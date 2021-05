La Alcaldía de Granada, en manos de Madrid y Sevilla: las direcciones nacional y regional de Cs decidirán la continuidad de Luis Salvador

El tira y afloja por la Alcaldía de Granada suma y sigue. Si el viernes Luis Salvador se presentaba por sorpresa en la reunión mantenida entre representantes de PP y Cs, tras la crisis generada unos días antes por el ya expopular Sebastián Pérez, y se atornillaba al sillón de mando, este lunes el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Olivares, pasaba la bola al tejado de las direcciones nacional y regional de su partido, algo en lo que coincidía con un Luis Salvador que, pese a ello, lo desautorizaba como portavoz de este tema. Es decir, que Madrid y Sevilla, otra vez, serán las que decidirán qué pasa con la continuidad de Luis Salvador en la Alcaldía de Granada. Y la primera está a favor de la continuidad del actual alcalde, tal y como confirmó la propia Inés Arrimadas horas después de que el regidor se pronunciase.

Las desavenencias dentro de Cs entre Salvador y Olivares no son nuevas. Pese a ser compañeros de partido, hace meses que la brecha entre ambos ha ido agrandándose, hasta el punto de intensificarse de forma significativa una vez Fran Hervías -el llamado fontanero de Cs que pactó con el secretario nacional del PP, Teodoro García Egea, el gobierno municipal del bipartito en 2019-, al que Olivares siempre había sido afín, se dio de baja en la formación naranja y se pasó a las filas populares.

"De momento seguimos trabajando para buscar la mejor solución para la ciudad", resumió Olivares este lunes, que no dio más detalles sobre las reuniones mantenidas entre su partido y el PP, después de que el pasado miércoles Sebastián Pérez anunciase que el 2+2 debía ejecutarse sea con un alcalde popular o de otro color. Y es que Pérez se mostró tajante: si Salvador no dimite o el PP no rectifica y le quita su apoyo, sería capaz de votar al socialista Paco Cuenca en caso de registrarse una moción de censura.

"Hay una persona que está chantajeando para intentar que la ciudad cambie el rumbo que en este momento lleva", aseguró Luis Salvador en referencia a Sebastián Pérez, al que estaría dispuesto a "bloquear" encomendándose, como ya hizo el viernes, al Pacto Antitransfuguismo. Y es que, según el alcalde, la dirección nacional del PSOE no autorizaría "un pacto con un tránsfuga" o hacer otras cosas que conllevan "muchísimos riesgos", tras el acuerdo firmado hace unos meses por las direcciones nacionales de los partidos.

El PP comenzó a buscar soluciones para evitar la caída de un equipo de gobierno municipal que ha estado en el equilibrio desde el inicio del mandato a consecuencia, precisamente, de los pactos para la formación del bipartito. En este sentido, los populares han aunado apoyos entorno al concejal Luis González, para postularlo como candidato a coger el relevo en la Alcaldía. Si bien, Pérez, que el miércoles daba un plazo de mes y medio para que se efectuase la alternancia, parece también enrocado a solo apoyar a un candidato popular: el concejal Francisco Fuentes.

Así, la tarde del pasado viernes, el PP se reunión con representantes de Cs en el Hotel Victoria, para negociar sobre el futuro de Luis Salvador en la Alcaldía, encuentro en el que estuvieron los concejales populares César Díaz y Luis González, así como el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, junto a los ediles de Cs José Antonio Huertas y Olivares, pero al que también se presentó el propio alcalde.

Respecto a ese encuentro, Olivares indicó que "lógicamente" se mantuvo porque "así lo solicitó la dirección provincial del PP", si bien descartó exponer las líneas básicas del encuentro, eso sí, comprometió a comentar los pasos en firme que se vayan dando.

Sin embargo, el propio Luis Salvador respondía indirectamente horas después a ese compromiso de Olivares de comentar los pasos que se den: "Soy el único portavoz autorizado en Cs", decía el alcalde respecto a hablar a nivel local sobre la postura naranja en este proceso. "No hay ningún portavoz más que pueda hablar en nombre de Cs sobre este tema", sentenciaba, en alusión a los comentarios públicos de Olivares.

Pese a ello, el regidor sí que se alineaba con el edil naranja respecto a encomendarse a Sevilla y Madrid para la toma de decisión sobre su continuidad en la Alcaldía. Así, Salvador aseguró que "igual que en su momento el acuerdo de gobierno a cuatro años para Granada fue nacional", no le corresponde "solo" a él tomar la decisión sobre lo que ocurra ahora, siendo la dirección regional y nacional de su partido que son "los que tienen que tomar la decisión definitiva". Esto, según el alcalde, también se debe a que esa decisión también marcará el devenir de otras cuestiones, como la representatividad de Cs en la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y, dadas las circunstancias, Madrid también salió a la palestra para alinearse entorno a Salvador.

"En Ciudadanos estamos en la estabilidad, en el trabajo y en la responsabilidad de seguir gobernando dos años más", aseguró la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, en Sevilla, que insistió en que el propio PP dijo que era "un alcalde por cuatro años": "He escuchado el discurso en de investidura de alcalde de nuestro compañero Luis Salvador, y el portavoz del PP dijo que era un alcalde para cuatro años. (...) Me remito a sus palabras", dijo.