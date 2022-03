El Ayuntamiento de Granada pedirá a Gobierno, Junta y Endesa "acabar con la lacra de los cortes de luz en el distrito Norte"

El Pleno del Ayuntamiento de Granada de marzo incluirá una declaración institucional en la que todos los grupos políticos con representación municipal solicitan de "forma urgente e inmediata y de manera integral" una plan de actuación "concreto y estructural" por parte de las administraciones competentes y de la empresa suministradora del servicio eléctrico que permita "acabar con la lacra de los cortes de luz que desde hace diez años sufre el distrito Norte de la ciudad”.

El acuerdo institucional supone, en palabras del portavoz del equipo de gobierno municipal, Jacobo Calvo, un "paso decisivo" en la lucha contra "lacra social" que afecta al distrito Norte dado que "por primera vez todas los partidos políticos acordamos propuestas concretas" dirigidas a garantizar que los ciudadanos y ciudadanas del distrito Norte "tengan, al igual que el resto de granadinos, el derecho de tener luz las 24 horas del día durante los siete días de la semana".

En este sentido, y tras recordar que el 75 por ciento de la población del distrito Norte "paga escrupulosamente los recibos de la luz" y de que cuenta con una población en la que el 20 por ciento sufre situación de pobreza energética, el edil ha explicado que con esta declaración institucional el Ayuntamiento de Granada "hace suyas las propuestas presentadas en la Memoria Anual del Defensor de la Ciudadanía".

Así, el Ayuntamiento de Granada, pese a que, "se trata de un problema que excede a las competencias municipales", reitera su compromiso de "querer formar parte de una solución" por lo que acuerdo un total de quince actuaciones concretas, entre las que Jacobo Calvo ha destacado la exigencia a Endesa de que garantice "especialmente" el suministro eléctrico a todas los menores, en centros educativos y de salud, así como a las personas mayores, dependientes y con tratamientos y cuidados especiales de salud, para los que se solicita "la tramitación y blindaje de suministro a personas electrodependientes".

Asimismo, el acuerdo consensuado contempla solicitar a Endesa Granada "una mayor empatía con las personas afectadas" con la "instalación de un teléfono local en Granada, con técnicos y operarios de Granada, con un 958, que le den una respuesta mucho más personalizada y que cada llamada no sea una larga espera, como si fuera la primera vez", ha explicado, para a continuación añadir que también se le insta a instalar grupos electrógenos de gran alcance para grandes incidencias, mejorar las protecciones, configuración y aislamiento de las redes de baja tensión y la mejora y modernización de sus infraestructuras en la ciudad.

Por lo que respecta a las medidas dirigidas al Gobierno central, los grupos municipales solicitan una moratoria del bono social eléctrico para que, "como mínimo, se mantenga en los descuentos del 60 por ciento y el 70 por ciento respectivamente, al menos hasta marzo de 2023", que el problema de los cortes de luz "sea asunto de Estado y se aborde en el Congreso de los Diputados y que se afronte el problema del cultivo y distribución de marihuana de forma global, eficaz, coherente y planificada, para lo que se le insta "a que en el plano normativo sea más restrictivo".

El acuerdo también insta a la Junta de Andalucía, dentro del área de Consumo e Industria, en relación a "supervisar y sancionar, en su caso, a la empresa Endesa cuando esta no cumpla con los contratos de las personas usuarias y cuando la red no reúna la calidad adecuada".



Jacobo Calvo, en relación al Ayuntamiento de Granada, ha reiterado que, pese a carecer de competencias, "no quiere decir que no hayamos ejercido el derecho de coordinar las diferentes administraciones y a Endesa a través de la mesa técnica para que trabajemos en la finalización de esos cortes de luz".