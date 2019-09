La Alhambra aborda en el pleno de mañana la subida del precio de las entradas

El debate sobre subir el precio de las entradas a la Alhambra viene de lejos, pero es ahora, cuando se ha dado una conjunción imposible hasta hace unos meses con PP y Cs gobernando en la Junta, cuando la propuesta llegará por fin al pleno del Patronato de la Alhambra y el Generalife que se celebrará este viernes.

No está en el orden del día, pero la Consejería de Cultura tiene previsto abrir este debate para, al menos, poner sobre la mesa del Patronato de la Alhambra esta posibilidad, lo que ya de por sí es una gran novedad respecto a la anterior etapa con el PSOE en la Junta de Andalucía, donde el gobierno siempre se cerró en banda a discutir esta posibilidad. En su momento, la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, tildó de "inviable" la propuesta, mientras que la exdelegada de la Junta Sandrá García no la veía "sensata".

Casi nueves meses después de que Juanma Moreno tomara el mando en San Telmo y con la popular Rocío Díaz al frente del monumento desde el pasado mes de marzo, la propuesta de incrementar el precio de las entradas a la Alhambra ha tenido desde el primer momento como primer objetivo revertir este dinero en la rehabilitación del Albaicín.

La propuesta está aún en fase embrionaria y desde el Patronato de la Alhambra insisten en que no está cuantificado el incremento que podrían tener las entradas porque en primer lugar habría que realizar un estudio "serio y riguroso" para, entre otras cuestiones, poner en el contexto nacional e internacional el precio de los tickets para el monumento para calibrar en cuánto se podría incrementar.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, se muestra "de acuerdo" con esta iniciativa porque "el precio de la entrada a la Alhambra, si se compara con otros monumentos y el tiempo de estancia, es barato".

En su opinión, habría que hacerlo "lo más accesible posible a los granadinos" y, en este caso, "considerar rebajar incluso el precio y que haya días de visitas gratuitas".

En resumen, el alcalde se muestra de acuerdo siempre que este incremento revierta en la ciudad, porque la gente que viene de fuera "pagará la entrada aunque suba con total normalidad" y, en cambio, puede "significar mucho" para la ciudad y sufragar actuaciones importantes en la ciudad.

"Siempre he dicho, respecto al Albaicín y la Alhambra, que no puede haber un monumento rico y un monumento pobre, están en el mismo expediente de la Unesco y, evidentemente, entendemos que el dinero que se genera en la Alhambra debe servir para ayudar al Albaicín que tiene un gasto de mantenimiento que no se sufraga con entradas, así que sería oportuno que la Alhambra contribuyera a que el barrio esté en perfecto estado de revista teniendo en cuenta que no sería gravoso para los turistas porque el precio actual es bastante barato", concluye el alcalde.

En todo caso, Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, tampoco será ni mucho menos una china en el zapato en este proyecto y asegura que "está totalmente de acuerdo" en subir las entradas porque los 14 euros que se pagan en la actualidad son un precio "casi simbólico si se tiene en cuenta cuánto cuesta acceder a otros monumentos".

Y aunque sigue manteniendo su frontal rechazo a implantar la tasa turística, "que tiene un afán recaudatorio y va directamente en contra de los empresarios", sí está a favor de la propuesta que se lanzará en el pleno de este viernes porque "los turistas no van a dejar de visitar la Alhambra siempre que la subida no sea excesiva", defiende.

El presidente provincial del PP ya se ha pronunciado sobre este tema apostando por la subida de los precios para "recuperar el Patrimonio de Granada", lo que "no sería una subida que haga a los viajeros dejar de visitarla", argumentó.

El debate fue más vigoroso en la etapa de Torres Hurtado en la Alcaldía, donde las entradas a la Alhambra se convirtieron en el caballo de batalla entre los populares y la Junta de Andalucía del PSOE. El exalcalde fue más lejos y llegó a cuantificar la subida, que estimó en un 15%, el equivalente a dos euros, lo que haría que el billete pasara a costar 16 euros.

Los cálculos de recaudación que hacía el Ayuntamiento ascendían a 4,5 millones de euros al año.