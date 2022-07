Calio Alonso: ''La música es mi compañera de vida''

Los músicos

Alexis Morales ha actuado como solista en Europa, América, Asia y Oceanía, así como invitado por algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo como OCNE, YOA, Ten of the Best, Academy of Saint Martin in the Fields, Gran Canaria Big Band, etc., con directores como Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Andrés Orozco-Estrada, Pablo Heras-Casado, Peter Eötvös, David Afkhan o Plácido Domingo, entre otros.