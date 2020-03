En patinete para llevar medicinas a los mayores en el aislamiento por el coronavirus

El coronavirus está generando también iniciativas positivas de apoyo a la población y ánimo a las profesiones de riesgo ante la pandemia por coronavirus. Una de ellas es la que ha creado la Asociación de Patinetes de Granada, Ampeg, para ayudar a los mayores o enfermos, a los que se ofrecen a llevarles medicinas.

El presidente de la asociación, Sergio Ruiz, ha explicado a este periódico que la creación de esta iniciativa se ha tomado hoy al tener que suspender la reunión que iban a celebrar esta noche como medida preventiva por el coronavirus y la limitación de concentraciones de personas.

"Somos unos 400 socios y he pensado que nosotros con el patinete, que recorremos la ciudad en poco tiempo, podíamos ayudar a las personas que lo necesiten como mayores o personas enfermas que no van a poder salir y necesiten medicinas o alimentación con el objetivo de no ponerlos en riesgo", ha explicado el presidente a este periódico.

Para pedir su ayuda, se ha creado una lista de difusión que se puede consultar a través de Twitter y vía whatsapp.

Ya se han sumado 40 patinetes para participar en esta iniciativa, que tendrá actividad en la capital y en el Área Metropolitana.

La asociación Ampeg se creó hace un año y medio por la polémica de la ordenanza de los patinentes y la posibilidad de prohibirlos. Ahora, ponen a disposición de la población esos patinetes y su velocidad para este gesto solidario, que será totalmente altruista y voluntaria.