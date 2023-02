Antonio Cambril (UP): "Han hecho desaparecer la plaza de la Caleta"

El portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, ha hecho un balance del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el PSOE tanto en el pacto de las 55 medidas como en el presupuesto municipal en materia de medio ambiente. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha manifestado que han esperado hasta ahora “para poder analizarlos con sosiego y estar cargados de razones”. Desde UP, por tanto, han reclamado al equipo de gobierno “cumplir con la ciudad y con los compromisos adquiridos con el medioambiente”.

El portavoz ha hecho hincapié en que “Granada tiene una serio atasco en materia de descontaminación pese a los consejos y órdenes de la Comunidad Europea. Seguimos a marcha lenta, no cogemos ritmo”, ha reprochado. Se trata, ha incidido, de un problema “capital y transversal que afecta a vecinos y vecinas de todos los barrios”. Sobran estudios que ponen de manifiesto que “la vida en ciudades contaminadas es más corta y acentúa afecciones respiratorias, cardíacas y alergias”.

En este punto, ha manifestado Cambril, desde esta confluencia ofrecemos “soluciones para Granada, nuestro proyecto para hacer una ciudad verde y respirable”. El portavoz, así, ha recordado varias de las iniciativas que han partido de su grupo municipal y que se acordaron con el equipo de Gobierno como son la renaturalización de plazas duras como Einstein, “donde se plantea eliminar el hormigón y darles sombra, es decir, crear pequeños parques en cada plaza o los parking disuasorios en los bordes de la ciudad como el planteado en el ferial, de suelo municipal”.

Ha mencionado también propuestas como convertir las riberas de los ríos en paseos naturales y equipados para poder realizar actividades saludables; eliminar la capa de hormigón del río Genil y renaturalizarlo de forma real; ampliación de los alcorques, es decir, la plantación masiva de árboles de gran porte; la creación de parques de borde como un gran cinturón verde al estilo de Vitoria, por ejemplo, e instalar cargadores eléctricos para taxis y otros vehículos así como la renovación de la flota municipal como principales pasos hacia el modelo ecológico del tráfico, que reduzca los gases contaminantes y las emisiones tóxicas de dióxido.

Todas estas iniciativas, ha recordado Cambril, están dentro del pacto de 55 medidas y acuerdo presupuestario para garantizar el funcionamiento de Granada. “Se facilitó todo un paquete de medidas muy concretas de medioambiente, luego, hemos dado soluciones y herramientas listas para ejecutar”, ha dicho el concejal.

Incumplimiento del acuerdo de 55 medidas

“Muchas de las políticas verdes eran ajenas al programa del PSOE”, ha agregado, “y nosotros tenemos claro cómo ejecutarlas, por eso las pusimos sobre la mesa para el pacto y el posterior diseño de las mismas”. En este punto, el portavoz ha informado de que “ha habido incumplimientos del acuerdo en cuestiones capitales como establecer un cronograma de reuniones para el diseño de los proyectos, la violación de plazos que acaban dando la sensación de que se trabaja en clave electoralista, cuestión que nosotros avisamos de que no podía suceder bajo ningún concepto”.

Todo ello, ha manifestado Cambril, ha provocado que, a su juicio, “muchas medidas se hayan ejecutado de manera errónea o en tiempos que pueden confundir a la gente”. El concejal de UP ha lanzado una crítica, en primer lugar, a “desastrosa actuación sobre la Caleta” convertida en una “selva de obstáculos macizada de maceteros que ha hecho desaparecer la plaza”. “¡Horroso! No es nuestro proyecto”, ha subrayado.

Otro de los acuerdos que no se han materializado es la creación de un parking disuasorio en el ferial, uno de los primeros acuerdos “y del que no tenemos ni un papel sobre la mesa”. Una cuestión principal para la confluencia en materia de descontaminación según el concejal es “la implementación de zonas de bajas emisiones en los barrios, actuación que, pese a estar pactada, Cuenca ha desechado públicamente”.

Por último, ha mencionado el tratamiento sobre las riberas de los ríos que se acordó iniciar antes del 31 de diciembre y “no se ha movido absolutamente nada” así como, ha añadido, “el fracaso del proyecto de renaturalización del Genil, que por ignorar nuestra propuesta nacida del proyecto de Ecologistas en acción, el equipo de gobierno perdió la financiación europea que sí consiguieron en Loja y Écija”.

Antonio Cambril, por otra parte, también ha recogido las cuestiones pactadas que sí han marchado hacia delante como la instalación de cargadores eléctricos, la adquisición de vehículos no contaminantes en la flota municipal o en el planteamiento de parques de borde. En este último punto, Cambril sí ha querido recordar al alcalde que “ha prometido iniciar el parque el próximo otoño, tiempo en el que no podemos saber quién estará al frente de este Ayuntamiento” por lo que, avisa, “este tipo de anuncios no son política, es propaganda y palabras”.

Ante esto, ha finalizado, “volvemos a decirle al equipo de Gobierno que tienen muy buenos proyectos sobre la mesa así como todas herramientas que les hemos compartido. Hay que meter la quinta marcha para limpiar el aire de la ciudad”.