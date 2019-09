El Albaicín se manifiesta para recuperar la calidad de su Centro de Salud

Los vecinos del Albaicín no van a parar. Esta mañana han retomado las concentraciones y manifestaciones para reclamar a la Consejería de Salud que le devuelva la calidad a su ambulatorio y lo dote de más médicos que tengan un contrato estable y no se marchen de su consulta a los pocos meses.

Decenas de vecinos, a los que se han sumado asociaciones del barrio e incluso monjas de conventos de la zona, han recorrido el tramo entre el Centro de Salud y el centro cívico para exigir explicaciones a Salud, quienes por su parte aún no se han pronunciado sobre estas reivindicaciones que comenzaron a principios del verano.

Médicos de este centro, entre ellos el MIR Miquel Farrés, se han manifestado junto a estos vecinos, en su mayoría ancianos, por la situación de un centro de salud que antes era brillante y ahora, explica Farrés, está tan congestionado por la falta de médicos que tiene que dar las citas que se piden hoy, para el viernes de la semana que viene. Esto son más de siete días esperando para poder ir a ver al médico de cabecera por un dolor o para renovar una receta.

El cambio ha sido brusco y por ahora no parece que vaya a haber remedio, al menos, ellos inciden en que no ha habido contacto con Salud. Antes, el centro contaba con cinco médicos de familia y un pediatra, en la actualidad, sigue trabajando un pediatra pero quedan uno o dos médicos que cuentan con la ayuda de los residentes (que no pueden atender solos una consulta porque están de prácticas) y que fluctúan.

Con esta situación sobre la mesa, denuncia Farrés, no se puede atender a domicilio a personas que lo necesitan, ni desplazarse al Fargue, por ejemplo, donde también tienen que prestar servicio.