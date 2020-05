Anulación de matrícula en la Universidad de Granada: Abierto el plazo para quienes no tengan medios o sufran trastornos psicológicos graves

La Universidad de Granada (UGR) ha establecido un procedimiento excepcional de anulación de matrícula a causa de la incidencia del coronavirus. En la resolución de la rectora que abre el proceso, se indica que podrán solicitar anular su matrícula quienes no puedan seguir las clases no presenciales "por vía electrónica por no disponer de los medios materiales necesarios, siempre que el estudiante los haya solicitado a la universidad, debiendo acreditar dicha solicitud". Tras la suspensión de las clases, la UGR inició un procedimiento para dotar de tarjetas SIM y ordenadores portátiles a los alumnos que acreditaran no tener esos medios para seguir las clases. En el caso de las SIM, se otorgaron más de 700.

Además, se podrá anular matrícula si se ha "realizado una reprogramación temporal de la asignatura y siempre que el/la estudiante justifique que no podrá hacer su seguimiento en dichas fechas".

La resolución incluye otras causas que pueden justificar el anular la matrícula. Así, se podrá alegar "haber sufrido durante el periodo de estado de alarma trastornos psicológicos graves que le hayan impedido el seguimiento de la docencia y que sean debidamente acreditados mediante informe de facultativo".

También es posible por hospitalización o enfermedad grave sobrevenida que imposibilite el seguimiento de la docencia y que pueda ser acreditada, mediante informe de facultativo" y "tener al cargo algún familiar dependiente dentro del segundo grado de consanguinidad durante el transcurso del desarrollo de la asignatura, presentando la correspondiente documentación acreditativa de la dependencia".

El periodo extraordinario de solicitud de anulación de matrícula concluirá a las 14 horas del día 29 de mayo de 2020.