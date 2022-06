Josep Pons: "Procuro que cada concierto sea una experiencia que me enriquezca"

-En el concierto tocarán Preludio a la siesta de un fauno, Concierto para la mano izquierda en re mayor y El pájaro de fuego. ¿Por qué ha decidido escoger estas tres obras?

-El Festival trata sobre el mundo Manuel de Falla y la celebración del primer Concurso de Cante Jondo. El concierto forma parte de esta atmósfera que se había creado en el 1922, año en el que desfilaron también las amistades de Manuel de Falla, entre las que se encontraban figuras como Stravinski, Ravel y Debussy quien escribió La puerta del vino a partir de una postal de Manuel de Falla. En París formaban parte de un grupo de músicos y escritores que se autodenominaba Los Apaches. El concierto forma parte de esta época en la que Falla y sus amigos formaban parte de la élite del eje de París. El programa lo hicimos conjuntamente con Antonio Moral, director del Festival. Él quería que fuera alrededor de todo este mundo de Falla en combinación con Lorca. Además sonará el Concierto en sol de Ravel, de la mano de la Orquesta de Monte-Carlo con Martha Argerich y nosotros que haremos el Concierto para la mano izquierda.

-¿Hay algo que las una?

-Cada obra es un mundo. El tema es el París de Manuel de Falla aunque además, tanto el Preludio como el El pájaro de Fuego fueron obras que formaron parte del mundo de los ballets de Serguéi Diáguilev, quien además visitó la Alhambra. Hay unas fotos de las odaliscas en el Patio de los Leones.

-Hasta 2004 fue director de la Orquesta Ciudad de Granada. ¿Cómo fue su experiencia en Granada?

-Pasé diez años de mucha intensidad con la Orquesta: hicimos muchas cosas, fueron diez años de muchos tipos de conciertos con mucha actividad. Fueron muchas giras europeas e hicimos doce discos que grabamos para Harmonia Mundi. Tuvimos una actividad muy ingente, la experiencia fue muy grata.

-¿Hay alguna diferencia en dirigir la OCG y la Orquesta del Liceo de Barcelona?

-Yo soy director titular del Gran Teatro del Liceo. De entrada la gran diferencia es que la Orquesta del Liceo hace ópera y la Orquesta Ciudad de Granada hace conciertos. También numéricamente, la Orquesta del Liceo es una orquesta mucho mayor que la Orquesta Ciudad de Granada.

-¿En cual de las dos ha pasado mejores momentos?

-Procuro que cada concierto sea una experiencia que me enriquezca. Procuro pasármelo bien siempre. Con la Orquesta de Granada he tenido conciertos maravillosos pero en el Liceo también.

-¿En su tiempo libre también escucha música clásica o prefiere cambiar de géneros?

-Escucho música variada. Cuando mi hijo era pequeño él mandaba en lo que se escuchaba en el coche y me puse al día de los géneros. Escucho de todo, con ganas y procuro ver lo bueno de cada uno.

-¿Qué es lo que le hizo querer ser director de orquesta?

-No sé si sabría responderte a esta pregunta, la vida te va llevando. Yo estudié música a partir de los ocho años y he estado en los escenarios desde los diez porque cantaba en el Coro de la Escolanía de Montserrat. A los doce años decidí que sería músico, pero desde entonces la vida te va llevando. En un primer momento creí que sería concertista de piano, pero después me interesó mucho hacer música de cámara y empecé a estudiar dirección. En realidad no hay una premeditación de esto, es un camino que se va construyendo.