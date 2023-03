El Gobierno defiende el acuerdo con Abu Dabi para traer el ADIA Lab a Granada: "Creemos en la la independencia de nuestros científicos"

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha expresado su apoyo al acuerdo entre el Gobierno y el centro de investigación emiratí ADIA Lab, por el que éste contará con su sede europea en Granada. La firma en Granada entre la secretaria de Estado, Carme Artigas, y el director del organismo científico Abu Dabi, Horst Simon, de un convenio por el que la capital granadina será la sede europea de este ente árabe ha coleado con críticas al tratado y tres dimisiones en el seno del consejo de expertos creado por el Ministerio de Asuntos Económicos precisamente para asesorarse en materia de inteligencia artificial.

"El acuerdo con ADIA Lab se enmarca dentro del programa Spain Talent Hub, que tiene como objetivo atraer a España las sedes europeas de centros científicos internacionales punteros para facilitar el intercambio científico tecnológico con investigadores españoles", indica la SEDIA a este diario después de que tres miembros del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial -Carles Sierra, Ricardo Baeza Yates y Lorena Jaume Palasí- decidieran abandonar este órgano consultivo. Dos de los que han comunicado su renuncia -Baeza Yates y Jaume Palasí- junto a Ramón López de Mántaras y Carmela Troncoso publicaron además una carta abierta en El País en la que criticaban el convenio.

"La financiación del Gobierno de España se dedica a los investigadores y a las universidades españolas con el objetivo de llevar a cabo los programas científicos que éstas acuerden, así como bolsas de viaje para el intercambio internacional. No se financia ningún centro extranjero ni a ningún país extranjero", expresaron desde la Secretaría de Estado en respuesta a las críticas.

"El Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que cuenta con dieciocho miembros, se reunió el pasado 6 de marzo", añade la SEDIA sobre cómo se gestó la comunicación del acuerdo con el centro de investigación árabe. Entre los miembros de este consejo de expertos está el catedrático de la Universidad de Granada y concejal del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital Francisco Herrera, que defiende que Granada sea sede de ADIA Lab y cómo se tomó la decisión. "Es un consejo asesor, pero as directrices las decide el Gobierno", resumió Herrera.

Antes de la firma en Granada el pasado 21 de marzo del convenio entre ADIA Lab y el Gobierno, en el encuentro del día 6 "se informó con todo detalle al Consejo del despliegue de la Estrategia Nacional de IA y de los planes que se habían puesto en marcha desde la última vez que se celebró un encuentro del Consejo, como es habitual. Unánimemente en esta última reunión se reconoció el trabajo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la SEDIA, y todos los proyectos ejecutados y en ejecución", detalla el comunicado remitido por la Secretaría de Estado, que puntualiza que "el órgano tiene carácter técnico y consultivo. Debido a la heterogeneidad de sus miembros es complejo encontrar posturas consensuadas, lo que enriquece el debate y aporta nuevos puntos de vista. Por lo que la disparidad de criterios entre los miembros es habitual, siempre desde el respeto a todas las opiniones".

"Ante el anuncio de este primer acuerdo del programa Spain Talent Hub, algunos de los miembros nos pidieron conocer el detalle del acuerdo y se organizó adhoc una videoconferencia informal", indica la SEDIA sobre la información dada a los expertos; en ese encuentro dos de los miembros del consejo manifestaron su disconformidad "y se les explicó con todo detalle el acuerdo y el impacto que supondría para el conocimiento científico". El centro en Granada tendrá una inversión de cinco millones de euros y traerá a la capital a científicos de primer nivel, se indicó en la firma del acuerdo hace unos días.

En el marco de esa reunión para dar a conocer la decisión por la que Granada sería la sede europea de ADIA Lab desde la Secretaría de Estado "se expuso que nosotros apoyaremos siempre a las universidades españolas que quieran tener relaciones científicas con centros internacionales, porque creemos en la libertad de cátedra, la independencia de pensamiento de nuestros científicos y que el intercambio de conocimiento es siempre positivo". La SEDIA asegura en esta respuesta que "las líneas que se desarrollan en este convenio mantienen los principios que defiende la SEDIA y el Gobierno de España, ya que precisamente se tratan de desarrollar programas entorno a la Ética y la IA o la sostenibilidad, entre otros".

Por otro lado, Carles Sierra, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, resumió los motivos de su renuncia a formar parte de este comité de expertos: "La razón básica es la conexión de ADIA con el gobierno autocrático y poco respetuoso con los derechos humanos de los Emiratos. Creo que si queremos promover una IA ética estos no son los mejores compañeros de viaje. La Comisión Asesora no fue consultada al respecto y no hubo oportunidad de discutirlo antes de que se tomara la decisión. Estos dos son mis motivos fundamentales para dimitir", afirmó a este diario.

En cuanto a la postura ante estas críticas por parte de los expertos que han dimitido, desde la Secretaría de Estado se alegó que "respetamos la decisión de los miembros del Consejo Asesor que consideren que ya no quieren seguir aportando su visión a este órgano y agradecemos su aportación hasta la fecha".