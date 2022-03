El Festival de Música y Danza más jondo

El próximo Festival de Música y Danza de Granada, que se celebrará del 13 de junio al 10 de julio, “tendrá un festival dentro del Festival”. En esa frase coincidieron el director de la cita cultural, Antonio Moral, y la consejera de la Cultura, Patricia del Pozo, durante la presentación este jueves de la programación de 2022 en un acto que contó también con la asistencia del alcalde de Granada o el subdirector del INAEM, Antonio Garde Herce, entre otros. Una 71 edición que estará dedicada a conmemorar el centenario del Concurso de Cante Jondo, por lo que el flamenco tendrá una presencia determinante, aunque sin dejar de lado los ciclos habituales que llenan las noches alhambreñas de espectadores de todo el mundo.

Para hacer coincidir las fechas con el Concurso, el Festival arrancará el día 13, convirtiéndose en la edición más tempranera –con los riesgos climatológicos que eso comporta, tal y como señaló ayer Moral– y dará comienzo en el mismo espacio, la Plaza de los Aljibes de la Alhambra.

En los siguientes 28 días de celebración, el Festival ofrecerá un total de 96 espectáculos de música y danza : 46 de ellos dentro del marco del Fex, que se dará a conocer en unas semanas, de los que 54 serán de entrada libre y 12 se repartirán por la provincia, como precisó la diputada de Cultura, Fátima Abad. “Eso implica que el 56% de la programación es gratuita”, subrayó el director, que ha fijado el próximo día 22 de marzo como fecha para salida a la venta de las 46.000 entradas. Además, como en las dos ediciones previas desde que Antonio Moral tomase el testigo a Pablo Heras Casado en la dirección, el programa se divide en siete ciclos.

Los ciclos

Bajo el epígrafe #granada1922, el histórico concurso granadino será el eje temático con una treintena de actividades. Numerosos recitales de flamenco, de piano, de canto, conciertos de música de cámara y sinfónica servirán para contextualizar las relaciones musicales y personales de Falla con otros colegas franceses y españoles.

La música actual estará presente con el estreno absoluto de una obra sinfónica encargo del Festival al compositor Mauricio Sotelo con la mirada puesta en 1922. El Malandain Ballet Biarritz rememorará con sus coreografías los estrenos de los ballets de El pájaro de fuego y La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Y la danza española también llegará al Generalife con el Ballet Nacional de España, con su homenaje a Mario Maya; Además, las compañías flamencas de María Pagés (De Sheherazade) y Patricia Guerrero (Deliranza), estrenarán sus nuevos espectáculos. Una propuesta flamenca que se completará con los artistas emergentes, que actuarán tanto dentro de la programación general del Festival como en el XIX Festival Extensión (Fex), como Kiki Morente o Pepe Habichuela.

El Festival albergará primicias y citas de indudable interés. En el apartado de danza, destaca la pareja formada por la guipuzcoana Lucía Lacarra y el canadiense Matthew Golding, que ofrecerán el martes 21 In the Still of the Night.

Otro de los ciclos temáticos será Bach Modern, que contará con la presencia de cuatro artistas de gran proyección internacional que establecerán un diálogo entre el universo musical de Bach y las partituras contemporáneas de tres compositores fundamentales del siglo XX: György Kurtág, Olivier Messiaen y Dmitri Shostakóvich. Diálogos imaginarios que establecerán la organista eslovaca residente en Granada Monica Melcova; el francés Jean-Guihen Queyras, uno de los grandes violonchelistas actuales; la gran violinista alemana Isabelle Faust; y la joven pianista rusa Yulianna Avdeeva.

Por otro lado, #Brahms125 será un pequeño tributo al genial compositor hamburgués, del que este año se conmemora el 125 aniversario de su fallecimiento. La Orquesta y Coro Nacionales de España ofrecerán su Réquiem alemán con dos prestigiosos solistas vocales (la soprano Katharina Konradi y el barítono Peter Mattei), dirigidos por David Afkham. El violinista alemán Frank Peter Zimmermann acompañado del pianista Martin Helmchen deleitará con cuatro magistrales Sonatas de Brahms y Bartók. Otros grandes artistas del ciclo son el dúo camerístico de la violista Tabea Zimmermann y el pianista Javier Perianes, o el barítono Andrè Schuen y su habitual acompañante Daniel Heide, así como Daniil Trifonov, que afrontartá su Tercera sonata, entre otras obras.

El apartado más esperado, el de los Conciertos de Palacio, contará con la presencia destacada y por partida doble –y a un precio las localidades imbatible en España, tal y como mencionó Moral – de una de las mejores orquestas europeas, la centenaria Orquesta Sinfónica de Londres. La formación estará bajo la dirección de uno de los maestros ingleses, Sir John Eliot Gardiner, acompañado por la legendaria pianista portuguesa María João Pires.

La Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo visita por vez primera el Festival de la mano de su titular, el japonés Kazuki Yamada y Véronique Gens. Y en el segundo concierto de la orquesta monegasca, con la cumbre interpretativa con Charles Dutoit y Martha Argerich. La Orquesta Ciudad de Granada se hará cargo de dos exigentes programas: uno con su director honorífico al frente, Josep Pons, y otro con su titular Lucas Macías.

Y volverán al Carlos V la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con la Tercera sinfonía de Gustav Mahler, bajo la dirección de Pablo González; y la Orquesta y Coro Nacionales de España dirigidos por David Afkham. Y entre las novedades, el conjunto barroco Europa Galante de Fabio Biondi y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, que ofrecerá uno de los programas que más exito tienen ahora entre el gran público: un homenaje, con motivo de su 90 cumpleaños, a John Williams, uno de los más grandes compositores de Hollywood.

Y en el clico de los Grandes intérpretes que se darán cita en Granada hay dos talentos rusos: el pianista ruso Daniil Trifono y la joven Alexandra Dovgan. Igualmente, podrá escucharse por primera vez en el Festival, el controvertidopianista Ivo Pogorelich (Belgrado, 1958) y viejos amigos del Festival como Grigory Sokolov. Sobre la presencia de artistas rusos, Moral señaló que su asistencia está confirmada porque la mayoría no residen en su país natal. Y junto a los foráneos, habrá grandes intérpretes españoles como el motrileño Juan Carlos Garvayo o el onubense Javier Perianes, acompañado por Tabea Zimmermann.

En el ciclo de Música de cámara dos conjuntos españoles se podrá disfrutar del Cuarteto Casals y el Cuarteto Cosmos, o tres voces de gran interés completan el apartado camerístico: la mezzosoprano Vivica Genaux; el barítono Andrè Schuen; y el dúo español formado por la mezzosoprano Elena Gragera y el pianista Antón Cardó que se adentran en el folclore español con canciones populares de Falla o Nin.

Por último, el ciclo Cantar y tañer, que se ofrece los fines de semana en sesiones matinales en el Monasterio de San Jerónimo aunque este año suma el Colegio Mayor de Santa Cruz la Real con Europa Galante, tendrá un inequívoco sello español con la participación de la Orquesta Barroca de Sevilla. También con la Academia Barroca del Festival de Granada bajo la dirección de Aarón Zapico; La Grande Chapelle de Albert Recasens; Musica Ficta de Raúl Mallavibarrena; Musica Boscareccia; y MUSIca ALcheMIca que lidera la violinista Lina Tur Bonet. Y los órganos de la capital volverán a sonar con Juan de la Rubia (San Jerónimo) y Monica Melcova (Iglesia del Salvador).

Por último, el apartado didáctico se completa con la 53 edición de los Cursos Manuel de Falla. Destacan la Academia Barroca del Festival o el curso Lo jondo en las músicas actuales, en el que colabora la UGR, y el de análisis Musical sobre la figura de J. S. Bach.