Alerta en varios municipios de Granada por el aumento de robos en las últimas semanas

Preocupación en varios municipios del Valle de Lecrín ante el incremento de robos y hurtos en los últimos meses. La situación es tal que varios alcaldes se reunirán este viernes con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, y responsables de la Guardia Civil. El objeto de la reunión es, según explica el alcalde de Dúrcal, Julio Prieto (PSOE), solicitar más refuerzos en la zona para dar con los responsables de los hechos delictivos y garantizar la seguridad.

Según las declaraciones del alcalde de Dúrcal a través de redes sociales, fue en octubre cuando se tuvo constancia de un "incremento de robos" en el municipio y en otros puntos del Valle. A través de un oficio se solicitó un "refuerzo" de seguridad en la zona, una medida que llegó en noviembre y que, aunque "no se detuvo a nadie", permitió bajar los "índices de robo".

Prieto, que instó a los vecinos en el mismo mensaje a denunciar cualquier tipo de robo o hurto ante la Guardia Civil para que así conste oficialmente en las estadísticas, refirió que en diciembre de nuevo repuntaron los hechos delictivos, lo que motivó el "malestar de los vecinos". Por ello se decidió remitir un escrito a Subdelegación. Fruto de la labor de la Guardia Civil se llegó a identificar a dos individuos, refiere el regidor del pueblo, que recalcó que tras la festividad de San Blas, patrón del municipio, de nuevo "se han vuelto a producir robos".

Ante esta situación, que Prieto asegura que también se da en otros municipios de la zona, han solicitado una cita con la subdelegada del Gobierno este viernes 10 de febrero. Al encuentro asistirán los regidores de varios municipios de la zona, que expondrán la necesidad de un "refuerzo" de los agentes en la zona "hasta que se detenga" a los autores de los robos.

"Compartimos el malestar" de los vecinos, aseguró Prieto en su mensaje, en el que indicó que como Ayuntamiento no pueden recoger firmas, pero sí animó a que se hiciera en el municipio, para mostrar el "respaldo" ciudadano a la reclamación de los alcaldes. De continuar la situación actual, el alcalde no descartó movilizaciones. Por otro lado, Prieto hizo un llamamiento a "no politizar" la situación.

Fuentes de la Subdelegación confirmaron la reunión del viernes "para tratar temas de seguridad con los alcaldes de Dúrcal, Padul, Cónchar, Cozvíjar y Otura en la Subdelegación". Asimismo, enmarcaron el encuentro en "la dinámica habitual de trabajo de la subdelegada, que mantiene este tipo de encuentros con diferentes ayuntamientos de la provincia sobre este tema de su competencia". En cuanto al número de hechos delictivos, las mismas fuentes señalaron que "la información referida a la seguridad se tratará en la reunión y se ofrecerá a los responsables municipales por parte de la Guardia Civil".