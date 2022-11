Avalan indemnizar a una mujer a la que extrajeron en Granada un lunar que se perdió

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), órgano con sede en Granada, ha dictaminado de forma favorable a indemnizar a una mujer que denunció que se le extirpó un lunar congénito en el codo izquierdo sin firmar el documento de consentimiento informado preceptivo y que se extravió la pieza quirúrgica extirpada, lo que llevó a que se le realizara una biopsia selectiva del ganglio centinela, "sin documento de consentimiento informado tampoco, con la consiguiente incertidumbre y la imposibilidad de exposición solar", indica el dictamen sobre las causas de la reclamante.

"Del expediente resulta claro que se extravió la pieza quirúrgica y que ello llevó a la necesidad de realizar una biopsia selectiva del ganglio centinela", añade el dictamen del Consultivo, que indica no obstante que "no se entiende la incertidumbre y miedo que alega" la reclamante, "dado que la extirpación del lunar congénito se realizó el 23 de junio de 2015 y el 24 de julio de 2015 se realiza la extracción del ganglio" y el 3 de agosto la mujer tuvo los resultados del análisis.

"Por otro lado -recoge el dictamen-, en efecto, no consta documento de consentimiento informado para la extirpación del lunar porque se considera una intervención no invasiva y de hecho se le realizó en la misma consulta, pero sí se le informó verbalmente. Pero en todo caso, no se alega en modo alguno ni se prueba, que de haber sido informada por escrito no hubiera consentido la extirpación", puntualiza el documento, que incide en que "sí consta el documento de consentimiento informado para la extirpación del ganglio centinela, suscrito por la paciente".

"En cuanto a la no exposición solar" que reclamó la solicitante "se desconoce si podría haberlo hecho aún no extraviándose la pieza quirúrgica", razonan desde el Consejo Consultivo. "Por tanto, el único daño acreditado derivado del extravío de la pieza extraída en la intervención de 23 de junio de 2015, a juicio de este Consejo, ha sido la necesidad de someterse a una nueva intervención".

La reclamante solicitó 114.719,50 euros de indemnización, mientras que la Administración propuso una indemnización de 3.654,40 euros. "Si se tiene en cuenta que tal propuesta valora el daño consistente en someterse a una nueva intervención, puede estimarse en tal sentido correcta", apunta el Consejo, que estima que debe indemnizarse a la mujer por un 75% del montante propuesto "si se tiene en cuenta que la biopsia de pieza quirúrgica de la intervención de 23 de junio de 2015 podría haber evitado en un alto porcentaje en la segunda intervención".