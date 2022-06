María Terremoto: ''He sentido el peso de ser flamenca al querer hacer otras músicas''

En Jerez tuvo su cuna esta joven que ha llevado el nombre de la tierra del vino y el patrimonio musical de su casa por todos los rincones del mundo. Nieta del legendario cantaor Terremoto y del histórico futbolista bético Antonio Benítez, la hija de Fernando Terremoto ha sabido leer la importancia de su legado en clave actual. Cantaora de gran naturalidad y virtuosa del compás, tiene todo el peso artístico de las viejas jerezanas combinado con la agilidad y la astucia del cante más joven. María se gusta en los estilos más señeros de su tierra, desde la soleá hasta los tientos, pero es doctora cum laude en la ejecución de las bulerías a las que imprime todo el sabor de la Paquera, del barrio de Santiago y la calle de la Sangre, con su voz llena de destellos de aurora boreal.

Desde muy pequeña siente el flamenco como alguno natural que lleva en las venas. Ha crecido escuchando en su casa los ecos de los más importantes artistas jerezanos de todas las épocas que pasaban las noches en vela compartiendo vivencias con su padre Fernando. Con tan sólo ocho años se subió al escenario de la Peña Fernando Terremoto de Jerez de la Frontera junto a su padre, donde dejó a todos boquiabiertos cantando por bulerías. Con el paso de los años ha pasado por multitud de peñas y festivales flamencos cosechando un gran éxito, hasta llegar a ser reclamada por eventos tan importantes como la Bienal de Flamenco de Sevilla o el Festival de Jerez, donde la crítica la califica como el estandarte de la nueva generación de lo jondo. Tras su primera aparición en dicha Bienal de Sevilla se le otorga uno de los más prestigiosos premios del panorama flamenco, como es el Giraldillo Revelación. Siempre está innovando y reinventándose, en sus actuaciones, María hace un recorrido por los cantes tradicionales que ha ido aprendiendo desde la cuna, haciendo en algunos momentos un homenaje a su máximo y único maestro, su padre.

Una flamenca sin límites

-¿Cómo fue crecer en una familia como es la suya llena de arte y figuras tan importantes?

-Se lleva como algo normal porque cuando lo vives desde dentro lo ves natural y cotidiano, pero lo llevo con mucho orgullo, es un orgullo familiar.

-¿Y ahora? Porque su pareja también es cantaor, ¿cómo se lleva una vida familiar entre artistas, es complicado?

-Bueno, es normal estamos acostumbrados porque en la familia de mi pareja también son artistas, lo único es que ahora al ser padres y viajar tanto a veces se nos complica un poco, pero lo llevamos muy bien.

- Usted es un referente en muchos sentidos para muchas personas, pero ¿cuáles son los suyos, a quién admira usted?

-Muchos y de todos los estilos musicales. Te puedo decir a Beyoncé, Aretha Franklin, Whitney Houston, a Carmen Linares, Manolo Caracol...

''He sentido el peso de ser flamenca al querer hacer otras músicas, pero eso no me ha frenado ni lo va a hacer''

-¿Alguna vez se ha sentido ofendida por los prejuicios o los estereotipos que tiene la gente hacia el flamenco o hacia el pueblo gitano?

- Sí, pero no por ser gitana en si sino por ser cantaora flamenca y querer hacer más cosas. He sentido el peso de ser flamenca al querer hacer otras músicas, pero eso no me ha frenado ni lo va a hacer. Siempre tengo ganas de hacer otras cosas y así voy a seguir, voy a hacer lo que me de la gana.

-¿Ve en su hija atisbos de artista también?

- Sí, sin duda alguna. Se pasa el día cantando y bailando y es que, ¡encima afina! De repente le ponemos música y se pone a cantar a tono, lo hace muy bien. Se pone mis mantones, apunta maneras desde luego que sí.

- ¿Tiene alguna rutina antes o después de actuar?

- Después de trabajar, ensayar o de un concierto lo que más hago y más me gusta hacer es estar con los míos. Rodearme de mi familia, mis amigos, a la orilla del río en Triana, con la guitarrita y tener tranquilidad.

- ¿Le gusta Granada?

-Me encanta Granada, es de lo más bonito que hay en Andalucía, el público es especial es diferente.

-¿Cuál recuerda como su mejor actuación o la que más disfrutó?

-Pues recientemente, en mayo en el homenaje a Rocío Jurado Mujeres Cantan a Rocío Jurado. Es sin duda de las cosas más bonitas que he hecho.

- Le espera un verano muy ocupado, ¿qué compromiso le hace más ilusión?

-Vienen muchos muy bonitos, es la primera vez que viajo a Toulouse, también tengo un evento en agosto que no puedo decir qué es, pero va a ser súper guay y también iremos a Nueva York, pero no puedo contar nada todavía.

- Cuándo se actúa fuera de España siempre es un éxito porque en lugares como Japón o E.E.U.U es cierto que se respeta y se admira mucho este arte, por eso ¿cree que debería fomentarse más la cultura del flamenco en nuestro país?

-Por supuesto, los mismos flamencos son los primeros que deberían fomentar la cultura del flamenco en nuestro país. Deben de abrir el odio y ayudar a que su arte llegue al resto del mundo, por ejemplo, un señor de Alabama se va a quedar embelesado viendo a un bailaor, pero si escucha a un cantaor le va a costar más por mucho que transmita la música. Tiene que forzar mucho el odio porque no entiende el idioma. Lo que quiero decirte es que, en muchos casos hablamos de un público que no ha escuchado esa música y debemos amoldarnos un poco a ese señor de Alabama para que le llegue, la entienda y se emocione.