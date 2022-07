Veronique Gens: ''La música es mi vida, yo nací para esto''

Palacio de Carlos V a las 22:30 horas. Como un Atila llegado para devastar el mundo musical, así se veía a sí mismo Hector Berlioz , una de las figuras esenciales del universo romántico, al que dedicará monográficamente la Filarmónica de Monte-Carlo la primera de sus dos comparecencias en el Festival . Sin duda la más popular obra del músico es su Sinfonía fantástica, un impresionante fresco en cinco movimientos sostenido por un programa literario: un artista enamorado que se siente rechazado y se entrega al opio, que le causa visiones estremecedoras. Completa programa una de sus oberturas de concierto, que parte de una novela poética de Lord Byron (El corsario), y un ciclo de canciones esencial para el desarrollo de la mélodie francesa (Noches de verano), al que pondrá voz la gran Véronique Gens . El concierto tiene a Kazuki Yamada como director y a Gens como soprano, y se desarrolla en un escenario magnífico como es el

La soprano

Véronique viene por primera vez a Granada a cantar. ''He estado en Granada hace muchos años, cuando era muy pequeña, de vacaciones. Recuerdo que hacía mucho calor, pero me encanta viajar y me encanta España sobre todo.''

no es un ciclo muy conocido por eso espero que le guste mucho al público.'' ''Mi profesión para mí es un regalo. '' Véronique Gens, habla de sus expectativas con respecto al evento musical y expresa su entusiasmo ante tan buen ciclo. Comenta que: - ''Lo he hecho muchas veces es algo muy especial para mí, ese lugar con ese paisaje y además una noche de verano, es el escenario perfecto. Es un concierto largo, cargado de valor y con un sonido muy poderoso. Para mí es precioso, es fresco, nuevo, especial...,.''

Al preguntarle acerca de su profesión y sobre lo que significa la música para ella, contesta que: - ''La música es mi vida, yo nací para esto. Mi profesión para mí es un regalo. Trato de hacerlo todo lo mejor posible, es cierto que viajo mucho, trabajo mucho más y paso mucho tiempo sola. Quizás la soledad es lo que peor llevo y más siendo madre. Es difícil ser músico, viajar sin parar y estar con la familia. Pero lo bueno gana, visito muchos lugares, voy mucho a Madrid y Barcelona y disfruto muchísimo cada sitio al que voy.''

Gens habla de Kuzuki Yamada como un gran director. - ''Sabe escucharnos, se adapta, lleva nuestro ritmo. Él respira conmigo. Siento una compenetración con él que es muy fuerte y para mí eso es muy importante, el director siempre debe darte confianza.'' Yamada y la soprano ya trabajaron juntos en otras dos ocasiones y la cantante guarda de él el recuerdo de una persona amable y generosa.

Kazuki Yamada

El enfoque apasionado y colaborativo de Yamada hacia la dirección significa que dirige una ajetreada agenda internacional de conciertos, ópera y dirección coral. Sus apariciones como director invitado han incluido la Orquesta Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo, la Filarmónica de San Petersburgo, la Filarmónica de Bergen, la Sächsische Staatskapelle Dresden, la Orquesta Filarmónica Checa, la Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la MDR-Sinfonieorchester Leipzig, la Orquesta de París, la Orquesta National de France, Melbourne Symphony, Seattle Symphony y Orchestre de la Suisse Romande, con quien ocupó el cargo de director invitado principal entre 2012 y 2018.

Fuertemente comprometido con su papel como educador, Yamada aparece anualmente como artista invitado en la Academia Internacional Seiji Ozawa en Suiza. El impacto de la pandemia de Covid-19 en las salas de conciertos internacionales reafirmó su creencia de que, en sus palabras, ''el público siempre está involucrado en hacer la música. Como director, necesito una audiencia allí tanto como los músicos.'' Yamada estudió música en la Universidad de las Artes de Tokio, donde descubrió su amor tanto por Mozart como por el repertorio romántico ruso. Obtuvo atención internacional por primera vez al recibir el primer premio en el 51º Concurso Internacional de Besançon para jóvenes directores en 2009. Después de vivir en Japón la mayor parte de su vida, ahora reside en Berlín.