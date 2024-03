El Ayuntamiento de Granada tiene que pagar 1,6 millones a Rober por la liquidación de 2022

La Junta de Gobierno Local del 2 de febrero incluyó en su orden del día la aprobación de la liquidación del ejercicio 2022 del contrato de concesión administrativa del establecimiento y explotación del Transporte Urbano de Granada. Y el resultado es favorable a la empresa, a la que el Ayuntamiento de Granada tiene que abonar 1,6 millones en ese concepto.

El expediente indica que el 30 de enero de 2023 Transportes Rober presentó escrito sobre la liquidación del ejercicio 2022 en el que resultaba la cantidad de 1.048.060,87 euros a favor de la concesionaria. Tras iniciarse expediente de fiscalización, el 6 de octubre de 2023 se emitió informe del área de Movilidad, que lleva el conforme del Subdirector General de Movilidad y Transportes, que detalla los conceptos.

La estructura de costes aprobada para 2022 en Junta de Gobierno Local en diciembre de ese año fijaba un total del coste del servicio (sumando beneficio industrial) de 40.172.951 euros. En esa estructura, el gasto en personal previsto era de 24,9 millones, en combustible 4,9 y en gastos generales, 4,4, además de 2,7 millones de amortizaciones. Se preveían 6,9 millones de kilómetros con un precio por kilómetro (sin IVA) de 5,76 euros.

La empresa emitió en 2022 doce facturas mensuales, como pagos a cuenta, por la doceava parte del coste total anual del servicio cada una de ellas, conforme a Estructura de Costes de 2021. El importe total facturado en el año 2022 ascendió a 24.058.262.68.

Los costes reales presentados por la empresa indicaban un gasto en personal de 25,2 millones; de 5,1 en combustible; de 4,7 en gastos generales y de 2,8 en amortizaciones, haciendo un total de 38 millones, que con el beneficio industrial (del 8,25%), fijaba un coste total de 41.140.261 euros.

Revisada la documentación en cada capítulo, se dan por justificados los costes reales relativos al capítulo de personal, que ascendía a 25,2 millones. En cuanto a los costes de combustible, se comprueba también que quedan justificados con un coste real de 5.107.915 euros. Respecto a los gastos generales, "se compruebaque no quedan justificados los costes reales relativos al capítulo de Gastos Generales. En diversas partidas de este capítulo, hemos comprobado que la concesionaria aporta facturas que no son imputables al transporte colectivo de Granada y por lo tanto no repercutibles a este Ayuntamiento. El importe total de estas facturas no repercutibles asciende a la cantidad de 564.582,89 euros", por lo que baja el coste real de este capítulo a los 4.190.629,32. Por último, en costes de amortización, se ha comprobado que la concesionaria duplica amortizaciones de ocho microbuses, por importe de 218.668 euros, que también se descuenta del coste final, quedando este en 2,6 millones.

Con estos datos, hay una diferencia entre la estructura de costes prevista y los costes reales en 2022, que junto a los kilómetros ejecutados a fecha 31 de diciembre, deja una liquidación por coste total de 40,2 millones (coste más beneficio industrial) y un precio por kilómetro (sin IVA) de 5,80. Por tanto la liquidación del año 2022 asciende a 1.693.612,70 a favor de la concesionaria, indica el expediente, resultante de sumar los 24 millones que la empresa ha facturado y se ha anticipado como aportación municipal a cuenta de la anualidad, más los 14,5 millones de ingresos totales en el ejercicio y restando los 40,2 millones de coste total. Por tanto, la aportación municipal total para el servicio de transportes en 2022 será de 25,7 millones.

Al final, la liquidación ha sido superior a lo solicitado por la empresa, que pedía 1.048.060 euros, frente al 1,6 que finalmente se abonará, ya que estaba facturando según la estructura de costes de 2021, vigente hasta entonces, y no la de 2022, aprobada en diciembre de ese año.