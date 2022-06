Elena Gragera: ''Esta profesión debe ser vocacional''

Planes próximos

-¿Cómo se siente respecto a su actuación en el Festival?

-Este Festival me parece lo más de lo más. Me encanta la idea de participar en la celebración del centenario del Concurso de Cante Jondo. Estoy muy ilusionada y agradecida por la propuesta y con su director Antonio Moral. Tengo muchas ganas.

-Hábleme un poco del programa.

-Se trata un poco de contar cómo surgió la idea del Concurso de Cante Jondo, cómo se llevó a cabo, cómo se pensó, etc. Es la unión de grandes personalidades en una depurada comunión artística del concurso y la Generación del 27, con figuras como la de Lorca y Falla, además de artistas y compositores como Paul Bowles o Pittaluga.

-¿Cómo es trabajar con Antón Cardó?

-Lleva 30 años siendo mi pianista, es una persona muy culta. Siempre trabajamos con un programa muy pensado, estudiado y estructurado. Nos interesamos mucho y participamos bastante en todas las multidisciplinas. Siempre el resultado de nuestro trabajo es algo más y mejor que un programa de voz y piano.

-¿Cuáles son sus referentes?

-En España, Victoria de los Ángeles porque ha reflejado todo su interior en la música. Y fuera de España, te diría a Elisabeth Schwarzkopf y a Gérard Souzay, con el que tuve la oportunidad de trabajar y eso ha influido mucho en mi música.

-¿Supo desde siempre que quería hacer de la música su profesión?

-Sí, empecé desde muy pequeña tocando la guitarra porque hasta que no tienes 18 años no puedes matricularte en la carrera de Canto del Conservatorio, por eso mientras tanto tocaba la guitarra y el piano. Una vez me matriculé lo supe, empecé a viajar por el extranjero formándome y sentí la vocación.

"Siempre trabajamos con un programa muy pensado, estudiado y trabajado"

-Con respecto a todos sus logros, ¿de qué se siente más orgullosa?

-Me siento muy orgullosa de rescatar mucha música que está ''muerta'' y grabar compactos. Cardó y yo hacemos de esa música la mejor y sin editar, y la llevamos por todo el mundo.

-¿Tiene alguna rutina antes o después de cada actuación?

-El día que actúo estoy por las nubes, necesito estar completamente sola, Antón se va por su lado y yo por el mío. Me gusta estar en el camerino con tiempo y prepararme tranquilamente con mucha calma, me gusta hacerlo de manera pausada. También, como ligero para tener el estómago perfecto y la cabeza en paz.

"El día que actúo estoy por las nubes, necesito estar completamente sola"

-¿Cuál fue su peor y su mejor experiencia en un escenario?

-La peor fue tener que anular un concierto tras el ensayo general por una faringitis, cuando mi garganta dijo hasta aquí. Como mejor experiencia podría decirte tantas, muchísimas; algunos recitales como los de mi Ciclo de Lied en Zarzuela, giras muy bonitas con otros grupos por Estados Unidos. Muchas muchas.

-Hábleme un poco de sus próximos proyectos.

-Pues con toda la sinceridad, mi plan es pasar el verano muy muy tranquila, relajarme. Y luego ponerme a trabajar a Schubert que es un compositor que a Antón y a mí nos fascina. Llevamos mucho tiempo trabajando sus ciclos y creemos que después del verano es el momento de trabajar en su montaje sin prisa para hacerlos bien y poder rodarlos por ahí.