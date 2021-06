El Ayuntamiento de Almuñécar sustituye el ascensor estropeado de la Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Almuñécar sustituye el ascensor panorámico de la Casa de la Cultura. Ubicado en el patio central del edificio, llevaba desde el 2017 sin funcionar, lo que dificultaba ofrecer un servicio de accesibilidad Al tratarse de un edificio público, resultaba esencial contar con un ascensor que facilitará la entrada de los usuarios al edificio. Durante un tiempo los técnicos intentaron arreglar el ascensor, pero el aparato también dejó de cumplir con la normativa de aparatos elevadores de la Junta de Andalucía de 2017. Esto impulsó al ayuntamiento a tomar la decisión de sacarlo a concurso para que se pudiera reparar la situación cuanto antes.

Tras el concurso el nuevo ascensor se adjudicó a FAIN Ascensores en Granada, una compañía especializada en el transporte vertical y líderes en el sector. De origen español, lleva años operando y formando parte de proyectos de todo tipo desde hospitales, edificios residenciales o edificios oficiales. Su amplia trayectoria y profesionalidad le ha permitido realizar obras importantes como: el Hospital Rey Juan Carlos en la localidad Madrileña, Ayuntamiento de la Carlota en Córdoba o la Estación de Renfe en Puerto Real.

El ascensor instalado por Fain Ascensores es un ascensor que reduce el consumo, reduce el ruido, mejora la seguridad, mejora el aspecto y mejora la accesibilidad.

Consumo. La instalación del ascensor ha apostado por una iluminación sostenible y eficiente con modelos LED. Consumen menos del 75% y tienen una vida útil más larga. Además, se ha optado por apostar por sistemas de regeneración energética para que el consumo del ascensor se reduzca lo máximo posible.

Reduce el ruido. En Fain Ascensores se preocupan por hacer frente a los ruidos molestos y aplican fórmulas para evitarlas. Así, se realiza un buen mantenimiento a corto y largo plazo preventivo. Se evita en todo momento molestar a bloques vecinos con ruidos fuertes.

Mejora la seguridad. Garantiza la seguridad de los usuarios en todo momento. En FAIN apuestan por el uso de puertas automáticas, kit anticaída del techo, sistemas de telealarma y barreras infrarrojas. El objetivo es evitar cualquier tipo de accidente y ofrecer la máxima seguridad.

Diseño. Desde Fain se encargan no solo de la instalación, también del diseño. Apostando por un estilo moderno y actual. Miden cada detalle desde el diseño de los botones, el suelo, el techo o el espejo.

Accesibilidad. Ofrecen un ascensor completamente accesible que cuenta con las dimensiones perfectas para que cualquier persona pueda hacer uso de este sin ningún tipo de impedimento. Así, todos los usuarios de la Casa de la Cultura podrán utilizar el ascensor siempre que lo necesiten.

Fain ha conseguido ofrecer un edificio mucho más funcional y actual gracias a la instalación de un ascensor moderno que cumple con la normativa vigente de transportes verticales y que permite que cualquier persona pueda usarlo. La Casa de la Cultura de Almuñécar ha conseguido impulsar un edificio oficial con fácil acceso. Ya no habrá problemas para recorrerlo con comodidad y sin necesidad de tener que usar las escaleras, sobre todo para aquellos casos en los que no es posible usar otro medio que no sea el ascensor.