Granada abre un nuevo parque urbano con 550 árboles y una pradera de 3.000 metros de césped

Un nuevo pulmón verde y una nueva zona para el ocio y disfrute de los granadinos. Así ha anunciado este jueves el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la apertura en el barrio del Zaidín de un nuevo parque urbano para la ciudad, que incluirá una pradera de 3.000 metros de césped, casi 550 árboles y más de 2.000 arbustos.

Esta nueva zona recreativa, cuyas obras ya están finalizadas, está situada junto al estadio de fútbol Nuevo Los Cármenes, y según el regidor local a lo largo de esta semana ya estará abierta al completo y disponible para granadinos y zaidineros que quieran disfrutar de sus instalaciones.

Este espacio de 34.000 metros cuadrados cuenta con una zona de juegos infantiles, otra de calistenia y una cancha de baloncesto, parcelas forestales, casi 550 árboles y más de 2.000 arbustos y una pradera de 3.000 metros de césped, que aún está por finalizar.

Cuenca ha destacado que esta zona "no solo se convierte en un pulmón verde para la ciudad, sino que también va a poder poner a disfrute de los granadinos de más de 34.000 metros cuadrados de un parque que tiene como objetivo fundamental ser una zona de ocio y disfrute, y también un pulmón verde, uno más, de la provincia".

"Hoy anunciamos que ya se terminan en los próximos días los trabajos en este gran parque del Zaidín, que incluso va a tener una gran pradera de césped, muy demandada por los granadinos que aprovechan su tiempo de ocio para disfrutar de espacios verdes, y en el diseño se ha tenido en cuenta que no solo sea funcional, de ocio, y que especialmente mejore la calidad del aire con esas 3.000 plantas que van a mejorar la calidad del aire", ha destacado el alcalde.

Según ha concretado Cuenca, los trabajos en el parque ya están finalizados, se va a comenzar la retirada de vallas, y aún queda por terminar la parte de la jardinería de la pradera verde, que se irá sembrando a partir del mes de marzo.

La construcción de este parque ha supuesto un coste de 1.415.000 euros, financiados en su totalidad con cargo a los fondos Edusi de la Unión Europea, dinero sobre el que el alcalde ha asegurado sentirse "orgulloso del trabajo que se está haciendo" con ellos.

"Yo me siento muy orgulloso del trabajo que se está haciendo con los fondos europeos. Lamentablemente durante los dos años que se perdieron no había ningún proyecto, y nosotros no solamente estamos por encima de la solicitud en fondos Next Generation por encima de los 20 millones, sino que estamos dando correcto cumplimiento de los proyectos de programas anteriores, en concreto de los fondos Edusi", ha comentado.

Cuenca ha felicitado al área de Urbanismo y a los técnicos de esta por el trabajo realizado y por "atender las demandas de los vecinos que nos planteaban una gran fuente y zonas de juegos, pero los más significativo es que seguimos ampliando las zonas verdes de la ciudad"

El alcalde de Granada ha adelantado también que trabaja en un proyecto para adecuar la ribera del río Monachil y convertirla en una zona verde y de ruta para poder caminar y que esta unifique el nuevo parque del Zaidín con el existente en la zona del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), haciéndolo "zona de entronque para que los granadinos puedan disfrutar, siendo todo un pulmón verde".

"En nuestra visión metropolitana el trabajo que se está haciendo va dirigido a la mejora del transporte público con esa visión metropolitana, hemos planteado la ampliación del metro en ese sentido, estamos trabajando en la mejora de las líneas de los autobuses, y esa indicación permanente a los granadinos de que dejemos el coche en casa y utilicemos el transporte público o andemos, y creo que esa es la base fundamental para la mejora de esta ciudad", ha concluido.