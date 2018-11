Julián Torres: "El objetivo es consolidar las rutas actuales"

"Es muy positivo y con este ritmo de crecimiento las expectativas son muy buenas", ha valorado Julián Torres, director del Aeropuerto Granada-Jaén, la consecución del millón de pasajeros anuales. "Para este año la previsión más fiable es que llegaríamos al pasajero un millón. Siempre puede pasar cualquier cosa pero hoy se consolida este hito. Traspasar la barrera del millón, algo que no hacíamos desde 2009, es una satisfacción muy amplia para los que trabajamos en AENA", ha proseguido Torres.El director del aeródromo recordó que este éxito "no es sólo de AENA", sino "de la apuesta que han hecho las administraciones públicas, por parte de la ciudad, de la Junta, y de los Patronatos de Turismo de Granada y Jaén, y que trabajamos juntos desde la Mesa del Aeropuerto. Creo que ha sido el principal motor para hacer realidad un día como hoy", ha sentenciado."El objetivo principal es que se consoliden las rutas actuales y que estemos abiertos a nuevas rutas desde Granada", ha añadido Torres, quien no ha querido dar más detalles sobre los destinos que se abrirán próximamente en el Aeropuerto: "Las rutas son una cosa que compete a las compañías y que le gusta anunciar a ellas. Esperamos que se anuncie en breve".