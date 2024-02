Alerta en este municipio de Granada por la suplantación de un vecino para pedir dinero por Whatsapp

La Jefatura de Policía Local de Íllora alerta, a través de sus redes sociales, a los vecinos de este municipio de Granada de que circula por el pueblo el timo del Whatsapp. Según indican los agentes se ha "sustraído la cuenta de Wassap de un conocido vecino de Íllora, y están reenviando mensajes algunos de sus contactos pidiendo diversas cantidades de dinero".

La situación ya ha sido denunciada, pero se pide extremar la precaución y evitar que se propague esta estafa que usa esta popular aplicación de mensajería. Así, para evitar que estos delincuentes "sigan robando cuentas de wassap, pedimos que no solo hagan caso omiso a estos mensajes si no que además hagan capturas de pantalla, contacten telefónicamente con esas personas por llamada (no por mensaje de Whatsapp) y denunciar estos hechos ante las autoridades".

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se informa de varios tipos de estafa relacionados con el Whatsapp. En este enlace se indican cuáles son los principales medios que usan los ciberdelincuentes para hacer llegar mensajes a las víctimas para solicitarles dinero.