nada más en la feria”, algo que hizo las risas de los presentes. Pero el fotógrafo le dejó claro que él solo podía controlar lo externo y no al modelo. Amplia sonrisa y una fotografía, que tras ser revisada se llevó el visto bueno del candidato a la Alcaldía. “Este año volverás a ser invitado”, se reía.

Beatriz Sánchez Agustino se puso en la marca y estaba lista. Antes de que el fotógrafo apretara el botón, el propio Puentedura se acercó y le dijo algo que hizo que esta se riera mientras saltaban los flashes. Hubo que hacer un segundo intento sobre la marcha, en el que la candidata de Vox aún mantenía la sonrisa tras el chiste. Quiso ver la foto, y le gustó. Entonces le pidió opinión al causante de la situación, a Puentedura. “¿Qué te parece, te gusta esta?”, le preguntó. “Está bastante bien la verdad”, le respondió. “Pues esta se queda”, finalizó.

La última en pasar frente al objetivo de este periódico fue Elisa Cabrerizo. No parecía acostumbrada a este tipo de posados, pero superó la papeleta sin problema y sonriente. Tras un par de fotos y revisiones pertinentes de ella y su equipo, finalizó el reportaje.

Con todas las instantáneas en la tarjeta de memoria, tiempo de las últimas charlas y despedidas. Poco a poco los políticos se fueron marchando tal y como llegaron, uno a uno. Quien tenía más prisa se fue casi a la carrera, mientras que otros se tomaron su tiempo para despedirse. Algo más de media hora de unión en la que la política, pese a ser la razón de la reunión, no fue motivo de disputa o de debate. Una demostración de que más allá de colores o signos políticos, pueden llegar a tener complicidad y buen talante.

A partir de ahora, lucha política. Dos semanas de intensa campaña para tratar de obtener los máximos concejales disponibles y dirigir la ciudad desde la Plaza del Carmen.