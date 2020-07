El Mediterráneo de Jordi Savall

Esta noche, la penúltima sesión del ciclo Digital Granada Festival, tendrá como protagonista a Jordi Savall. El extraordinario músico ofrecerá un recital en el Patio de los Arrayanes con rebab, lira y viola da gamba. Este lugar que da título al concierto, El refugio de la memoria, porque el catalán establecerá un diálogo de las músicas cristianas, judías y musulmanas con las tradiciones del entorno del Mediterráneo.

No por casualidad Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Lleva más de cuarenta años difundiendo por el mundo maravillas musicales abandonadas en la indiferencia y el olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas, las lee y las interpreta con su viola de gamba o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices de la revalorización de la música histórica. No en vano dice Jordi Savall que no hay música antigua. Como mucho se puede hablar acaso de partituras antiguas, pero cuando se empieza a cantar y tocar es música de ahora, viva.

En esta ocasión, el músico reúne algunos de sus instrumentos más antiguos (un rebab de finales del siglo XIV, una lira y una viola da gamba italianas de la segunda mitad del XV) para plantear un diálogo entre músicas salidas de las civilizaciones que ocuparon la cuenca mediterránea en los siglos medievales. Aquí hay cabida para una danza bizantina y una canción bereber, para músicas armenias y saltarelos italianos, para canciones sefarditas y estampidas reales...

A partir de las prácticas de instrumentistas folclóricos de Creta, Macedonia, Turquía o Marruecos, Savall lleva décadas reconstruyendo el sonido de todos estos instrumentos para conectarlos con la sensibilidad del oyente contemporáneo. Su discografía supera el centenar de grabaciones en diferentes sellos, por los cuales ha recibido más de cincuenta premios internacionales. Desde 1998 edita sus discos con su sello propio, Alia Vox.

Además ha puesto música a la vida de Bartolomé Esteban Murillo en honor al cuarto centenario del nacimiento del pintor, en un concierto celebrado en Sevilla el 28 de noviembre de 2017. Y también es el autor de la banda sonora de numerosas películas. Entre ellas Todas las mañanas del mundo por la que ganó el premio César en 1992.

Con el próximo concierto que mañana 7 de julio ofrece el violinista Fabio Biondi en la Fundación Rodríguez-Acosta, finaliza la serie del Digital Granada Festival. Un proyecto inédito de grabaciones del Festival de Granada coproducido con el Patronato de la Alhambra y Generalife y con la colaboración del Instituto Cervantes para la difusión a través de sus redes sociales. Y, en el caso del concierto de Jordi Savall, también con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Institut Ramon Llull.