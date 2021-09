El Alcalde de Granada no ve transfuguismo en los exediles de Cs que están en su equipo

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha negado que los exconcejales de Cs Luis Salvador y José Antonio Huertas sean tránsfugas pese a que han sido expulsados en firme de la formación naranja y tienen competencias en su equipo de gobierno y ha garantizado que se mantiene la estabilidad.

Cuenca ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto judicial y después de que la dirección de Cs haya comunicado al Ayuntamiento, a través de su secretaría general, que el exalcalde Luis Salvador y el edil José Antonio Huertas no forman ya parte de la formación naranja.

"No hay transfuguismo ninguno, alguien es tránsfuga cuando cambia de partido o se beneficia económicamente o personalmente por ese cambio de un sitio a otro", ha apuntado Cuenca, que ha asegurado que ese proceso no se ha producido y, por tanto "no hay transfuguismo ninguno".

Salvador y Huertas pasarán previsiblemente en el próximo pleno al grupo de no adscritos, un trámite que supondrá la disolución del grupo municipal de Ciudadanos en esta capital andaluza pese a que la formación obtuvo cuatro concejales en los últimos comicios.

"Le pediría al resto de formaciones políticas que nos dejen tranquilos", ha apuntado Cuenca, que ha asegurado que su equipo está centrado en trabajar por facilitar que Granada salga de la crisis y en generar proyectos y oportunidades.

Cuenca ha añadido que la salida formal de Salvador y Huertas de Cs no supondrá cambios en el funcionamiento del equipo de gobierno, que llegó a "acuerdos de estabilidad" con los dos concejales.

Salvador y Huertas fueron expulsados de Ciudadanos por apoyar como alcalde a Cuenca durante el pleno de investidura que se celebró hace dos meses tras la ruptura del anterior gobierno del bipartito de PP y Cs.

Actualmente, Salvador es concejal delegado con las competencias de Estrategia 2031, anillo verde, internacionalización de la marca Granada y GRX cardiosaludable, y Huertas lleva las áreas de Hacienda, Deportes y Transformación Digital, además de ser tercer teniente de alcalde.

El alcalde de Granada ha recalcado que, además de los acuerdos con Salvador y Huertas, tiene otro de estabilidad pero sin integración con Unidas Podemos y la mano tendida al resto de formaciones con representación municipal.

En la posición opuesta están tanto PP como Podemos, que han insistido en calificar a Salvador y Huertas de tránsfugas.