La Audiencia confirma la fianza a Nieto y a otros acusados del caso Serrallo

La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la imposición de una fianza de 2 millones de euros a la exconcejal de Granada Isabel Nieto y a otros anteriores altos cargos de Urbanismo, todos ellos acusados en el caso Serrallo, un asunto que ya se encuentra en este mismo órgano judicial en fase de preparación para la celebración del juicio oral.

La exedil del PP, el antiguo director de Obras Manuel Lorente y otros altos cargos que comparten defensa mantenían aún un fleco abierto con respecto a las decisiones adoptadas por la jueza de instrucción, que el año pasado impuso una fianza de 2 millones de euros a pagar por todos los acusados del caso de forma solidaria. La Audiencia, al contrario de lo decidido hace escasos días respecto a otro concejal, Francisco Ledesma, ha confirmado la fianza para estos imputados.

Considera el tribunal de la Sección Primera que "no cabe duda de la existencia de indicios de criminalidad" en el caso de estos acusados, como se desprende de los escritos de acusación, en especial de la Fiscalía, y del auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez.

Reconoce la resolución que en aquel auto, donde la jueza también impuso la fianza, no hay "fundamentación suficiente en el aspecto relativo a la fianza impuesta". Pero no admite el recurso de las defensas porque la solución a esa posible carencia no sería la revocación de la fianza sino su declaración de nulidad para que la magistrada de instrucción dictara una nueva resolución más motivada. Y esto no es lo que pedía el recurso, así que tampoco se puede hacer de oficio.

Además, recuerdan los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia (el juicio se celebrará en la Sección Segunda) que le ley sólo establece como condición para la imposición de fianza es "que de la instrucción resulten indicios de criminalidad, no exigiéndose para adoptar la medida cautelar una especie de juicio de probabilidad de sentencia condenatoria". Dado que esos indicios están presentes sin lugar a dudas, según exponen los jueces, la resolución es confirmada.

Además, recuerda el auto (fechado el pasado 30 de enero) que en los escritos de acusación se han solicitado "indemnizaciones pecuniarias" a favor del Ayuntamiento de Granada y de un tercero (el empresario que compró el negocio de la discoteca) que superan ese valor requerido en la fianza.

También rechaza la Audiencia los escritos de adhesión de otros acusados del caso, que pedían resultar concernidos por una posible resolución a favor del recurso presentado por Nieto y Lorente.

El único acusado del caso Serrallo que ha sido eximido de afrontar el pago de la fianza es Francisco Ledesma, concejal del PP, por su particular situación procesal. El motivo fundamental por el que los jueces tomaron esa decisión es que "es únicamente la acusación popular que ejerce Vox, la que solicita la condena del aquí acusado". Pero esta formación política actúa como acusación popular y, como tal, "no ostenta nunca legitimación para ejercitar la acción civil dimanante de un delito".