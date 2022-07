José Carlos Martínez: "Lo que más me gusta es poder transmitir todas las experiencias que he tenido como bailarín"

El Corsario viene a Granada de la mano del Ballet Nacional de Eslovenia, coreografiado por el murciano José Carlos Martínez quien fue director de la Compañía Nacional de Danza. Se trata de una historia de amor, hadas y piratas y en esta versión se centra en el amor entre Conrad y Medora. La cita se dará este sábado a las 22:30 horas.

-¿Cómo va a ser el espectáculo?

-Se trata de un espectáculo de danza clásica, es un ballet muy poco conocido dentro del ballet clásico. Es la primera vez que se baila el Corsario en Granada. En toda la historia del Festival nunca ha venido este ballet. Estoy expectante de como va a ser la reacción del público. Está hecho de manera tradicional pero le he dado un nuevo ritmo y una nueva dinámica para que esté adaptado al público de hoy.

-¿Como se dio el contacto entre usted y la compañía Ballet Nacional de Eslovenia?

-Ese ballet lo hice primero en la Ópera de Roma y el director del Ballet de Eslovenia me llamó porque es una obra que no se suele bailar mucho, no es tan común como Giselle o El baile de los cisnes y me dijo que quería tener una nueva versión del Corsario. Me invitó a ver la compañía para ver si ellos podían montar mi versión. Yo no los conocía pero vi que tenían un buen nivel de danza clásica y empecé a trabajar con ellos para montar la obra.

-¿Qué es lo que le hizo ser coreógrafo?

-Yo terminé de bailar en la Ópera de París en 2011, ahí fui director de la Compañía Nacional durante ocho años. Pero antes, cuando estaba empezando a dejar de bailar ya tenia esa inquietud de ser coreógrafo. Yo creo que fue el hecho de tener que trabajar con muchos coreógrafos como bailarín lo que me hizo querer hacer mis propios espectáculos y transmitir lo que yo tenía que contar gracias al apoyo de otros bailarines.

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

-Lo que más me gusta es poder transmitir todas las experiencias que he tenido como bailarín y con eso poder crear espectáculos. Yo ya no me subo al escenario pero los bailarines bailan gracias a mi trabajo. Eso es lo que me enriquece más.

Estuve bailando en la ópera de París durante veinticuatro años y fue una experiencia genial

-Fue bailarín estrella de la Ópera de París. ¿Cómo fue su experiencia?

-Estuve bailando en la ópera de París durante veinticuatro años y fue una experiencia genial. Yo llegué allí sin saber el tiempo que iba estar y las cosas fueron tan bien… Empecé a trabajar en muchas obras con diferentes coreógrafos y al final toda mi carrera de bailarín se desarrolló en la Ópera de París.

-También fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza. ¿De qué se encarga un director artístico?

-Un director artístico tiene muchísima responsabilidad. En el caso de la Compañía Nacional de Danza aún más. Al ser una compañía de un formato mediano, el director tiene también una parte administrativa y de gestión que hacer. Un director se encarga de la parte artística del espectáculo pero también de vender giras, de estar en contacto con agentes, de elegir el espectáculo que se va a bailar, es una gran responsabilidad. Además también tiene que trabajar con los bailarines y dirigir sus carreras. Un bailarín depende de su director.

-¿Cuáles son sus referencias, sus inspiraciones a la hora de hacer una coreografía?

-En general siempre me inspira la música. Tiene que ser una música que cuando yo la escuche me lleguen imágenes a la mente. Si yo la escucho y no me viene ninguna imagen es muy difícil coreografiar con esa música. Luego si hago un ballet con una historia pues evidentemente tiene el relato que tienes que contar pero la principal inspiración es la música.

A mí me ha influenciado toda la gente con la que he trabajado

-¿Hay algún bailarín o coreógrafo que le haya influenciado?

-Muchos, todos los coreógrafos con los que he trabajado en la Ópera de París me han influenciado, si tengo que decir algún nombre sería Pina Bausch, Macheck, William Forsythe. Nuréyev me ha influenciado también, porque cuando llegué a la compañía él era el director y lo veía trabajar con los demás. A mí me ha influenciado toda la gente con la que he trabajado.

-Si hay algo que no se le haya preguntado que me quiera contar...

-Es la primera vez que el cosario viene a Granada pero también a España. A nivel nacional este ballet no ha venido nunca con la compañía de Eslovenia y solo venimos a Granada y Murcia.