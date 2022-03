Alertan de "vicios de nulidad" en la selección del intendente del que fue recusado el jefe de la Policía Local

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hasta cuatro irregularidades en diferentes aspectos relacionados con la Policía Local de Granada, que bajo su juicio ponen de manifiesto el "campo de minas de irregularidades" con el que trabaja el equipo de Gobierno de la ciudad.

En declaraciones a Granada Hoy, el portavoz y edil de Vox, Onofre Miralles, ha asegurado que la irregularidad más grave en la que se ha incurrido es en el proceso de elección del puesto de intendente, del cual fue recusado el actual jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, y que estableció como presidente a otra persona.

Según ha denunciado Vox, el pasado miércoles 9 de marzo se reunió ese tribunal del proceso de selección "sin que el presidente nombrado por decreto ejerciera como tal, sino que ejercía como presidente una persona que no está designada".

"Entendemos que ayer se pudo incurrir en un vicio de nulidad en la reunión del tribunal para la cobertura del puesto de intendente", han asegurado desde la formación. "Hay un presidente designado tras la recusación del jefe de la Policía Local, y sin embargo esa persona no presidió el tribunal, sino que lo hizo una persona distinta que no está nombrada como presidente del tribunal. Entendemos entonces que hay una irregularidad grave y puede causar vicios de nulidad en el procedimiento del proceso de cobertura del puesto".

En segundo lugar, Vox ha denunciado como otra irregularidad que este miércoles se haya firmado la reorganización de los servicios, concretamente la asignación provisional de destinos de los agentes, que desde el equipo de Gobierno "llevan vendiendo como hecha desde principios de año".

"Nos han asegurado desde principios de año un descenso de las horas extra como consecuencia de una reorganización de los servicios, cosa que es incierta puesto que la orden del cuerpo que establece la reorganización de los servicios, se firmó ayer 9 de marzo. Por tanto todo lo que han contado con anterioridad es falso, ya que no hay aún ninguna reorganización. Había un proyecto que ayer se firmó, y la misma entrará en vigor el 28 de marzo", han asegurado.

Según Vox, desde el PSOE no se puede vender que ha habido una reunión de horas extras sobre algo que ni tan siquiera hasta ayer era oficial, "sino que era un proyecto y sobre el se puede apuntar que ocurrirá todo lo contrario, habrá un incremento de horas extra y eso se demostrará con el tiempo".

Agentes en prácticas y cursos de formación

Por otra parte, la formación política ha asegurado a este diario que, dentro del cuerpo de seguridad local de Granada, existen irregularidades en una orden de servicio que planifica a los agentes en prácticas de la academia como agentes ya de servicio en cuanto a la cobertura de turnos.

"Hay que recordar a la jefatura de la Policía Local que los alumnos en prácticas son eso, alumnos en prácticas, y en ningún caso pueden sufrir un menoscabo en sus derechos ni en su seguridad, puesto que no dejan de ser alumnos en prácticas y no se puede poner en riesgo ni al alumno ni al policía que lo acompaña", han valorado.

Por último, Miralles ha comentado que han comprobado otra irregularidad en la formación a agentes de la Policía Local de Granada. Concretamente en un curso dirigido al trabajo con guías caninos en el que casi la mitad de los agentes no eran empleados del cuerpo de seguridad municipal, sino de otras localidades de la provincia.

"Hay 30.000 euros que se han destinado para un curso de guías caninos del que se están beneficiando hasta siete agentes que no son policías locales de Granada. La Policía Local está usando medios propios para formar a otros policías locales que deberían ser formados por sus respectivos municipios", han denunciado.

Esta situación, según la formación política, "va en detrimento de la formación de nuestra policía local en distintos aspectos y ámbitos de sus quehaceres diarios y siempre para el servicio de la ciudad de Granada".

"La Policía Local de Granada se encuentra en una situación en la que la irregularidad administrativa, la irregularidad en el uso de fondos, en el destino de los efectivos es un denominador común y entendemos que se nos ha vendido a la ciudad de Granada de forma falsa, tendenciosa y equivocada una reorganización que no ha existido hasta ayer, y no será efectiva hasta el día 28", han apostillado, a la vez que han emplazado a ese día el análisis "de forma detallada y pormenorizada" sobre como queda la Policía Local de Granada, "y advertimos ya de que la promesa del equipo de gobierno de que no habrá un incremento de horas extras es falsa ".