Abre el mercadillo del Zaidín pero arrecian las críticas de los vendedores

Los vendedores del mercadillo del Zaidín montaron los puestos después de tres semanas de parón con nuevas críticas al Ayuntamiento de Granada. Alegan que no se han ejecutado las reformas previstas en la zona de Baden Powell, donde se han trasladado desde su anterior ubicación, en Torre de la Pólvora. "Han 'jugado' con nosotros", explica Melchor Tirado, portavoz de los comerciantes ambulantes del Zaidín, que lamenta la situación que se ha generado.

Tirado explicó que han instalado sus puestos en Baden Powell "porque tenemos que trabajar", pero que no se han realizado las obras previstas por el Ayuntamiento de Granada en esa zona. Desde que se comunicó el traslado de Torre de la Pólvora a las inmediaciones de Fermasa los vendedores han alegado que el lugar no reúne las condiciones de seguridad que se requieren y que el espacio es insuficiente. Tras iniciar las protestas y no montar ni el 18 ni el 25 de marzo, el sábado pasado los vendedores se manifestaron en Granada para reclamar que se negociara con ellos. En Semana Santa se llegó a un acuerdo, anunciado por parte de los comerciantes, que permitió por un lado desconvocar la manifestación prevista para este Sábado Santo y, por otro, que reabriera el mercadillo.

Tirado explica que, pese a que el Ayuntamiento se comprometió a que las reformas en la calle Baden Powell estarían a punto para este Sábado Santo, no es así, lo que ha generado malestar entre los vendedores. En el mercadillo del Zaidín se instalan 152 puestos cada semana. Desde hace un mes mantienen sus protestas y críticas por la decisión de trasladarles desde Torre de la Pólvora, donde estuvieron durante trece años, hasta este nuevo espacio, en el que, aseguran, no se dan las condiciones necesarias de seguridad y espacio para que puedan desarrollar su labor.

Vecinos de la zona de Baden Powell también criticaron el traslado e iniciaron acciones como recogida de firmas. Antes, las quejas eran las de los residentes en Torre de la Pólvora, que alegaban que los puestos causaban problemas de movilidad y de suciedad. El mercadillo se trasladó allí desde el espacio junto al Estadio de los Cármenes. Antes estuvieron en Félix Rodríguez de la Fuente, desde donde se mudaron por falta de espacio.