La Archidiócesis de Granada se pronuncia sobre el "supuesto" obispo de Tablate

La Archidiócesis de Granada ya remitido una carta a sus feligreses en relación a lo que define como "cultos" realizados en la antigua iglesia de Tablate, que está desacralizada y es propiedad de un particular. En la carta remitida se califica como "el supuesto obispo" a la persona que ofició la ceremonia. "No pertenece a la Iglesia Católica", zanja la Archidiócesis en una carta que va dirigida a los feligreses de Granada "especialmente del Valle de Lecrín".

"Hemos tenido conocimiento de que, en torno a la festividad de la Inmaculada Concepción, se han realizado cultos en la antigua iglesia de Tablate, actualmente desacralizada y propiedad de un particular", comienza el escito.

"Al respecto, sin entrar en el uso que dicho particular haga del antiguo templo, debemos advertir que el supuesto obispo que ha celebrado estos cultos no pertenece a la Iglesia Católica, ni representa a la Archidiócesis de Granada", aclara la Archidiócesis.

"Por tanto, invitamos a los fieles de los pueblos vecinos a no dejarse llevar por la apariencia de dichas celebraciones. Invitamos igualmente a los párrocos de la zona a aclarar la situación para evitar la confusión de los fieles" pide el mismo escrito firmada por el vicario general Enrique Rico Pavés.

Un grupo personas se unieron en 2022 para intentar devolver a este municipio deshabitado algo de vida. Para ello fundaron la asociación Tablate Histórico. Tras una serie de discrepancias entre los socios algunos de ellos abandonaron la iniciativa y montaron una nueva agrupación, Amigos por Tablate. Cada domingo quedan para limpiar y trabajar en la reconstrucción del pueblo.

El pasado día 8 de diciembre una decena de personas, entre ellos varios vecinos de la zona con antepasados en el lugar, se reunieron en el interior de la iglesia en un acto oficiado por Antonio Jiménez, arzobispo de la iglesia Veterocatólica de Santa Filomena. Además de la ceremonia, los congregados celebraron una procesión por las calles del despoblado.

Amigos por Tablate, a través de las redes sociales, denominó "carnaval" a la procesión. "Como ya anunciamos en el anterior comunicado se llevó a cabo en Tablate una “misa” en honor a la “patrona” de Tablate. Una imagen que carece de valor artístico e histórico", critica el colectivo en sus redes.

"Más que una santa misa y posterior procesión parecía un carnaval, un “obispo” que no pertenece a la iglesia católica, una misa en una iglesia desacralizada y en ruinas. Poniendo en peligro la integridad fisica de los presentes…", señala el texto, en el que se especifica que "no tenemos nada que ver en ese acto así como en ningún otro que no anunciemos mediante este perfil".