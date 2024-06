Rubén Olmo: "Los teatros se llenan cada vez que hay danza y los políticos deben darse cuenta de ese apoyo"

Rubén Olmo (Sevilla, 1980) llega junto al Ballet Nacional esta noche al Teatro del Generalife como parte de los primeros compases del Festival de Música y Danza, en un concierto que lleva por título Generaciones, un espectáculo que mezcla dos coreografías clásicas de la institución que dirige, con el objetivo de "que sigan bailando las nuevas generaciones esas coreografías emblemáticas". Y es que, el título viene como anillo al dedo al director, pues su trabajo siempre se ha movido entre propuestas algo más tradicionales, como Invocación, donde rinde homenaje a Mario Maya, granadino de adopción, u otras más rompedoras, como la aclamada Afanador.

Esa particular mezcla tomará tierra esta noche en un concierto que, además, tiene un carácter benéfico, pues dinero recaudado irá destinado a la investigación en enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer, Parkinson, Huntington y esclerosis lateral amiotrófica, a través de la Fundación Reina Sofía, invitada de honor a este espectáculo.

-Los que asistan esta noche al Generalife, ¿qué se van a encontrar?

-El programa que hemos preparado se llama Generaciones y es una obra donde ponemos sobre el escenario dos coreografías de distintas épocas del Ballet Nacional, por un lado Ritmos, de Alberto Lorca y de música de José Nieto, que fue estrenada bajo la dirección de María de Ávila y es una coreografía emblemática del Ballet, donde han bailado distintas generaciones. Y luego está Estampas Flamencas, que incluye entre otros textos de García Lorca y son coreografías propias y de Miguel Ángel Corbacho basándonos en la estética de Antonio El Bailarín y sobre eso hecho nuestro trabajo pero manteniendo el estilo de Antonio.

-Ya que hablamos de Lorca y aprovechando su relación con la danza y el baile, ¿qué significa para usted la figura de Federico?

-La figura de Federico para nosotros y creo que para la cultura en general es muy importante y para el flamenco, en concreto, también. Personalmente creo que nos dejó legado maravilloso, unas obras maravillosas, tanto sus cancioneros como el resto de sus obras siempre bailan con nosotros y varias de ellas, como el Zorongo Gitano, están incluidas dentro de las Estampas Flamencas que llevamos a Granada.

-Dentro del público que va a disfrutar de esas obras estará la Reina Sofía. ¿Qué se siente al tener un invitado tan destacado entre el respetable?

-Para nosotros, para el Ballet y para mí como director, es un orgullo que venga la Reina Sofía a nuestros espectáculos, además en un lugar tan emblemático como el Generalife. Pero más allá de eso, para nosotros es un orgullo que los Reyes vengan a los teatros y que puedan disfrutar del Ballet Nacional y que estén pendientes de que hacemos y de cómo está el Ballet Nacional hoy en día.

-Regresa a Granada tras su paso por la anterior edición del Festival, donde dirigió a Patricia Guerrero en La Bella Otero. En aquella época, la granadina no estaba aún al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, ¿cómo recibió su nombramiento?

-Patricia forma parte de mi vida y yo de la suya. Ella ha estado con nosotros en estas últimas temporadas, como artista invitada haciendo La Bella Otero y, cuando me dijo que le gustaría presentarse a la dirección del Ballet mi respuesta fue un sí rotundo, porque sabía que Patricia en estos momentos tiene esas ganas y esa juventud que se necesita para sacar adelante el proyecto, porque el Ballet había parado sus motores y se necesitaba alguien con mucha fuerza, con muchas ganas para levantarlo otra vez y poner en marcha esos motores.

-Usted ya sabe lo que es dirigir el Ballet Flamenco de Andalucía, ¿qué consejo le daría?

-Más que consejos, porque realmente nos cogen distintas etapas, nos cogen distintos consejeros, distintos momentos dentro de la Junta de Andalucía, pues no le puedo aconsejar mucho porque a lo que a lo que me enfrenté yo ella no se tiene que enfrentar y viceversa. Entonces lo que le dije en su momento y ahora también es que aproveche, que esto se va en unos años y que disfrute desde el minuto uno, que trabaje y haga lo que le te apetezca, que no se corete las alas en ningún momento. Es algo que siempre le he dicho cuando he trabajado con ella, a nivel artístico.

-Ya que menciona a los políticos, ¿cómo ve el apoyo público a la cultura, especialmente a algo tan minoritario como el ballet o la danza?

-Pues yo siempre digo lo mismo, sin molestar, que la danza siempre está como una de las pobrecitas de las artes escénicas. El público, a la danza, nos está poniendo en su sitio, los teatros están llenos cada vez que hay danza y creo que los políticos, los responsables, tienen que estar al lado del espectador, comprender lo que ellos piden y realmente ahora mismo todos los festivales de danza, todas las las temporadas de los teatros están llenos y necesitamos recibir más apoyos por parte de los políticos.

-Volvamos a Guerrero. Coincidió con ella y Eva Yerbabuena y Sara Jiménez en el Flamenco Festival de Londres, ¿cómo se vive el flamenco fuera de nuestras fronteras?

-Un seguimiento impresionante, nosotros hemos terminado la gira de Estados Unidos, hemos estado en Broadway, Miami, Nueva York,.... y la acogida es impresionante. Ahora, después del Festival de Música y Danza volvemos a Londres para hacer otro programa que es Invocación, que ya lo hicimos ahí en Granada, como un homenaje a Marlo Maya.

-La viuda de Mario Maya le abrió las puertas de su archivo, ¿cómo fue aquella experiencia?

Maravilloso, porque además Mariana, la viuda de Mario, es una persona que guarda todo lo de Mario con mucho cariño. Por ejemplo, su habitación sigue estando como él la dejó y eso para mí fue como entrar en la intimidad de Mario y tener acceso a eso fue una maravilla. Mario era además una persona muy organizada, y puede ver todas sus músicas, todos los proyectos que estaba creando, todos sus escritos, todas sus cartas,.. me acerqué mucho, mucho más a Mario entrando en esa habitación.

-También aquí en Granada, hace pocos días, se llegó a un acuerdo histórico para preservar el legado de Lorca.

-Siempre digo que que las personas, tanto los familiares como las instituciones que se quedan con el legado de un artista, tienen que tenerlo, pero también que protegerlos con las instituciones, las instituciones tienen que protegerlo, porque eso es patrimonio, es el legado de todos. Además yo creo que eso debe quedar para la historia y debe estar protegido y muy bien cuidado.

-Hablemos también de Afanador, una obra que llamó la atención por su carácter rompedor ¿es hora de actualizar la danza y darle un aire más moderno?

-Totalmente. Afanador ha abierto toda esas puertas y, además, con mucho desparpajo porque Afanador no es un ballet contemporáneo, es un ballet de vanguardia, de nuevas tendencias, un ballet donde la compañía ha estado trabajando de la mano con Marcos Morau, que ha sido el director de esta obra. Una obra inspirada a su vez en Ruven Afanador, un fotógrafo colombiano que se enamora del flamenco y hace dos trabajos maravillosos en Sevilla, que es un libro de fotografías que se llama Ángel Gitano y Mil Besos, y sobre esos libros Morau ha sacado un vale maravilloso inspirado en la fotografía, que no sé si hay muchas obras inspiradas en un fotógrafo, pero creo que no.

-En relación a esto, ¿qué relación guarda con las formas de baile más actuales? Pienso en cosas más genéricas como el break o más peculiares como el perreo.

-(Risas) Bueno, cada vez hay más estilos, más disciplinas, más cosas donde centrar tu carrera y la gente joven ahí no lo tiene muy fácil, pero al mismo tiempo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, se está bailando muy bien y estoy a favor de todos esos estilos nuevos que salen, que además se bailan en la calle, en el pueblo y creo que se va convirtiendo en un nuevo folclore, que se baila en la calle, que nace de en las plazas, de los jóvenes y eso siempre es rico.

-Para terminar, su contrato con el Ballet Nacional termina este septiembre, ¿podría ser Generaciones su despedida del cargo?

-Sí, mi contrato termina en septiembre, pero tengo la renovación de tres años, así que saldré de la dirección del Ballet Nacional en 2027.