"La Alhambra pagaba fatal, siempre mal y tarde": el empresario de las audioguías niega trato de favor en el juicio

El juicio por el llamado caso Audioguías, donde se investiga un posible trato de favor desde la cúpula del Patronato de la Alhambra a la empresa que tuvo la concesión de este servicio, ha tenido hoy como principal testimonio el del administrador único de la sociedad privada, Stendhal Museum Solutions, quien ha reconocido que su empresa llegó a tener "problemas de tesorería" derivados de que el Patronato que gestiona el monumento les pagaba "fatal, siempre mal y tarde".

Durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincia de Granada, el tribunal ha podido escuchar las declaraciones de otros dos acusados, el empresario y uno de los antiguos altos de la Alhambra, encargado del servicio de Economía. La exdirectora (Mar Villafranca) y la que fue secretaria general (María Victoria Chamorro), fueron las primeras en declarar en el arranque del juicio el lunes.

El responsable de la empresa, A.A.L.R., es el acusado para quien la Fiscalía pide la condena más alta (10 años de cárcel y una multa de un millón de euros, además de su inhabilitación para el ejercicio de profesión o industria por tres años y la clausura del negocio) al sumar a su imputación el delito de blanqueo de capitales, además de los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El acusado ha asegurado este martes ante el tribunal que en el período investigado, coincidente con la crisis económica de 2008, el Patronato público que gestiona el recinto nazarí debía a su empresa "mucho dinero", también por otros servicios como el de información al visitante. "Estamos hablando de un contexto de años de crisis, en el que no había dinero para administración y empresas", ha dicho el empresario responsable de las audioguías, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de prisión por delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

Según el administrador único de Stendhal, la oferta que planteó a la Alhambra su empresa, para este tipo de instituciones y museos "de primer nivel" y con gran número de visitantes, era "totalmente viable", cuestión que no debe confundirse con la situación de tesorería. "Creo que se está confundiendo viabilidad con tesorería, la empresa era viable", ha recalcado este acusado, quien ha llegado a cifrar entre 680.000 y 900.000 euros la deuda que el Patronato llegó a contraer en determinados momentos con su mercantil.

Aunque ha reconocido que tenía deudas con el Patronato, ha recalcado que este último le debía "más dinero", lo que implicaba en su empresa una tensión en la tesorería, máxime en un contexto de crisis como el de entonces en el que no fluía el crédito por parte de las entidades bancarias. En este sentido, ha aclarado que, a pesar del contexto adverso que tenía respecto al Patronato, decidió prorrogar el contrato existente porque era la única forma de obtener una financiación futura.

Requerimientos a la empresa

Antes de escuchar la versión del empresario, las partes han podido interrogar al que fue jefe de Contabilidad del patronato nazarí, quien no está acusado por la Fiscalía, pero sí por la Junta de Andalucía, que es acusación particular en esta causa. El ex alto cargo ha detallado que pasó por varias secciones a lo largo de su trayectoria laboral en la Alhambra y que, a su llegada, ya se había iniciado la adjudicación del servicio de audioguías.

En su período en la sección de ingresos no tuvo ninguna responsabilidad sobre la ejecución de los contratos, ha sostenido el acusado, quien tampoco tuvo vinculación alguna con el empresario investigado, según su versión. Admite que hizo requerimientos a la empresa de audioguías para que presentaran algunas liquidaciones -con advertencia de llegar a la vía de apremio o la rescisión del contrato- y que, por lo que sabía, este servicio se ofrecía "al precio que estaba establecido", de modo que únicamente se modificó para el incremento del IVA.

Perjuicio económico

En la primera jornada del juicio, la exdirectora del Patronato María del Mar Villafranca aseguró este lunes que nunca tuvo intención de beneficiar a la empresa de audioguías, que siempre estuvo motivada por el interés público y que nunca pensó ir en contra de la legalidad. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era su secretaria, y diez años de prisión para el empresario encausado, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.

Según el escrito de la Fiscalía, la empresa Stendhal causó un perjuicio económico al Patronato de la Alhambra como consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías, con la "anuencia y connivencia" de Villafrancia y la exsecretaria general, de más de 1,25 millones de euros, partiendo de la contabilidad de la propia mercantil y no de los datos reales de ventas. El juicio, fijado para un total de once sesiones a lo largo de enero hasta el día 25, sigue este miércoles, cuando está previsto que continúe la vista oral que acoge la Audiencia de Granada con la declaración de los primeros testigos.